Kagiso Rabada Smoking In Gujarat Titans Camp: আইপিএলে নিয়মিত ১৪০-১৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় বল করছেন। আর সুযোগ পেয়েই সিগারেট ফুঁকছেন। 

শুভপম সাহা | Updated By: Apr 22, 2026, 07:11 PM IST
WATCH IPL 2026: জাতীয় দলের নক্ষত্র ক্রিকেটারের হোটেলের গোপন কীর্তি ফাঁস, ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই বিতর্কের প্রবল ঝড় আছড়ে পড়ল
দলের সঙ্গে রাবাডা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১০ দলীয় আইপিএলে (IPL 2026) গুজরাত টাইটান্স (Gujarat Titans) এই মুহূর্তে পয়েন্ট টেবলে ৬ নম্বরে। শুভমন গিলরা (Shubman Gill) তিন জয় ও তিন হারে ৬ পয়েন্ট জুটিয়েছে। আর এই আবহে এক ভাইরাল ভিডিয়ো দলের অস্বস্তি অনেকটাই বাড়িয়ে দিল। শুভমনদের সম্পদ দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় দলের নক্ষত্র কাগিসো রাবাডা (Kagiso Rabada)।

প্রোটিয়া পেসারকে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি জিটি-র অনুশীলন জার্সিতে হোটেলের এক রৌদ্রছায়া অঞ্চলে বসে রয়েছেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে দলের আরও চার সদস্য রয়েছে। যদিও অনেকটা উঁচু থেকে ক্যামেরায় যে ভিডিয়ো নেওয়া হয়েছে, সেখানে তাঁদের কারোর মুখ খুব ভালো ভাবে বোঝাও যাচ্ছে না। তবে রাবাডার দিকে ফোকাসের সময়েই বোঝা যায় যে তিনি সিগারেট ফুঁকছেন। তাঁর হাতে কিং সাইজ সিগারেটের স্টিকই রয়েছে। যদিও এই ভাইরাল ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা। একাধিক জাতীয় মিডিয়া এই ভিডিয়োর ফুটেজ ব্যবহার করে দাবি করেছে যে, রাবাডাকে লুকিয়ে সুখটান দিতেই দেখা গিয়েছে। কিছুদিন আগে পঞ্জাব কিংসের স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহালেরও একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। যে ভিডিয়োতে দাবি করা হয়েছিল যে, চাহাল গাড়ি চালাতে চালাতে সিগারেটে টান দিচ্ছেন। ছাই ফেলতে ফেলতে যাচ্ছেন রাস্তায়। 

এটি মনে করানো প্রয়োজন রয়েছে যে, ২০২৫ সালে রিক্রিয়েশনল ড্রাগস নিয়ে ধরা পড়েছিলেন। সাউথ আফ্রিকার ইনস্টিটিউট ফর ড্রাগ-ফ্রি স্পোর্টের  পরীক্ষায় পজিটিভ রিপোর্ট আসার পর এক মাসে ক্রিকেটে নিষিদ্ধ ছিলেন রাবাডা। যে কারণে গতবছর আইপিএলের মাঝপথেই টুর্নামেন্ট ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ করার পরেই ফের পুনরায় গুজরাতে যোগ দিয়েছিলেন। চলতি আইপিএলে রাবাডা ৬ ম্যাচে ২২.২০-র গড়ে ১০ উইকেট নিয়েছেন। ৯.৭৩ ইকোনমি রেটে তাঁর। গত সোমবার নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে ৯৯ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে গুজরাত। ২০২২ সালের আইপিএল চ্যাম্পিয়নরা এবার ঘুরে দাঁড়াতে এবং নিজেদের নেট রান রেট বাড়াতে মরিয়া। আগামী শুক্রবার এম. চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বর্তমান শিরোপাধারী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি হবে গুজরাত। 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

