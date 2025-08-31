WATCH 11 Sixes In 12 Balls: ১২ বলে ১১ ছয়! অবিশ্বাস্য-অসম্ভব ইনিংস, সব ছেড়ে ভারতীয় ক্রিকেটারে ইতিহাস দেখুন...

WATCH 11 Sixes In 12 Balls: ১২ বলে ১১ ছয়! অবিশ্বাস্য-অসম্ভব ইনিংস, সব ছেড়ে ভারতীয় ক্রিকেটারে ইতিহাস দেখুন...
11 Sixes In 12 Balls: ১২ বলে ১১ ছয়! অবিশ্বাস্য-অসম্ভব ইনিংস খেলে সবাইকে চমকে দিলেন তিনি। আজ চর্চায় শুধুই ২৮ বছরের কেরলের সব্যসাচী, যিনি বাঁ-হাতে ব্যাট করেন ও ডান হাতে অফ ব্রেক করেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি কেরালা ক্রিকেট লিগে (Kerala Cricket League, KCL) দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য সঞ্জু স্যামসন (Sanju Samson) শিরোনামে এসেছেন। এশিয়া কাপের (Asia Cup 2025) আগে টানা তিন অর্ধশতকে জাতীয় দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার নজর কেড়েছেন আলাদা করে। এবার চর্চায় কালিকট গ্লোবস্টারসের (Calicut Globstars) অধিনায়ক সলমান নিজার (Salman Nizar)।
গত শনিবার কেসিএলে তিরুঅনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে, কালিকট গ্লোবস্টারসের (সিজিএস) খেলা ছিল আদানি ত্রিবান্দ্রাম রয়্যালসের (এটিআর) সঙ্গে। টস জিতে এটিআর প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিজিএস প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৮৬ রান তুলেছিল। জবাবে এটিআর অলআউট হয়ে যায় ১৭৩ রানে। ১৩ রানে সিজিএস রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতে যায়।
আরও পড়ুন: ভারতীয় ড্রেসিংরুমে ফের ধোনি, গম্ভীরের সঙ্গে বাঁধছেন জুটি! যে খবরে তুমুল তোলপাড়...
সিডিএস প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৪ ওভারের ভিতরেই ভয়ংকর চাপে পড়ে গিয়েছিল। ৪ উইকেট চলে গিয়েছিল ৭৬ রানে। ছয়ে ব্যাট করতে নেমে সলমান অবিশ্বাস্য অতিমানবিক ইনিংস খেলে ফেলেন। ১৮ ওভারে স্কোর ছিল ১১৫/৬। সেখান থেকে ২০ ওভারের পর স্কোরবোর্ডে তুললেন ১৮৬ রান। শেষ ১২ বলে যেন তাণ্ডবলীলা করলেন তিনি। ৩৩০.৭৭-এর স্ট্রাইক রেটে কেরলের বাঁ-হাতি ১২ ছক্কায় ২৬ বলে অপরাজিত ৮৬ রান করেন!
আরও পড়ুন: 'আমি ছেড়ে চলে যাব...'! দলীপে নামার আগে অবসর নিয়ে বিস্ফোরক 'ব্রাত্য' শামি...
আইপিএল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বোলার বাসিল থাম্পিকে ১৯ নম্বর ক্লাব স্তরে নামিয়ে আনেন সলমান। টানা পাঁচটি ছক্কা মেরে খেলার রংই বদলে দেন রাতারাতি। এরপর ইনিংসের শেষ ওভারে ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠেন সলমান। অভিজিত প্রবীণের টানা ছ'টি বলই তিনি পাঠালেন স্ট্যান্ডে! সেই ওভারে একটি ওয়াইড এবং নো-বলে দুই রানও জুড়ে যাওয়ায় এসেছিল অতিরিক্ত চার রান। যার মানে ২০ নম্বর ওভারে উঠল ৪০ রান! অধিনায়কের বীর ইনিংসে অনুপ্রাণিত হয়ে, গ্লোবস্টারস বোলাররা যে বোলিং করে, তাতে করে রয়্যালস ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বোলারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জয় নিশ্চিত হয়েছিল সলমানদের।
ফলাফলের বাইরেও এই ইনিংস কেরালা ক্রিকেটের জন্য ছিল আরও গুরুত্বপূর্ণ। সঞ্জু স্যামসন দীর্ঘদিন ধরে আইপিএলে রাজ্যের সবচেয়ে বড় নাম। কিন্তু থাম্পির মতো অভিজ্ঞ বোলারের বিরুদ্ধে সলমানের ধৈর্য এবং বিগ-হিটিং ক্ষমতা ইতিহাস লিখে দিল। পরবর্তী আইপিএল নিলামের আগে এখনই নিজের বাজারদর বাড়িয়ে নিলেন সলমান। এটি কেবল তাঁর একটি টি-টোয়েন্টি ক্যামিও ছিল না। ছিল এক ঐতিহাসিক আগ্রাসন, যা আগামী বছরগুলিতে কেরালার ক্রিকেট মহলে বারবার আলোচিত হবে। সলমান কেবল একটি ম্যাচ জেতেননি; তিনি এক অবিস্মরণীয় বিবৃতি দিয়ে রাখলেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)