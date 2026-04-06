KKR vs PBKS IPL 2026: ইডেন যাচ্ছেন কেকেআর ম্যাচ দেখতে? বজ্রপাত-সহ শিলাবৃষ্টি নিয়েই ফুঁসছে কালবৈশাখী, খেলা ভেস্তে গেলে আদৌ রিফান্ড পাবেন?

KKR vs PBKS IPL 2026: ইডেন যাচ্ছেন কেকেআর ম্যাচ দেখতে? বজ্রপাত-সহ শিলাবৃষ্টি নিয়েই ফুঁসছে কালবৈশাখী, খেলা ভেস্তে গেলে আদৌ রিফান্ড পাবেন?
KKR vs PBKS IPL 2026 Kolkata Weather Forecast: আপনিও কি ইডেনে যাচ্ছেন কেকেআর ম্যাচ দেখতে? কিন্তু বৃষ্টিতে খেলা ভেস্তে যাওয়ার যাবতীয় সম্ভাবনা রয়েছে! এখন প্রশ্ন খেলা ভেস্তে গেলে রিফান্ড পাবেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তিনবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স (Kolkata Knight Riders)। চলতি আইপিএলে (IPL 2026) এখনও পর্যন্ত খাতা খুলতে পারেননি অজিঙ্কা রাহানেরা (Ajinkya Rahane)। ৬ মার্চ সোমবার অর্থাত্ আজ, কেকেআর ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে (Eden Gardens) তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে শ্রেয়স আইয়ারের (Shreyas Iyer) পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে (KKR vs PBKS)। ২৯ মার্চ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে ৬ উইকেটে হেরেই আইপিএল অভিযান শুরু করেছে কেকেআর। পরের ম্যাচে ইডেনে এসে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৬৫ রানে কেকেআরকে হারিয়ে যায়। হারের হ্যাটট্রিকের খাঁড়া ঝুলছে শাহরুখ খানের (Shah Rukh Khan) টিমের মাথার উপর। কেকেআর চাইবে পিবিকেএসকে হারিয়ে জয়ের রাস্তায় হাঁটতে। কিন্তু এখন একটাই প্রশ্ন- আদৌ ইডেনে কেকেআর-পিবিকেএস ম্যাচ হবে তো? জি ২৪ ঘণ্টার রিপোর্টার অয়ন ঘোষাল পাঠালেন আবহাওয়ার আপডেট। তা কিন্তু রীতিমতো ইডেনের কপালে ভাঁজ ফেলছে!
রইল আবহাওয়ার পূর্বাভাস
১) হাওয়া বদলের ম্যাজিক। কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একধাক্কায় ৩৬.১ থেকে নেমে ৩০.৮। কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা ২৬ থেকে নেমে ২২.৭। দুটি তাপমাত্রা রাতারাতি নেমে গেল স্বাভাবিকের প্রায় ৪ এবং ৩ ডিগ্রি নিচে।
২) বিহার থেকে মনিপুর পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা। যেটি উত্তরবঙ্গ, আসাম এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে গেছে। বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢুকছে প্রচুর পরিমাণে। এই জলীয় বাষ্প থেকেই বজ্রগর্ভ মেঘ এবং ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস।
২) বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টির স্পেল। ঝড়-বৃষ্টিতে কালবৈশাখী শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাতের আশঙ্কা। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাজ্যের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বেশি হবে কাল মঙ্গলবার ও পরশু বুধবার। কালবৈশাখী ঝড় বৃষ্টি সঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে
৩) উত্তরবঙ্গে সোমবার দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা।
৩) মঙ্গলবার এবং বুধবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা মাঝারি ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা কিছু এলাকায়। ঝড়ের গতিবেগ ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার হতে পারে। দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কোচবিহার জেলাতে হতে পারে শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাত। ভারী বৃষ্টি আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে।
৪) দক্ষিণবঙ্গে আজ বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে। হুগলি পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া বাঁকুড়াতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।
৫) কাল মঙ্গলবার দুর্যোগ বাড়বে। বাঁকুড়া পূর্ব বর্ধমান এবং বীরভূমে শিলাবৃষ্টি। পুরুলিয়া বাঁকুড়া পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ জেলাতে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় ও সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির আশঙ্কা। কলকাতা সহ বাকি সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টি।
৬) পরশু বুধবার পূর্ব বর্ধমান হাওড়া হুগলি নদীয়া উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতি বেগে কালবৈশাখী ঝড়ের সম্ভাবনা। কলকাতা শহর দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে ঝড়-বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।
খেলা ভেস্তে গেলে রিফান্ড পাবেন?
গত মরসুমেও এই বৃষ্টির কারণেই শাহরুখ-প্রীতি জিন্টার আইপিএল 'বীরজারা' হয়নি। এখন প্রশ্ন যদি বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যায়, তাহলে যাঁরা হাজার-হাজার টাকা খরচ করে টিকিট কেটেছেন, তাঁরা কি রিফান্ড পাবেন? আইপিএলের কোনও ম্যাচ বৃষ্টি বা অন্য কারণে পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায়, তাহলে দর্শকরা টিকিটের টাকা ফেরত পান না। তবে, যদি ম্যাচ শুরু হওয়ার পর (কমপক্ষে একটি বল হওয়ার পর) বাতিল হয় তাহলে রিফান্ড পাওয়া যায় না। টিকেট যে ওয়েবসাইট থেকে কাটা হয়েছিল, সাধারণত সেখানেই রিফান্ড প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তবে পুরো টাকা কিন্তু ফেরত পাওয়া যায় না। ট্যাক্স ও অন্যান্য সার্ভিস ফি রিফান্ড হয় না। কমপ্লিমেন্টারি টিকিট ওরফে বিনামূল্যে পাওয়া টিকিটের জন্য কোনও অর্থ ফেরত পাওয়া যায় না। মোদ্দা কথা ম্যাচ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হলেই কেবল রিফান্ড প্রযোজ্য।
