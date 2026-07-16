/২৬ ফাউলের কুৎসিত প্রথমার্ধ! মেসির সঙ্গে কেন তুমুল গন্ডগোল বাঁধল মাঠে? এবার মুখ খুললেন জুড বেলিংহ্যাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর্জেন্টিনা ২-১ গোলে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে চলে গিয়েছে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। তবে আটলান্টার মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধের কুৎসিত ফুটবল দেখে মনে হচ্ছিল যে, বিরতির আগেই না একাধিক ফুটবলারকে মাঠ থেকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়! তর্কাতর্কি, ধাক্কাধাক্কি, মারামারিতে বারবার জড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের ১ ও ৪ নম্বর দল। চোরাগোপ্তা মারধর কারোর চোখ এড়ায়নি। বিরতি আগেই লিয়োনেল মেসি ও জুড বেলিংহ্যামের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছিল। খেলার মাঝেই তুমুল গন্ডগোল বেঁধেছিল আর্জেন্টাইন ও ইংরেজের মধ্যে। তবে ঠিক কী নিয়ে তাঁদের ঝামেলার সূত্রপাত হয়েছিল এবং তার শেষ কীভাবে হল!
কী বললেন বেলিংহ্যাম
খেলার পর মুখ খুললেন বেলিংহ্যাম! তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই জানতে চাইছেন যে, মেসির সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল আমাদের? দেখুন আমরা ফাউল নিয়ে কথা বলছিলাম তখন। অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। আমার বিশ্বাস যে, সবাই বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করবে এবং এটা নিয়ে বড় একটা ইস্যু তৈরি করবে। কিন্তু এরকম কিছুই ঘটেনি। আমি মেসিকে বলেছিলাম যে, আগেই ফাউল ছিল। আর যার উত্তরে মেসি বলেছিল আমার সঙ্গে যেটা হল! সেটার কী হবে? যা শুনে আমি বলেছিলাম, এটা সামলানোর মতো যথেষ্ট জোর তোমার আছে—বুঝতেই পারছ আমি কী বলছি! আমাদের কথোপকথন খুবই স্বাভাবিক ছিল। দেখুন আমি হেরে যাওয়া দলের। যা খুবই বেদনাদায়ক। আমি সফল ইংল্যান্ড দলের অংশ হতে চেয়েছিলাম। এখানে দাঁড়িয়ে ভক্তদের সেই একই কথা বলা, যা তাঁরা সম্ভবত বছরের পর বছর ধরে শুনে আসছেন, সত্যিই হৃদয়বিদারক। আমি দুঃখিত। এর সঙ্গে এও বলব, আমার কাছে মেসির বিরুদ্ধে খেলা ছিল সম্মানের বিষয়। আমাদের মধ্যে কোনও মতপার্থক্য বা সমস্যা ছিলই না। হারটাই কষ্ট দিচ্ছে। তবে মেসির মতো বিশ্বসেরার বিরুদ্ধে খেলতে পারাটা বিরাট সৌভাগ্যের।
২৬ ফাউল ৪ হলুদ কার্ড
আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে দেখেছে মোট ২৬টি ফাউল। ইংরেজদের পক্ষে ১১, আর্জেন্টাইনদের পক্ষে ১৫। এর সঙ্গেই জুড়েছিল ৪টি হলুদ কার্ড। ৩৭ মিনিটে ইংল্যান্ডের এলিয়ট অ্যান্ডারসনকে প্রথম হলুদ কার্ড দেখিয়ে ছিলেন রেফারি। এরপর ৪২ মিনিটে লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, ৫১ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো ও রড্রিগো ডি পল ৯০+৩ মিনিটে হলুদ কার্ড দেখেন। তবে বেলিংহ্যাম যেন একটু বেশিই রণংদেহী মেজাজে ছিলেন। এমনকী খেলার পরও ফুঁসছিলেন ইংল্যান্ডের পোস্টার বয়। খেলার পর মেসিদের স্কোয়াডের তরুণ ফুটবলার ভ্যালেন্তিন বার্কো দলের সঙ্গে সেলিব্রেশনে মেতেছিলেন। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বেলিংহ্যাম আর্জেন্টাইন ফুটবলারের ঘাড়ে এসে চড় মারেন। যে ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছে ফুটবলবিশ্ব। সকলেই বলছেন ইংরেজের শাস্তি হোক।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)