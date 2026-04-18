KKR co-owner Juhi Chawla: প্রতি রানে ১০টি গাছ লাগানোর অঙ্গীকার: KKR-এর ‘রানস টু রুটস’ উদ্যোগে চমক জুহি চাওলার

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
Kolkata Knight Riders: ‘রানস টু রুটস’ ২০২৬ উদ্যোগে প্রতিটি রানকে সবুজ প্রভাবের রূপ দিচ্ছে কেকেআর

রজত মণ্ডল | Updated By: Apr 18, 2026, 05:23 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরিবেশ রক্ষায় বড় পদক্ষেপ নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স (Kolkata Knight Riders)। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ২০২৬-কে সামনে রেখে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি তাদের ফ্ল্যাগশিপ টেকসই উদ্যোগ ‘রানস টু রুটস’ (Runs to Roots)-এর সূচনা করেছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে কলকাতায় একটি বিশেষ বৃক্ষরোপণ অভিযানের নেতৃত্ব দেন কেকেআর-এর সহ-স্বত্বাধিকারী জুহি চাওলা (Juhi Chawla)।

Add Zee News as a Preferred Source

এই উদ্যোগের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল—২০২৬ আইপিএল মরসুমে কেকেআর দল যত রান করবে, প্রতিটি রানের জন্য ১০টি করে গাছ লাগানোর অঙ্গীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ, মাঠে ব্যাটসম্যানদের প্রতিটি রান সরাসরি পরিবেশ সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হবে। ফ্র্যাঞ্চাইজির এই পদক্ষেপ ক্রীড়া পারফরম্যান্সকে বাস্তব পরিবেশগত প্রভাবের সঙ্গে সংযুক্ত করার এক অভিনব দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।

জুহি চাওলা বলেছেন, ‘ক্রিকেট আমাদের দেশে সবসময়ই একটি খেলার চেয়ে বেশি কিছু—এটি অনেক মানুষের জীবনধারার অংশ, এবং ক্রিকেটের রয়েছে স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করার ক্ষমতা। কেকেআর-এ আমরা সত্যিই বিশ্বাস করি যে খেলাধুলার মধ্যে অর্থবহ পরিবর্তন আনার শক্তি রয়েছে। ‘রানস টু রুটস’-এর মাধ্যমে আমরা ভক্তদের অসাধারণ উদ্দীপনাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য একটি স্থায়ী প্রভাব তৈরি করছি। এই উদ্যোগটি বছরের পর বছর ধরে যেভাবে বিকশিত হয়েছে এবং মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে, তা নিয়ে আমরা অত্যন্ত গর্বিত।'

এই নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে কেকেআর ক্রিকেটের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে চায়। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে এই উদ্যোগে যুক্ত করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা প্রকৃতি সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা নিতে উৎসাহিত হয়।

সব মিলিয়ে, ‘রানস টু রুটস’ শুধু একটি ক্রীড়া উদ্যোগ নয়, বরং এটি একটি সামাজিক বার্তা—খেলাধুলার মাধ্যমেও পরিবেশের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Kolkata Knight Riderkolkata knight rider co owner juhi chawlaJuhi ChawlaIPL 2026
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

