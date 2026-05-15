/KKR NEWS IPL 2026: কোটি কোটি টাকার তারকাকে ১ ম্যাচও সুযোগ দেয়নি কেকেআর, আইপিএলের মাঝপথেই কলকাতা ছাড়লেন অলরাউন্ডার, ইডেনে নামার আগেই ঝড়

KKR NEWS IPL 2026: ইডেন গার্ডেন্সে নামার কয়েক ঘণ্টা আগেই বিরাট ধাক্কা খেল কলকাতা নাইট রাইডার্স! চলে এল বিরাট আপডেট। যে খবরে ঝড় উঠে গেল..
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি আইপিএলে (IPL 2026) কলকাতা নাইট রাইডার্স (Kolkata Knight Riders) ধুঁকছে। প্লে-অফের লড়াই থেকে কার্যত ছিটকে গিয়েছেন অজিঙ্কা রাহানেরা (Ajinkya Rahane)। তবুও অঙ্কের হিসেবে সরু সুতোয় ভাগ্য ঝুলছে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজি! এহেন নড়বড়ে পরিস্থিতিতেই কেকেআর বিরাট ধাক্কা খেল! দলের স্টার অলরাউন্ডার কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন! তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং রাচিন রবীন্দ্র (Rachin Ravindra)।
কেকেআর প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, 'নিউ জিল্যান্ডের আসন্ন ইংল্যান্ড টেস্ট সফরের জন্য লাল বলের প্রস্তুতি শুরু করতে রাচিন রবীন্দ্র দেশে ফিরে গিয়েছেন।' আগামিকাল শনিবার, ১৬ জুলাই কেকেআর খেলবে গুজরাত টাইটান্সের (KKR vs GT, IPL 2026) বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে (Eden Gardens)। আর তার আগের দিনই চলে এল বড় খবর।
তিন ম্যাচের টেস্ট খেলতে জুনে ইংল্যান্ডে যাচ্ছে নিউ জিল্যান্ড। প্রথম টেস্ট ৪ জুন লর্ডসে, দ্বিতীয় টেস্ট ১৭ জুন কেনিংটন ওভালে ও সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ টেস্ট ট্রেন্ট ব্রিজে। সেই সিরিজের প্রস্তুতিই সারবেন রাচিন। কারণ আইপিএলে তো আর খেলারই সুযোগ পাননি তিনি। ২ কোটি টাকায় নিলামে কিউয়ি তারকাকে দলে নিয়েছিল কেকেআর। কিন্তু স্টার ক্রিকেটারকে ১ ম্যাচও সুযোগ দেয়নি অভিষেক নায়ারের (Abhishek Nayar) টিম। রাচিন হয়তো বুঝেই গিয়েছিলেন যে, তাঁর আর কোনও ভূমিকাই নেই টিমে। তাই হয়তো দেশকে সার্ভিস দেওয়ার রাস্তাতেই হাঁটলেন তিনি। আগামী বছর রাচিন কলকাতায় থাকেন কিনা, সেটাই এখন দেখার। কারণ কেকেআর জার্সিতে অভিষেক করার সুযোগও পেলেন না তিনি। সীমিত সংখ্যক আসনের জন্য আটজন বিদেশি খেলোয়াড়ের মধ্যে লড়াই ছিল কেকেআরে। আর রাচিন ছিলেন অন্যতম। কেকেআর ক্যামেরন গ্রিনের মতো বিকল্পদেরই প্রাধান্য দিয়েছে। ফলে রাচিন সুযোগই পাননি টিমে।
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে ৬ উইকেটে হারের পরেই কেকেআরের পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা এখন ২.৬%। এই মুহূর্তে পয়েন্ট টেবলে ১১ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে আটে রাহানের নেতৃত্বাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি। তাঁদের নেট রান রেট -০.১৯৮। ১১ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৪টি জয় ও ৬টি হারই রাহানেদের লড়াই কঠিন করে দিয়েছে। কেকেআরের আর কোনও ভুলের জায়গাই নেই। লিগের শেষ তিন ম্যাচই (গুজরাত-মুম্বই-দিল্লি) জিততে হবে। তাহলে পয়েন্ট দাঁড়াবে ১৫। তাতেও চলবে না। এরপর নাইটদের তাকিয়ে থাকতে হবে বাকি দলগুলির দিকে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)