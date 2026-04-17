English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  KKR vs GT: হারের ডবল হ্য়াটট্রিক কলকাতার: ঘরের মাঠে সহজ জয় গুজরাটের

KKR vs GT: হারের ডবল হ্য়াটট্রিক কলকাতার: ঘরের মাঠে সহজ জয় গুজরাটের

KKR vs GT:  আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে লজ্জার হার কলকাতার।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 17, 2026, 11:52 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপিএলে কি আর জয়ের মুখ দেখবে না কলকাতা? ইডেন হোক বা আমদাবাদ, হেরেই চলেছেন অজিঙ্কা রাহানেরা।  কলকাতাকে এবার ৫ উইকেটে হারাল গুজরাত টাইটান্স।

Add Zee News as a Preferred Source

অ্যাওয়ে ম্যাচ। আমদাবাদের  নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে কলকাতা। মহম্মদ সিরাজের বলে প্রথম ওভারেই আউট খোদ অধিনায়ক  অজিঙ্কা রাহানে। পরের ওভারেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন ফর্মে থাকা অঙ্গকৃষ রঘুবংশীও। সেইফার্ট অবশ্য শুরুটা খারাপ করেননি। কিন্তু ১৯ রানের বেশি করতে পারলেন না। ক্যামেরন গ্রিন একাই যা লড়লেন। তাঁর সংগ্রহ ৭৯ রান। কিন্তু তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। শেষপর্যন্ত  ১৮০ রান শেষ হয় কলকাতার ইনিংস।

এদিকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দ্রুত রান করতে থাকে গুজরাট। দ্বিতীয় ওভারে অবশ্য সাই সুদর্শনকে সুনীল নারিন। তাতে অবশ্য কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি গুজরাটকে। বরুণ চক্রবর্তী বলে আউট হন  জস বাটলার। কিন্তু টলানো যায়নি অধিনায়ক শুভমানকে।  ৫০ বলে ৮৬ রান। হাঁকালেন ৪টি ছয়। শেষ পর্যন্ত ১৯.৪ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে ফেলল গুজরাট।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
IPL 2026. KKR vs GTSubhman Gill
পরবর্তী
খবর

IPL 2026 Illegal Ticket Selling: ১২০০ টাকার টিকিট ব্ল্যাকে ১৯০০০: IPL কালোবাজারিতে মালামাল স্টেডিয়ামের ক্যান্টিনকর্মী, ভয়ংকর পর্দাফাঁস
.

পরবর্তী খবর

Bengaluru Shocker: ভয়ংকর, প্যারালাইসিসে পঙ্গু ৭২ বছরের মাকে ৪ তলা থেকে ফেলে দিল ছেলে?