KKR co-owner Juhi Chawla: প্রতি রানে ১০টি গাছ লাগানোর অঙ্গীকার: KKR-এর ‘রানস টু রুটস’ উদ্যোগে চমক জুহি চাওলার
Kolkata Knight Riders: ‘রানস টু রুটস’ ২০২৬ উদ্যোগে প্রতিটি রানকে সবুজ প্রভাবের রূপ দিচ্ছে কেকেআর
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরিবেশ রক্ষায় বড় পদক্ষেপ নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স (Kolkata Knight Riders)। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ ২০২৬-কে সামনে রেখে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি তাদের ফ্ল্যাগশিপ টেকসই উদ্যোগ ‘রানস টু রুটস’ (Runs to Roots)-এর সূচনা করেছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে কলকাতায় একটি বিশেষ বৃক্ষরোপণ অভিযানের নেতৃত্ব দেন কেকেআর-এর সহ-স্বত্বাধিকারী জুহি চাওলা (Juhi Chawla)।
এই উদ্যোগের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল—২০২৬ আইপিএল মরসুমে কেকেআর দল যত রান করবে, প্রতিটি রানের জন্য ১০টি করে গাছ লাগানোর অঙ্গীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ, মাঠে ব্যাটসম্যানদের প্রতিটি রান সরাসরি পরিবেশ সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হবে। ফ্র্যাঞ্চাইজির এই পদক্ষেপ ক্রীড়া পারফরম্যান্সকে বাস্তব পরিবেশগত প্রভাবের সঙ্গে সংযুক্ত করার এক অভিনব দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।
আরও পড়ুন: KKR vs GT: হারের ডবল হ্য়াটট্রিক কলকাতার: ঘরের মাঠে সহজ জয় গুজরাটের
আরও পড়ুন: IPL 2026 Illegal Ticket Selling: ১২০০ টাকার টিকিট ব্ল্যাকে ১৯০০০: IPL কালোবাজারিতে মালামাল স্টেডিয়ামের ক্যান্টিনকর্মী, ভয়ংকর পর্দাফাঁস
জুহি চাওলা বলেছেন, ‘ক্রিকেট আমাদের দেশে সবসময়ই একটি খেলার চেয়ে বেশি কিছু—এটি অনেক মানুষের জীবনধারার অংশ, এবং ক্রিকেটের রয়েছে স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করার ক্ষমতা। কেকেআর-এ আমরা সত্যিই বিশ্বাস করি যে খেলাধুলার মধ্যে অর্থবহ পরিবর্তন আনার শক্তি রয়েছে। ‘রানস টু রুটস’-এর মাধ্যমে আমরা ভক্তদের অসাধারণ উদ্দীপনাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য একটি স্থায়ী প্রভাব তৈরি করছি। এই উদ্যোগটি বছরের পর বছর ধরে যেভাবে বিকশিত হয়েছে এবং মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে, তা নিয়ে আমরা অত্যন্ত গর্বিত।'
এই নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে কেকেআর ক্রিকেটের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে চায়। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে এই উদ্যোগে যুক্ত করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা প্রকৃতি সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা নিতে উৎসাহিত হয়।
সব মিলিয়ে, ‘রানস টু রুটস’ শুধু একটি ক্রীড়া উদ্যোগ নয়, বরং এটি একটি সামাজিক বার্তা—খেলাধুলার মাধ্যমেও পরিবেশের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)