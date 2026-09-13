পাকিস্তানের চরম অপদার্থতায় সিংহাসনচ্যুত 'ত্রিকেট দেবতা' ! ৪৬৮৪ দিন পর তাঁর 'কোহিনূর' ভারত থেকে নিয়ে গেল ইংল্যান্ড

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তান বুঝিয়ে দিল কেন তারা টেস্টে বিশ্বের ৯ নম্বর দল আর ইংল্যান্ড ৫ নম্বর দল! লিডসের (ইনিংস ও ১০৩ রানে হার) পর লর্ডস (১৯৪ রানে হার) এবং শেষে বার্মিংহ্য়ামে (৮ উইকেটে হার) এক অবস্থা। ইংল্যান্ডের ঘরের মাঠে পরের পর শোচনীয় হার হতশ্রী পাকিস্তানের। জো রুটদের কাছে হোয়াইটওয়াশ হলেন বাবর আজমরা। ০-৩! ন্যূনতম প্রতিরোধটুকু গড়ে তুলতে পারলেন না তাঁরা। পাকিস্তানের চরম অপদার্থতায় আজ সিংহাসনচ্যুত হলেন 'ত্রিকেট দেবতা'! ১২ বছর ২৯১ দিন পর সচিন তেন্ডুলকরের সেই 'কোহিনূর' চলে গেল ভারত থেকে ইংল্যান্ডে! গত শনিবার ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক রুট তাঁর অসাধারণ কেরিয়ারে আরও একটি মাইলস্টোন স্পর্শ করলেন। তিনি কিংবদন্তি সচিনকে ছাপিয়ে টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বাধিক অর্ধশতকের মালিক হয়ে গেলেন। বার্মিংহামে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট চলাকালীন রুটের এই নজির তৈরি হয় ৬৯ বলে অপরাজিত ৬২ রানের ইনিংস খেলার পরেই। ইংল্যান্ডকে আট উইকেটে জেতাতে এবং পাকিস্তানকে চুনকাম করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন রুট।
রুট ধাওয়া করছেন সচিনকে
২০১৩ সালে জীবনের ২০০তম টেস্ট খেলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন সচিন। ১৫ নভেম্বর ওয়াংখেড়েতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১১৮ বলে ৭৪ রান করেছিলেন মাস্টারব্লাস্টার। জীবনের শেষ ম্য়াচে সচিন ৬৮তম টেস্ট হাফ-সেঞ্চুরি করেছিলেন! ১২ বছর ২৯১ দিন (মোট ৪৬৮৪ দিন) পর রুট কাড়লেন সচিনের রেকর্ড। ৬৯তম টেস্ট ফিফটি করে রুট বসলেন মগডালে। সর্বকালের তালিকায় ৬৬ হাফ-সেঞ্চুরি নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি শিবনারায়ণ চন্দ্রপাল। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যালান বর্ডার ও কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড় ৬৩টি করে হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন। রুটের এই সাম্প্রতিক অর্জন এমন এক টেস্ট সিরিজের শেষে এল, যা তাঁর স্বাভাবিক মানের তুলনায় ছিল বেশ ম্লান। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাঁচ ইনিংসে তিনি মোট ১৬৪ রান করেছেন এবং কোনও সেঞ্চুরি পাননি। এমনকী দু'বার রুট এক অঙ্কের ঘরেও আউট হয়েছেন। তাই বার্মিংহ্যামে তাঁর অপরাজিত ৬২ রানের ইনিংসটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া, টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক রানের যে রেকর্ড সচিনের দখলে রয়েছে, সেটিও প্রায় ভাঙার খুব কাছাকাছি জায়গায় আছেন রুট। সচিন ৩২৯ ইনিংসে ১৫৯২১ রান করেছেন। ওদিকে রুট এখনও পর্যন্ত ৩০৯ ইনিংসে করেছেন ১৪২৭৮ রান। অর্থাৎ সচিনকে ছাড়িয়ে যেতে ইংল্যান্ড ব্যাটারের প্রয়োজন আরও ১৬৪৩ রান।
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