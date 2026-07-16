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২৬ ফাউলের কুৎসিত প্রথমার্ধ! মেসির সঙ্গে কেন তুমুল গন্ডগোল বাঁধল মাঠে? এবার মুখ খুললেন জুড বেলিংহ্যাম

২৬ ফাউল ও ৪ হলুদ কার্ডের কুৎসিত প্রথমার্ধ দেখেছে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্য়াচ। আর বিরতির আগেই মেসির সঙ্গে কেন তুমুল গন্ডগোল বেঁধেছিল 
বেলিংহ্যামের! খেলার পর ইংরেজ তারকা জানালেন ঠিক কী হয়েছিল...

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 16, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:35 PM IST
২৬ ফাউলের কুৎসিত প্রথমার্ধ! মেসির সঙ্গে কেন তুমুল গন্ডগোল বাঁধল মাঠে? এবার মুখ খুললেন জুড বেলিংহ্যাম
Image Credit: মাঠে গড়াগড়ি বেলিংহ্য়াম-মেসিরSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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