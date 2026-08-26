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১৭০০-র কিছু বেশি রান, সচিনের রেকর্ড ভাঙলে ছেলেই ভাঙবে! আত্মবিশ্বাসী বাবার বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী

১৭০০-র কিছু বেশি রান আর বাকি তাঁর! কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকরের রেকর্ড ভাঙলে ছেলেই ভাঙবে! আত্মবিশ্বাসী বাবার বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী। টেস্টের মহাতারকা কি পারবেন সচিনকে টপকে যেতে?

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 26, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:45 PM IST
১৭০০-র কিছু বেশি রান, সচিনের রেকর্ড ভাঙলে ছেলেই ভাঙবে! আত্মবিশ্বাসী বাবার বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী
Image Credit: সচিনকে ছাপিয়ে যাবেন রুট?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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