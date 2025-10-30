KKR Head Coach: কলকাতায় 'পণ্ডিত'মশাইয়ের পাঠাশালা অতীত, শাহরুখের আইপিএল টিমের দায়িত্বে এখন...

KKR Head Coach: কলকাতায় 'পণ্ডিত'মশাইয়ের পাঠাশালা অতীত, শাহরুখের আইপিএল টিমের দায়িত্বে এখন...
KKR Apppoints Abhishek Nayar As Head Coach Of IPL 2026: কলকাতায় 'পণ্ডিত'মশাইয়ের পাঠাশালা অতীত, শাহরুখের আইপিএল টিমের দায়িত্বে এখন ভারতীয় ক্রিকেটের ভীষণ চেনা মুখ। ঘরোয়া কোচের মায়া কাটিয়ে দেশের কোচকেই গুরুদায়িত্ব দিল কেকেআর...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি বছর ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আইপিএল ২০২৬ নিলাম (IPL 2026 Auction)। ১৩ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে যে কোনও একদিন খেলোয়াড় কেনা-বেচার বাজার। এই আবহে কলকাতা নাইট রাইডার্স (Kolkata Knight Riders, KKR) বেছে নিল তাদের নতুন হেড কোচ। জল্পনা সত্যি প্রমাণিত করে অভিষেক নায়ারকেই (Abhishek Nayar) হটসিটে বসাল শাহরুখ খানের (Shah Rukh Khan) টিম। গত মরসুমে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের (Chandrakant Pandit) সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা নায়ারের পদোন্নতি হল। প্রায় ১০ মাসের বিরতির পর কেকেআর তাঁকে ফিরিয়ে আনে দলে। কেকেআরের থেকে ছুটি নিয়ে জাতীয় দলে গৌতম গম্ভীরের (Gautam Gambhir) টিমের সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন নায়ার।
কেকেআর সিইও ভেঙ্কি বলছেন
'অভিষেক ২০১৮ সাল থেকে নাইট রাইডার্সের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মাঠে এবং মাঠের বাইরে আমাদের খেলোয়াড়দের গড়ে তুলেছেন। খেলা সম্পর্কে তাঁর বোধগম্যতা এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে সংযোগ আমাদের উন্নতির মূল চাবিকাঠি। তাঁকে প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিতে দেখতে পাওয়া এবং কেকেআরকে পরবর্তী অধ্যায়ে নেতৃত্ব দিতে দেখতে পেরে আমরা রোমাঞ্চিত।' WPL-এ গত মরসুমে UP Warriorz-এর কোচ ছিলেন নায়ার। গত সপ্তাহে কেকেআর নায়ারকে গুরুদায়িত্বের প্রস্তাব দিতেই নায়ার লুফে নিয়েছেন বলে খবর।
৯ মাসেই চাকরি থেকে ছাঁটাই
২০২৪ সালের জুলাই। টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ গম্ভীরের সুপারিশেই, কেকেআর ছেড়ে অভিজ্ঞ নায়ার ঢুকেছিলেন বিরাট-রোহিদের সাজঘরে। তবে ৯ মাসেই তাঁর চাকরি চলে যায়। গত বছরের শেষের দিকে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের ভরাডুবি মূল্যায়নে বিসিসিআই পর্যালোচনায করেছিল। যার মধ্যে রয়েছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ০-৩ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ এবং বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ১-৩ ব্যবধানে হার। রিভিউ মিটিংয়ের পর নায়ার বাদ পড়েছিলেন পারফরম্যান্স নেই বলেই।
বিশ্বস্ত মুখ
নায়ার দীর্ঘদিন ধরে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকায় যুক্ত। সহকারী কোচ এবং ট্যালেন্ট স্কাউট হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। রিঙ্কু সিং এবং হর্ষিত রানার মতো খেলোয়াড়দের আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। রোহিত শর্মা, দীনেশ কার্তিক, শ্রেয়স আইয়ার, ভেঙ্কটেশ আইয়ার এবং অঙ্গকৃষ রঘুবংশী সহ-বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক এবং নতুন খেলোয়াড়ের সঙ্গে একান্তে কাজ করেছেন। ফর্মে ফিরে এবং নিজেদের পুনরায় আবিষ্কার করতে খেলোয়াড়দের সাহায্য করার প্রমাণিত রেকর্ড নায়ারের। তরুণ ক্রিকেটাররা নায়ারের পরামর্শেই ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছাপ ফেলেছেন। ২০১৮-২০২৪ পর্যন্ত তিনি কেকেআরের সংসারেরই ছিলেন। গতবছর নায়ার কলকাতাকে তৃতীয় ট্রফি জেতানোয় বড় অবদান রেখেছিলেন।
নায়ারের বায়োডেটা
৪২ বছর বয়সী নায়ার একজন অলরাউন্ডার ছিলেন। যিনি মুম্বইয়ের হয়ে বছরের পর বছর খেলেছেন এবং ২০০৯ সালে ভারতের হয়ে তিনটি ওডিআই খেলেছেন ক্রিকেটের সব সংস্করণ মিলিয়ে নায়ারের ঝুলিতে ৯১৮৫ রানের সঙ্গেই রয়েছে ২৭৯ উইকেট! কোচিংয়ের ক্ষেত্রে তাঁর দারুণ সিভি রয়েছে। ২০১৮ সালে কেকেআর অ্যাকাডেমির প্রধান কোচ নিযুক্ত হন এবং তারপরে সহকারী কোচ হিসেবে মূল দলের সহায়তা কর্মীদের সঙ্গে যোগ দেন। নায়ার সিপিএলে ২০২২ সালে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের প্রধান কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।
'চ্যাম্পিয়ন'স লাক'
২০২২-২০২৪ পর্যন্ত কেকেআরের হেডকোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলেছিলেন ঘরোয়া ক্রিকেটের ফার্গুসন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। ব্রেন্ডন ম্যাকালামের জুতোয় পা গলিয়ে ছিলেন তিনি। তবে চলতি বছরই পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে কেকেআরের পথ চলা শেষ হয়ে যায়। তখন থেকেই কেকেআরের হেড কোচের পদ ফাঁকা ছিল। দেখা যাক নায়ার ফের 'চ্যাম্পিয়ন'স লাক' ফেরাতে পারেন কিনা! কেকেআরের বর্তমান সাপোর্ট স্টাফে আরও কিছু বদল আসবে। পরামর্শদাতা ডোয়েন ব্রাভো ও সহকারি কোচ ওটিস গিবসন থাকছেন। তবে বোলিং কোচ ভরত অরুণ ও স্পিন-বোলিং কোচ কার্ল ক্রো চলে গিয়েছেন লখনউ সুপার জায়ান্টসে। ফলে এই দুয়ের বিকল্প খুঁজে নেবে কেকেআর।
