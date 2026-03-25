KKR Retire No.12 Jersey: চেয়েও কোনও কেকেআর ক্রিকেটার কেন কখনও ১২ নম্বর জার্সি পাবেন না? নেপথ্যের কারণ কী?

KKR Retire No.12 Jersey: ১২ নম্বর জার্সিটি চিরতরে অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আইপিএল লেজেন্ড ও কেকেআর মহারথীর সম্মানেই এমন সিদ্ধান্ত তিনবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজি। 

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 25, 2026, 07:32 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপিএল শুরুর (IPL 2026) আগে, বিগত কয়েক বছরের মতোই, কলকাতা নাইট রাইডার্স (Kolkata Knight Riders) করল নতুন মরসুমের দল চেনানোর অনুষ্ঠান। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ২৪ মার্চ, নাইটস আনপ্লাগড ৩.০ (Knights Unplugged 3.0) ইভেন্ট হয়ে গেল বাইপাসের ধারের এক পাঁচতারা হোটেলে। শয়ে শয়ে ফ্যান-ইনফ্লুয়েন্সার ও নির্বাচিত মিডিয়াকে নিয়ে নাচে-গানে জমজমাট কয়েক ঘণ্টায় ছিল বড় দু'টি ঘোষণা। 

জোড়া ঘোষণা

এক) আসন্ন মরসুমে রিঙ্কু সিংকে করা হচ্ছে কেকেআরের ভাইস ক্যাপ্টেন (Rinku Singh is the new Vice captain of KKR For IPL 2026)। অজিঙ্কা রাহানের (Ajinkya Rahane) ডেপুটি 'রকেট রিঙ্কু'। এর পাশাপাশি এদিনই কেকেআর তাদের ১২ নম্বর জার্সিটি চিরতরে অবসরে পাঠানোর (KKR Retire No.12 Jersey) সিদ্ধান্ত নেয়, দলের আইপিএল কিংবদন্তি আন্দ্রে রাসেলের (Andre Russell) সম্মানে। যার মানে চেয়েও আর কোনও কেকেআর ক্রিকেটার কখনও ১২ নম্বর জার্সি পাবেন না। 

ভেঙ্কি মাইসোর বললেন

অনুষ্ঠানে কেকেআর সিইও মাইসোর বললেন, 'আন্দ্রে রাসেলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। কেবল কেকেআরের সঙ্গেই নয়, ব্যক্তিগত পর্যায়েও। মাঠের লড়াইয়ে বছরের পর বছর ধরে নিজের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের আমাদের উদযাপন করার অজস্র উপলক্ষ এনে দিয়েছেন রাসেল। তিনি সর্বদা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে ১২ নম্বর জার্সিটি পরেছেন। এই সংখ্যাটি ড্রে রাসের সঙ্গে এতটাই ওতপ্রত ভাবে জড়িয়ে আছে যে, আমরা তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান জানাতে চেয়েছিলাম। নতুন ঐতিহ্যের সূচনার প্রথা রয়েছে নাইট রাইডার্সের। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই আমরা রাসেলের সম্মানে কেকেআরের তরফে এই জার্সিটিকে অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

আন্দ্রে রাসেল বললেন

ভেঙ্কির কথার পর রাসেল বললেন, 'এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে অসাধারণ সব অর্জনের মধ্য দিয়েই এক দশকেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। আর সেই ভিডিওটি দেখতে গিয়ে আমি কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। কেকেআরের হয়ে দু'টি চ্যাম্পিয়নশিপজয়ী দলের অংশ হতে পারা এবং সবার কাছে এই জয় কতটা অর্থবহ, তা নিজের চোখে দেখা, সত্যিই এক অসাধারণ অনুভূতি। বিশ্বকাপ জেতার অনুভূতি বিশেষ। তবে আইপিএল জেতার অভিজ্ঞতা একেবারে আলাদা। আমার এই যাত্রা এতটা বিশেষ করে তোলার জন্য আমি শুধুই  এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

রাসেলের কেকেআর কেরিয়ার

আইপিএল থেকে অবসর নেওয়া রাসেল এবার রাহানেদের পাওয়ার কোচ হিসেবে কেকেআরে। ক্রিকেটার হিসেবে ২০১৪ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত কেকেআরে তাঁর ১২ বছরের বর্ণময় কেরিয়ার। ২০১৪ ও ২০২৪ সালে জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। নক্ষত্র অলরাউন্ডার রাসেলের উইকেট শিকার ১২৩। আইপিএলের ইতিহাসে রাসেলই দ্বিতীয় অলরাউন্ডার যাঁর ২০০০-এর বেশি রান এবং ১০০-র বেশি উইকেট নেওয়ার জোড়া মাইলস্টোন রয়েছে। দুর্দান্ত ও বিধ্বংসী পারফরম্যান্সের সুবাদে ২০১৯ সালে তিনি টুর্নামেন্টের 'মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার' হয়েছিলেন। সেই আসরে ২০৪.৮১-এর চমকে দেওয়া স্ট্রাইক রেটে এবং ৫৬.৬৬-গড়ে মোট ৫১০ রান করেছিলেন। জোড়া টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী (২০১২ ও ২০১৬) রাসেল আইপিএলের ইতিহাসে কেকেআরের বোলার হিসেবে সেরা বোলিং পরিসংখ্যানের রেকর্ডটিও নিজের দখলে রেখেছেন। ২০২১ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে তিনি ১৫ রান দিয়ে ৫ উইকেট তুলে নেন। কেকেআরের ১২২ উইকেট নিয়েছেন রাসেল। দলের ইতিহাসে তিনিই দ্বিতীয় সফলতম বোলার সুনীল নারিনের (১৯২ উইকেট) পরেই

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

