KKR Match Tickets Booking: কেকেআরের ম্যাচ টিকিট চলে এসেছে, এবার ইডেনে বসে নাইটদের দেখার খরচ কত? জানুন এ-টু-জেড
KKR Match Tickets Booking: ২,৬, ৯ এপ্রিল ইডেনে কেকেআরের ম্যাচ রয়েছে। টিকিট তো চলেই এসেছে, কীভাবে কোথা থেকে কত টাকায় কিনবেন টিকিট? এক প্রতিবেদনেই রয়েছে সব উত্তর...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঠিক হাতে গুনে আর ১৩ দিন। তারপরেই অজিঙ্কা রাহানের (Ajinkya Rahane) কলকাতা নাইট রাইডার্সের (Kolkata Knight Riders) আইপিএল অভিযান (IPL 2026) শুরু মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের (Kolkata Knight Riders Vs Mumbai Indians, KKR vs MI) বিরুদ্ধে। অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়েই কলকাতা শুর করলেও, এরপর রাহানেরা ব্যাক-টু-ব্যাক ৩ ম্যাচ (২,৬, ৯ এপ্রিল) ইডেন গার্ডেন্সেই খেলবে। ছাব্বিশের আইপিএল ২৮ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত চলবেই। তবে বিসিসিআই প্রথম ২০ ম্যাচের সূচি ঘোষণা করেছে। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। এবার বোর্ড বাকি সূচিও ঘোষণা করে দেবে। তবে আপাতত অ্যাওয়ে ও হোম মিলিয়ে কেকেআরের মোট ৪ ম্যাচই রয়েছে।
এবার ইডেনে বসে নাইটদের দেখার খরচ কত?
ইডেনের তিন ম্যাচের টিকিট অনলাইনে চলে এসেছে টিকিটিং পার্টনার bookmyshow.com -এ। ছাব্বিশের আইপিএলে ইডেনে বসে, নাইটদের খেলা দেখার সর্বনিম্ন টিকিটের দাম রাখা হয়েছে ১২০০ টাকা। গতবারের ন্যূনতম টিকিটের দাম ছিল ৯০০ টাকা। মানে ৩০০ টাকা এবার বাড়ল। প্রতি বছরই টিকিটের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এবার সর্বোচ্চ টিকিটের দাম ৮৫০০ টাকা। মোট ৯টি ক্যাটেগরিতে টিকিটের দাম যথাক্রমে ১২০০, ১৫০০, ২০০০, ৩০০০, ৩৩০০, ৩৫০০, ৫০০০, ৮০০০, ৮৫০০ টাকা ধার্য হয়েছে। ১২০০ টাকায় C1, G1, H1, K1 ব্লকের টিকিট পাবেন। ক্লাব হাউজ লোয়ার টিয়ারে বসে খেলার দেখার খরচ ৮০০০ টাকা। তবে ৮৫০০ টাকার বি ব্লকের প্যাভিলিয়ন টিকিট কিনলে মিলবে প্যাকেজ। শুধু খেলা দেখাই নয়, থাকবে একাধিক আয়োজন। ক্রিকেটের নন্দনকাননে বসে প্রিয় দলের ম্যাচ দেখাই শুধু নয়। থাকবে এলাহী খাবারের বুফে। মনের সুখে পছন্দ মতো যত খুশি খেতে পারবেন সেখান থেকে। তার সঙ্গেই থাকবে সফট ড্রিংকসও। এখানেই শেষ নয়। কেকেআরের জার্সি এবং স্কার্ফও পাবেন এই টিকিটে! প্রচণ্ড চাহিদার কারণে আইপিএলের টিকিট দ্রুত বিক্রি হয়ে যায়। ইতিহাস সাক্ষী আছে। ফলে টিকিট দ্রুত কেটে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর কম দামের টিকিট তাড়াতাড়ি নিঃশেষিত হয়ে যায়।
অনলাইনে কীভাবে টিকিট কাটবেন?
অনলাইনে BookMyShow -তে বিক্রি হচ্ছে কেকেআরের ম্যাচ টিকিট। প্রথমে ওয়েবসাইটটি-তে ঢুকে ম্যাচ এবং ভেন্যু নির্বাচন করতে হবে। তারপর আসন নির্বাচন করতে হবে। এরপরেই চেকআউট। সেখান থেকে পেমেন্ট। লেনদেন সফল হলে, ওয়েবসাইটের তরফে ইমেল বা এসএমএসের মাধ্যমে টিকিট বুকিং নিশ্চিত করা হয়। চাইলে টিকিটের হোম ডেলিভারিও পেয়ে যাবেন। তবে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত পয়সা দিতে হবে।
