English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • KKR 2026: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল নাইটদের, ক্রাচের ভরে খোঁড়াচ্ছেন চ্যাম্পিয়ন পেসার, ভাইরাল ভিডিয়ো বাড়াল শাহরুখদের ব্লাডপ্রেশার

KKR 2026: আইপিএল শুরুর আগেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কলকাতা নাইট রাইডার্সের, এখন ক্রাচের ভরে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন চ্যাম্পিয়ন পেসার! বাদ পড়েছিলেন বিশ্বকাপ থেকেও।  

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 16, 2026, 01:36 PM IST
চিন্তা বাড়ল শাহরুখ খানদের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাতে গুনে আর ঠিক ১৩ দিন। তারপরেই অজিঙ্কা রাহানের (Ajinkya Rahane) কলকাতা নাইট রাইডার্সের (Kolkata Knight Riders) আইপিএল অভিযান (IPL 2026) শুরু মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের (Kolkata Knight Riders Vs Mumbai Indians, KKR vs MI) বিরুদ্ধে। তার আগেই চড়চড়িয়ে রক্তচাপ বাড়ল শাহরুখ খানের (Shah Rukh Khan) দলের। দলের চ্যাম্পিয়ন পেসার হর্ষিত রানার (Harshit Rana) যে ভিডিয়ো নেটপাড়ায় ভাইরাল হয়েছে, তা দেখে ভক্তদেরও বুক কেঁপে গেল। 

Add Zee News as a Preferred Source

এখন ক্রাচের ভরে হর্ষিত রানা!

গত ১৫ মার্চ রবিবার নয়াদিল্লিতে ছিল বিসিসিআই নমন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬। দেশের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত বোর্ডের বিসিসিআইয়ের বার্ষিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে হর্ষিতও এসেছিলেন। সেরা আন্তর্জাতিক অভিষেককারী পুরুষ ক্রিকেটারের স্বীকৃতি পেয়েছেন হর্ষিত। তবে নিজে মঞ্চে উঠে সেই পুরস্কার তিনি নিতে পারেননি। আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল নিজেই মঞ্চ থেকে নেমে এসে রানার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। ক্রাচের ভরে এখন জীবন কাটছে হর্ষিতের। খুঁড়িয়ে হাঁটছেন দেশের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও এশিয়া কাপ জয়ী তুরণ পেসার। হর্ষিতের ক্রাচ ভর দিয়ে হাঁটার ভিডিয়ো নেটপাড়ায় এখন ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। আসন্ন আইপিএল মরসুমের আগে রানার ফিটনেস নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করল।

আরও পড়ুন:  রবিনা-কন্যার বুক ভেঙে শনিতে ছাদনতলায় বিশ্বকাপজয়ী, রাশাকে ভুলে পাহাড়ে কার সঙ্গে নতুন ইনিংস ভারতীয় নক্ষত্রের?

কী হয়েছে জাতীয় দলের পেসারের?

চলতি বছরের শুরুর দিকেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে রানা হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন। চোট এতটাই গুরুতর ছিল যে, বিশ্বকাপ তিনি ছিটকে যান। দলে তাঁর বদলি হিসেবে মহম্মদ সিরাজকে ডাকা হয়। গত ৯ ফেব্রুয়ারি মুম্বইতে রানার হাঁটুর অস্ত্রোপচার হয়েছে। চিকিৎসকদের মূল্যায়ণ অনুযায়ী তাঁর পুরোপুরি সেরে উঠতে আনুমানিক দুই থেকে তিন মাস সময় লেগে যেতে পারে। যদিও অস্ত্রোপচারটি সফল। তবুও সেরে উঠতে এই দীর্ঘ সময় লাগবেই। বোঝাই যাচ্ছে যে হর্ষিতের পক্ষে আইপিএল খেলা সম্ভব হবে না। রানার সম্ভাব্য অনুপস্থিতি কেকেআর বোলিং আক্রমণকে উল্লেখযোগ্য ভাবে দুর্বল করে দিতে পারে। হর্ষিত ২০২৪ সালে কেকেআরকে তৃতীয়বার শিরোপা জেতাতে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৩ ম্যাচে ১৯ উইকেট নিয়েছিলেন। এরপরেই রানার জাতীয় দলের দরজা খুলে যায়। তিন সংস্করণেই তিনি গৌতম গম্ভীরের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন। 

২০২৬ সালে কেকেআর পেসারদের তালিকা

১) মাথিশা পাথিরানা (শ্রীলঙ্কা), 
২) ব্লেসিং মুজারাবানি (জিম্বাবোয়ে)  
৩) উমরান মালিক (ভারত)  
৪) হর্ষিত রানা (ভারত)  
৫) বৈভব অরোরা (ভারত)  
৬) কার্তিক ত্যাগী (ভারত)  
৭) আকাশ দীপ (ভারত)  

আরও পড়ুন: মা-বোনেদের সিঁদুর মোছার পরেও কোটি কোটি টাকায় সানরাইজার্সে আবরার আহমেদ, পাক স্পিনার দলে ঢুকতেই বয়কটের আগুনে পুড়ছে নেটপাড়া

বিসিসিআই নমন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬

পোলী উমরীগর অ্যাওয়ার্ড (সেরা পুরুষ ক্রিকেটার): শুভমন গিল (দ্বিতীয়বার পেলেন এই স্বীকৃতি)
সেরা আন্তর্জাতিক নারী ক্রিকেটার: স্মৃতি মন্ধানা (পঞ্চমবারের জন্য জয়ী)
কর্নেল সিকে নাইডু লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড: রজার বিনি ও রাহুল দ্রাবিড়
বিসিসিআই লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড (মহিলা): মিতালি রাজ
সেরা আন্তর্জাতিক অভিষেক (নারী-পুরুষ): হর্ষিত রানা ও এন শ্রী চরণী
সেরা অলরাউন্ডার (রঞ্জি/সীমিত ওভারের ক্রিকেট): হর্ষ দুবে (বিদর্ভ) ও আয়ূষ মাত্রে (মুম্বই)
মহিলাদের ওডিআই-তে সেরা পারফর্মার: স্মৃতি মন্ধানা (রান) দীপ্তি শর্মা (উইকেট)
সেরা মহিলা ক্রিকেটার (সিনিয়র/জুনিয়র): শেফালি ভার্মা (হরিয়ানা) ও ইরা যাদব (মুম্বই)
ঘরোয়া ক্রিকেটে সেরা পারফরম্যান্স: মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন
বিশেষ সংবর্ধনা: ৫টি আইসিসি ট্রফি-জয়ী দলকে সম্মানিত করা হয়েছে। রয়েছে ২০২৪ ও ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী এবং ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিজয়ী দল।

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
KKR 2026Harshit RanaIPL 2026KKR injury worries
পরবর্তী
খবর

Mohun Bagan: গোলের অসংখ্য সুযোগ মিস: অ্যাওয়ে ম্যাচে আটকে গেল মোহনবাগান
.

পরবর্তী খবর

Bengaluru Murder: তুই ছোট জাতের, তুই ফালতু, তুই একঘেয়ে: ঝকঝকে তরুণী রঞ্জিতাকে নতুনের কামনায়...