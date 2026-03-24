English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  খবর
  • খেলা
KKR News 2026: মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বজ্রধ্বনি, নাইটদের অস্ত্রভাণ্ডারে অগ্নিগোলা, কেকেআরে করবে 'থান্ডার' অ্যাটাক

KKR News 2026: মেঘাচ্ছন্ন আকাশে খেলল বজ্রধ্বনি। নাইটদের অস্ত্রভাণ্ডারে জুড়ল অগ্নিগোলা। এবার আইপিএলে কেকেআরে করবে 'থান্ডার' অ্যাটাক  

Updated By: Mar 24, 2026, 02:54 PM IST
শক্তি বাড়ল কেকেআরের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জল্পনাই সত্যি হল! আসন্ন আইপিএল (IPL 206) থেকে শেষপর্যন্ত ছিটকেই গেলেন আকাশ দীপ (Akash Deep)। বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা ২৯ বছরের ৬ ফুট ১ ইঞ্চির ভারতীয় পেসার, ইডেন গার্ডেন্সের প্রতিটি ঘাস চেনেন। বিহারের জোরে বোলারকে ছাড়াই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে (Kolkata Knight Riders) খেলতে হবে আইপিএল। জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (BCCI)। তবে কেকেআর আকাশের বিকল্প খুঁজে নিল। বিগত ২৪ ঘণ্টায় যে বোলারের নাম কেকেআরের রাডারে ঘুরছিল, সেই সৌরভ দুবেকেই (Saurabh Dubey) সই করাল শাহরুখ খানের (Shah Rukh Khan) ফ্র্যাঞ্চাইজি। 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Add Zee News as a Preferred Source

A post shared by Kolkata Knight Riders (@kkriders)

আকাশের কী আপডেট?

সৌরভকে সই করিয়ে কেকেআর লিখল, 'বাঁ-হাতি থান্ডার এখন পার্পল অ্যান্ড গোল্ডে রাঙানো। আকাশ দীপের বদলি হিসেবে দলে যোগ দিয়েছেন সৌরভ দুবে। আকাশ আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন। আমরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।'  আকাশকে ভোগাচ্ছে লাম্বার স্ট্রেস ইঞ্জুরি। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে তাঁর চোটের দেখমান করছে বিসিসিআইয়ের ডাক্তাররা। আকাশ দীপ এখনও সেরে ওঠেননি। ফলে খেলতে পারছেন না আইপিএল। চোট-আঘাতের নাগপাশেই জড়িয়ে আকাশের কেরিয়ার। ভারতীয় দলের পাশাপাশি আইপিএলেও তাঁকে বেশ কয়েকটি ম্যাচ মিস করতে হয়েছে। ২০২২ সালে আইপিএল ডেবিউর পর চার মরসুম মিলিয়ে ১৪ ম্যাচ খেলে ১০ উইকেট নিয়েছেন ১১.৮২-র ইকোনমি রেটে। ২০২৫ সালের নিলামে লখনউ সুপার জায়ান্টস তাঁকে ৮ কোটি টাকায় দলে নিয়েছিল। কিন্তু ৬ ম্যাচে ৩ উইকেট নেওয়া আকাশকে এক মরসুম পরেই ছেড়ে দেয় সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ফ্র্যাঞ্চাইজি। পরে মিনি-নিলামে কেকেআর আকাশকে তাঁর বেস প্রাইজেই (১ কোটি টাকা) দলে সই করায়। ৭ কোটি টাকা কমেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আকাশদীপ! ১০ টেস্টে ২৮ উইকেট পাওয়া আকাশের বদলে সৌরভকে ৩০ লাখ টাকায় নিয়েছে কেকেআর। 

কে এই সৌরভ দুবে?

সৌরভের পুরো নাম সৌরভ রাজেন্দ্রপ্রসাদ দুবে। ১৯৯৮ সালের ২৩ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধায় জন্মানো ক্রিকেটার আজ ভারতীয় সার্কিটে পরিচিত নাম। ২৮ বছরের বাঁ-হাতি মিডিয়াম পেসার ডান হাতে ব্যাট করেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রতিনিধিত্ব করেন বিদর্ভের হয়ে। ২০২২ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দলের অংশ ছিলেন সৌরভ (২০ লক্ষ টাকা দাম পেয়েছিল)। তবে কমলা জার্সি গায়ে চাপাতেই পারেননি। তার আগেই চোটের কারণে তাঁকে সরে যেতে হয়েছিল। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এবং কেকেআরের নেট বোলার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ৬ ফুট ৫ ইঞ্চির সৌরভ পরিচিত বাউন্স তৈরির জন্য। যা ইডেন গার্ডেন্সের প্রাণবন্ত পিচে যা অত্যন্ত কাজে আসবে। নিলামের পর মুস্তাফিজুর রহমানকে দলে না রাখতে পারায় কেকেআরের পেস আক্রমণে যে বাঁ-হাতি বৈচিত্র্যের অভাব দেখা দিয়েছিল, দুবে সেটাই সেটাই পূরণ করতে এলেন। ২০১৯ সালের এসিসি ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ চলাকালীন তিনি প্রথম শিরোনামে আসেন। যেখানে তিনি মাত্র ৩ ম্যাচে ৭ উইকেট শিকার করেছেন এবং ভারতের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়েছিলেন।

কেকেআরের চিন্তা পেস ব্রিগেড

চোটের কারণে কেকেআর স্টার পেসার হর্ষিত রানা আগেই আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন। ওদিকে বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুরকে কেকেআর ছেড়ে দিয়েছে  বিসিসিআইয়ের নির্দেশে ও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের কথা মাথায় রেখে। ফিজের বদলে জিম্বাবোয়ের ব্লেসিং মুজারাবানি এসেছেন টিমে। উমরান মালিক, বৈভব অরোরা, কার্তিক ত্যাগী রয়েছেন ফাস্ট বোলিং ইউনিটে। এবার জুড়লেন সৌরভ। ওদিকে শ্রীলঙ্কার মাথিশা পাথিরানা দলে রয়েছেন ঠিকই। তবে ১৮ কোটির 'বেবি মালিঙ্গা' আদৌ খেলতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

Tags:
KKR Signs Saurabh DubeyKKR News 2026Who Is Saurabh Dubey KKR
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

