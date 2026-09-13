Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /পাকিস্তানের চরম অপদার্থতায় সিংহাসনচ্যুত ত্রিকেট দেবতা ! ৪৬৮৪ দিন পর তাঁর কোহিনূর ভারত থেকে নিয়ে গেল ইংল্যান্ড

পাকিস্তানের চরম অপদার্থতায় সিংহাসনচ্যুত 'ত্রিকেট দেবতা' ! ৪৬৮৪ দিন পর তাঁর 'কোহিনূর' ভারত থেকে নিয়ে গেল ইংল্যান্ড

পাকিস্তানের চরম অপদার্থতাই হল কাল! আজ সিংহাসনচ্যুত হলেন 'ত্রিকেট দেবতা' ! ৪৬৮৪ দিন পর সচিন তেন্ডুলকরের 'কোহিনূর' ভারত থেকে নিয়ে গেল ইংল্যান্ড!

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 13, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:33 PM IST
পাকিস্তানের চরম অপদার্থতায় সিংহাসনচ্যুত 'ত্রিকেট দেবতা' ! ৪৬৮৪ দিন পর তাঁর 'কোহিনূর' ভারত থেকে নিয়ে গেল ইংল্যান্ড
Image Credit: সচিনের রেকর্ড ভাঙলেন রুট

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাজ্যের ২৫২ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে বিরাট পদক্ষেপ, নজরে আরও ১০০
2
3
4
5