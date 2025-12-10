English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

KKR: 'ওর তো বিরাট অ্যাটিটিউড'! বিস্ফোরক নাইট কোচ, নায়ারের নিশানায় কোন মহারথী?

Abhishek Nayar On Venkatesh Iyer: গত মরসুমে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করা অভিষেক নায়ারের পদোন্নতি হয়েছে। এবার তিনিই কেকেআরের কোচ। আর দায়িত্ব নিয়েই ফাটালেন বোমা।

শুভপম সাহা | Updated By: Dec 10, 2025, 08:27 PM IST
KKR: 'ওর তো বিরাট অ্যাটিটিউড'! বিস্ফোরক নাইট কোচ, নায়ারের নিশানায় কোন মহারথী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৬ ডিসেম্বর ২০২৬ সালের আইপিএল নিলাম (IPL 2026 Auction) আবু ধাবিতে (Abu Dhabi)। আইপিএল ১৫ মার্চ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত চলতে পারে বলেই রিপোর্ট। তিনবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সও (KKR Retention List For IPL 2026) মোট ১২ জনকে ধরে রেখেছে। তবে ছেড়ে দিয়েছে ২৩.৭৫ কোটির তারকা ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে (Venkatesh Iyer)! আর এবার অলরাউন্ডারকে নিয়ে বিস্ফোরক কথা বললেন নাইটদের দায়িত্ব নেওয়া নতুন কোচ অভিষেক নায়ার (Abhishek Nayar)

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝেই দীনেশ কার্তিক হলেন ব্যাটিং কোচের সঙ্গেই মেন্টর

ভেঙ্কটেশের সঙ্গে প্রথম দেখা নায়ারের

'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান ক্রিকেট শো'-তে এসে নায়ার স্মৃতিচারণা করেছেন আইয়ারের সঙ্গে ট্রায়াল প্রথম সাক্ষাতের। কেকেআর কোচ বলেন, 'দেখুন প্রথম দিনই ট্রায়ালে, ভেঙ্কটেশ আইয়ার দম্ভের সঙ্গে ঢুকেছিল। ও পারফর্ম করেছিল ঠিকই, কিন্তু কখনও আমাদের দিকে তাকায়নি। বা দেখে মনে হয়নি যে কাউকে খুশি করার চেষ্টা করছে ও। আমার মনে হয়েছিল ওর তো বিরাট অ্যাটিটিউড।' নায়ারের মতে আইয়ারের চরিত্রের আসল পরীক্ষা হয়েছিল ট্রায়ালের দ্বিতীয় দিনে। সেই সময়ে এক অনুশীলন ম্যাচে শেষ ওভারে বল করার জন্য কেকেআরের মনোনীত বোলার হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। পেশিতে টান ধরায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়েছিল। তিনি আর বল করতে পারেননি। বাউন্ডারি লাইনে তখন ফিল্ডিং করছিলেন ভেঙ্কটেশ। কোনও দ্বিধাদ্বন্দ ছাড়াই শেষ ওভার করার জন্য নিজের নাম মনোনীত করেছিলেন তিনি। নায়ার বলেন, 'ভেঙ্কি বাউন্ডারি থেকে চিৎকার করে বলল, 'আমি শেষ ওভারটা করব'। আয়ার ১৮ রান হজম করেছিলেন। তবে নায়ারকে মোহিত করেছিল তাঁর সাহস। কেকেআর কোচ বলেন, 'আমার যেটা ভালোলেগেছিল তা হল প্রতিকূলতার মুখোমুখি হওয়ার তার ইচ্ছা। নিজেকে প্রমাণ করার চেয়ে ট্রায়ালে ওর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, ও ঠিক কাজ করছে।'

নিলামে ঢুকেছেন আইয়ার

কেকেআর ছাড়ার পর আইয়ার নাম লিখিয়েছেন মিনি নিলামে। তাঁর বেস প্রাইজ ২ কোটি টাকা। পেস বোলিং অলরাউন্ডারকে নিতে একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি ঝাঁপাবে বলেই আশা করা হচ্ছে। ২০২৩ আইপিএলে আইয়ার ১৪ ম্যাচে ৪০৪ রান করেছিলেন। তার পরেরবার ১৫ ম্যাচে ৩৭০ রান করেছিলেন। কিন্তু ২০২৫ সালে এসেই তাল কাটে। ১১ ম্যাচে মাত্র ১৪২ রান করেছিলেন। যা তাঁর প্রাইসট্যাগের সঙ্গে ছিল বেমানান। এরপরেই একপ্রকার ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে, আইয়ারকে ছেড়ে দেবে কেকেআর।

যে ১২ জনকে ধরে রেখেছে কেকেআর:

১) রিংকু সিং (১৩ কোটি টাকা)
২) বরুণ চক্রবর্তী (১২ কোটি টাকা)
৩) সুনীল নারিন (১২ কোটি টাকা)
৪) অজিঙ্কা রাহানে (১.৫০ কোটি টাকা)
৫) হর্ষিত রানা (৪ কোটি টাকা)
৬) রমনদীপ সিং (৪ কোটি টাকা)
৭) অঙ্গকৃষ রঘুবংশী (৩.০০ কোটি টাকা)
৮) বৈভব অরোরা (১.৮০ কোটি টাকা)
৯) রোভম্যান পাওয়েল (১.৫০ কোটি টাকা)
১০) মণীশ পাণ্ডে (৭৫ লক্ষ টাকা)
১১) উমরান মালিক (৭৫ লক্ষ টাকা)
১২) অনুকূল রায় (৪০ লক্ষ টাকা)

আরও পড়ুন: সাপলুডোর খেলায় রো-কো! রোহিতের ঘাড়ে নিঃশ্বাস দুয়ে ওঠা কোহলির, কুলদীপেরও কামাল...

যে ১০ জনকে ছেড়ে দিল কেকেআর:

১) ভেঙ্কটেশ আইয়ার (২৩.৭৫ কোটি টাকা)
২) আন্দ্রে রাসেল (১২.০০ কোটি টাকা)
৩) কুইন্টন ডি কক (৩.৬০ কোটি টাকা)
৪) স্পেন্সার জনসন (২.৮০ কোটি টাকা)
৫) রহমানুল্লাহ গুরবাজ (২.০০ কোটি টাকা)
৬) অ্যানরিক নোকিয়া (৬.৫০ কোটি টাকা)
৭) মঈন আলি (২.০০ কোটি টাকা)
৮) চেতন সাকারিয়া (৭৫.০০ লক্ষ টাকা)
৯) লুভনিথ সিসোদিয়া ( ৩০.০০ লক্ষ টাকা) 

আরও পড়ুন: 'ও ঠিক না'! গম্ভীরকে ভারতের মেরুদণ্ড চেনালেন আফ্রিদি, কোচকে চরম কটাক্ষ পাক মহারথীর...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
KKRAbhishek NayarVenkatesh IyerKKR Retention List For IPL 2026
পরবর্তী
খবর

Dinesh Karthik: ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝেই দীনেশ কার্তিক হলেন ব্যাটিং কোচের সঙ্গেই মেন্টর
.

পরবর্তী খবর

Khajuraho Food Poisoning: খতরনাক খাজুরাহো! হোটেলে এলোমেলো পড়ে ৪ জনের লাশ, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা...