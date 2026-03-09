English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
T20 World Cup Final 2026: 'টিম ইন্ডিয়ার লজ্জা হওয়া উচিত, কেন আমাদের ট্রফি মন্দিরে গেল?' সূর্যকে ধিক্কার খোদ বিশ্বকাপজয়ী তারকারই

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 9, 2026, 09:23 PM IST
মন্দিরে ট্রফি নিয়ে সূর্যকুমার যাদব ও জয় শাহ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যাক-টু-ব্যাক টি-২০ বিশ্বকাপ (T20 World Cup Final 2026) জিতেছে ভারত। ফাইনালের যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষের পর, অমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম লাগোয়া হনুমান টেকরি মন্দিরে (Hanuman Tekri Temple), বিশ্বকাপের ট্রফি নিয়ে গিয়েছিলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব (Suryakumar Yadav), হেড কোচ গৌতম গম্ভীর (Gautam Gambhir) ও আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ (Gautam Gambhir)। সেখানে গিয়ে তাঁরা বজরংবলীর আশীর্বাদ নেন। 

তুমুল নিন্দা কীর্তি আজাদের

সূর্যদের মন্দিরে যাওয়ার ভিডয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে শেয়ারও হয়েছে। অনেক ভক্তই অধিনায়কের প্রশংসা করেছেন। যে, মদ্যপান করে কাপজয়ের উদ্‌যাপন না করে তিনি মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেছেন! এই ঘটনার তুমুল নিন্দা করলেন ৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় ক্রিকেটার ও তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ (Kirti Azad)। সোশ্যাল মিডিয়ায় আজাদ প্রশ্ন তোলেন, বিশ্বকাপের ট্রফি কেন কোনও ধর্মীয় স্থানে নিয়ে যাওয়া হল! তাঁর দাবি, ভারতীয় ক্রিকেট দলে সকল ধর্মের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। তাহলে মসজিদ- গির্জা বা গুরুদ্বারে ট্রফি না নিয়ে গিয়ে কেন শুধুই মন্দিরে যাওয়া হল?

কীর্তি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন

'টিম ইন্ডিয়ার জন্য লজ্জা! ১৯৮৩ সালে যখন কপিল দেবের নেতৃত্বে আমরা বিশ্বকাপ জিতেছিলাম, তখন আমাদের দলে হিন্দু মুসলিম শিখ এবং খ্রিস্টান ছিল। আমরা আমাদের ধর্মীয় জন্মভূমি ইন্ডিয়া, ভারত, হিন্দুস্তানে ট্রফিটি নিয়ে এসেছিলাম। কেন ভারতীয় ক্রিকেটের ট্রফিটিকে এভাবে অপমান করা হল! কেন মসজিদ নয়? কেন গির্জা নয়? কেন গুরুদ্বার নয়? এই দল ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে- সূর্যকুমার যাদব বা জয় শাহের পরিবারের নয়! সিরাজ কখনও মসজিদে ট্রফি নিয়ে প্যারেড করেননি। সঞ্জু কখনও ট্রফি গির্জায় নিয়ে যাননি। পরবর্তীকালে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়েছে। এই ট্রফি সব ধর্মের ১৪০ কোটি ভারতবাসীর — কোনও এক নির্দিষ্ট ধর্মের ভিক্ট্রি ল্যাপ নয়।' কীর্তিকে সমর্থন করেও অনেকে পোস্ট করেছেন। 

 

