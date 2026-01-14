Bengal Tigers CCL 2026: 'যীশু আমাদের ধোনি'! ভরা সাংবাদিক বৈঠকে তারকা অভিনেতা কে দিলেন বিরাট সার্টিফিকেট?
Bengal Tigers CCL 2026: চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই ফের সেলিব্রিটি ক্রিকেট লিগে অভিযান শুরু করছে বেঙ্গল টাইগার্স। আর কলকাতায় শেষ অনুশীলনে অধিনায়ক যীশু সেনগুপ্তকে কিংবদন্তি ধোনির সঙ্গে তুলনা করলেন কোচ শরদিন্দু।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শেষ দুই মরসুমে সেলিব্রিটি ক্রিকেট লিগে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেছে বেঙ্গল টাইগার্স (Bengal Tigers)। ২০২৪ সালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ২০২৫ সালে সেমি ফাইনালে অল্পের জন্য স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। নতুন মরসুমে আরও একবার চ্যাম্পিয়ন হওয়াই লক্ষ্য যীশু সেনগুপ্তদের (Jishu Sengupta)। ২০১১ সালে শুরু হওয়া টুর্নামেন্ট এবার ১২ তম সংস্করণে পা দিচ্ছে। নতুন বছর নয়া উদ্যমেই শুরু করতে চলেছে বাংলার দল।
টুর্নামেন্টে বদল
আন্তজার্তিক ম্যাচের নিয়ম অনুযায়ী এবার টুর্নামেন্ট হবে টি-২০ ফরম্যাটে। ১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সিসিএল (CCL 2026)। বেঙ্গল টাইগার্সের অভিযান শুরু ১৭ জানুয়ারি মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে। যীশুরা দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবেন চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার, ১৫ জানুয়ারি বিশাখাপত্তনম উড়ে যাচ্ছেন যীশু-সৌরভ দাসরা। ১৪ জানুয়ারি বুধবার সকালে ময়দানের স্পোর্টিং ইউনিয়নে কলকাতায় শেষ অনুশীলন করিয়েছেন কোচ শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়। ছিলেন যীশু, বনি, সৌরভ, ইন্দ্রাশিসরা। হাঁটু অস্ত্রোপচারের পর ২ বছর পর দলে ফিরলেন অভিনেতা ইন্দ্রাসিশ।
আরও পড়ুন: বিশ্বতারকাই এখন নোরার প্রেমিক! ধর্ষণে অভিযুক্ত ২ সন্তানের ফুটবলার বাবা কে? আবার এমবাপের জিগরি দোস্তও...
সাংবাদিক বৈঠক
অনুশীলনের পর কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে বেঙ্গল টাইগার্স দলের অধিনায়ক যীশু, কোচ শরদিন্দু, সহ-অধিনায়ক সৌরভ দাস, বনি সেনগুপ্ত, ইন্দ্রাশিস, দলের ডিরেক্টর অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়। অধিনায়ক যীশু বলেন, 'এবার ফরম্যাট চেঞ্জ হয়েছে। টি-২০ টুর্নামেন্ট হবে। প্রথম এগারোর মধ্যে সাত জনকে এ ক্যাটাগরির হতে হবে। এবার আন্তর্জাতিক মাঠ পাওয়া কঠিন। কারণ বিশ্বকাপ আছে। ২০২৪ সালে আমরা চ্যাম্পিয়ন। গতবার সেমি ফাইনাল খেলেছি। টিম মোটামুটি একই আছে। এবার দেখা যাক। ২০২৪ সালের আগে আমরা শেষে থাকতাম। আমাদের দল খুব ভালো। আর আমরা দলগত ভাবে খেলি। কে কত বড় স্টার সেটা দেখি না। আমরা একে অপরের পাশে থাকি।' কোচ শরদিন্দু বলেন, 'যীশু আমাদের ধোনি। কারণ মাঠে ওর ধ্বনিই সবথেকে বেশি শোনা যায়'। সৌরভ-বনিরা বলেন, তাঁরা আরও একবার কাপ জিততে যাচ্ছেন, চ্যাম্পিয়ন হয়েই ফিরবেন শহরে।
আরও পড়ুন: 'পারফরম্যান্সের এই তো ছিরি'! গম্ভীরের স্বজনপোষণেরই প্রোডাক্ট বাদোনি, হেডকোচকে কচুকাটা শ্রীকান্তের...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)