KKR: নিলামের পরেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কেকেআরের! এবার বিগ বাজেট মহাতারকাকেই আইপিএলে...

KKR: নিলামের পরেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কেকেআরের! বিগ বাজেট মহাতারকাকেই এবার আইপিএলে পাবেন না শাহরুখ খানরা! চলে এল বিরাট আপডেট...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতা নাইট রাইডার্স (Kolkata Knight Riders) আইপিএল ২০২৬ নিলামে ( IPL 2026 Auction) তাদের ৬৪.৩০ কোটি টাকার বিশাল বাজেটকে কাজে লাগিয়েছে এবং নিলামের সবচেয়ে দামি ছ'জন খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনজনকে কিনেছে।
নিলামে ঝড় তুলেছে নাইট রাইডার্স
আকাশছোঁয়া ২৫. ২০ কোটি টাকায় অজি অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনকে (Cameron Green) যেমন নিয়েছে। তেমনই শ্রীলঙ্কার পেসার মাথিশা পাথিরানাকে (Matheesha Pathirana) নিতে ১৮ কোটি টাকাও খরচ করেছে। এখানেই শেষ নয়, বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানের (Mustafizur Rahman) সার্ভিস নিশ্চিত করেছে ৯.২ কোটি টাকায়। মুস্তাফিজুর লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি বাংলাদেশি খেলোয়াড় হয়েছেন।
নিলামের পরেই ধাক্কা খেল কেকেআর
কেকেআর এবার আইপিএলে বিরাট ধাক্কা খেতে পারে। বাংলাদেশি পেসার 'ফিজ' সম্ভবত আসন্ন আইপিএলের একটি অংশ নাও খেলতে পারেন বলেই রিপোর্ট। চোট-আঘাতের কারণে মুস্তাফিজুরের বোলিংয়ের ধার এখন আগের চেয়ে অনেকটাই কমেছে। কিন্তু তিনি এখনও যে কোনও টি-টোয়েন্টি দলের কার্যকর অস্ত্র। এমনকী সেরা ফর্মে না থাকলেও, ধীরগতির পিচে তাঁর অনবদ্য কাটারের সামনে বিশ্বের সেরা ব্যাটারদেরও আনাড়িদের মতো দেখায়। এই কারণেই কেকেআর তাঁর পরিষেবা পেতে ৯.২০ কোটি টাকা পর্যন্ত খরচ করেছে। যদিও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলোর কারণে মুস্তাফিজুর হয়তো আইপিএল ছাব্বিশের পুরোটা সময় নাইটদের সঙ্গে নাও থাকতে পারেন
বাংলাদেশের সূচি
এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ তাদের ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ খেলবে। মুস্তাফিজুর যদি সেই দলে নির্বাচিত হন, তাহলে তিনি ওই সময়ে কেকেআরের ম্যাচগুলো খেলতে পারবেন না। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) মুস্তাফিজুরকে একটি অনাপত্তিপত্রও দিতে পারে, যা তাঁকে পুরো মরসুম খেলার অনুমতি দেবে। এখন দেখার বিষয় কী হয়।
ফিজের আইপিএল কেরিয়ার
মুস্তাফিজুর আইপিএলে পাঁচ দলের হয়ে খেলেছেন এবং ৬০ ম্যাচে ৬৫ উইকেট নিয়েছেন। ২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে শিরোপা জেতাতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যেখানে তিনি সাতের কম ইকোনমি রেটে ১৭ উইকেট নিয়েছিলেন। তিনি ২০১৬ মরসুমে উদীয়মান খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জিতেছিলেন এবং এখনও পর্যন্ত তিনিই একমাত্র বিদেশি খেলোয়াড় যিনি এই সম্মানের অধিকারী। মুস্তাফিজুর না খেললেও কেকেআরের চাপ হবে না। পেস বোলিং স্কোয়াডে উমরান মালিক থেকে শুরু করে মাথিশা পাথিরানা হয়ে বৈভব অরোরা রয়েছেন। কেকেআর নিয়েছে কার্তিক ত্যাগী এবং আকাশ দীপকেও।
