  KKR 2026: নক্ষত্র ক্রিকেটারকে ছাড়াই খেলতে হবে আইপিএল, মুম্বইয়ের বিমান ধরার আগেই শাহরুখদের বুক ভাঙল

KKR 2026: নক্ষত্র ক্রিকেটারকে ছাড়াই খেলতে হবে আইপিএল, মুম্বইয়ের বিমান ধরার আগেই শাহরুখদের বুক ভাঙল

KKR With Out Harshit Rana For IPL 2026: এবার নক্ষত্র ক্রিকেটারকে ছাড়াই খেলতে হবে আইপিএল ২০২৬, মুম্বই যাওয়ার আগেই বুক ভাঙল শাহরুখ খানদের। চলে এল বিরাট আপডেট।  

শুভপম সাহা | Reported By: শুভপম সাহা | Updated By: Mar 18, 2026, 01:36 PM IST
KKR 2026: নক্ষত্র ক্রিকেটারকে ছাড়াই খেলতে হবে আইপিএল, মুম্বইয়ের বিমান ধরার আগেই শাহরুখদের বুক ভাঙল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতা নাইট রাইডার্সের (Kolkata Knight Riders) প্রায় অধিকাংশ ক্রিকেটারই শহরে চলে এসেছেন। বাকিরা ধীরে ধীরে আসছেন। ১৮ মার্চ বুধবার, আজ ইডেন গার্ডেন্সে (Eden Gardens) আসন্ন আইপিএলের (IPL 2026) প্রথম ট্রেনিং সেশনে নামছেন অজিঙ্কা রাহানেরা (Ajinkya Rahane)। অভিষেক নায়ার (Abhishek Nayar) ও শেন ওয়াটসনদের (Shane Watson) তত্ত্বাবধানে শুরু হচ্ছে নাইটদের অনুশীলন। আর তার আগেই শাহরুখ খানের (Shah Rukh Khan) টিমের বুক ভাঙল। দলের আইপিএলজয়ী  চ্যাম্পিয়ন পেসার হর্ষিত রানাকে (Harshit Rana) নিয়ে চলে এল বিরাট আপডেট। ২৯ মার্চ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়েই কলকাতা শুর করছে। এরপর রাহানেরা ব্যাক-টু-ব্যাক ৩ ম্যাচ (২,৬, ৯ এপ্রিল) ইডেনে খেলবেন।

রানার চোটের সাম্প্রতিক আপডেট

জল্পনাই সত্যি হল! রানাকে ছাড়াই কেকেআররে খেলতে হবে প্রায় পুরো আইপিএল। এক সর্বভারতীয় মিডিয়া সূত্রকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, 'দুর্ভাগ্যবশত হর্ষিত রানাকে আইপিএলে পাওয়া যাবে না। তবে এটি দলের অন্য বোলারদের- বৈভব, উমরান, কার্তিক এবং আকাশকে - এগিয়ে আসার এবং সুযোগ কাজে লাগানোর সুযোগ করে দেবে। এখনও  হর্ষিতের কোনও বদলি খেলোয়াড় চূড়ান্ত করা হয়নি।' হর্ষিতের এখন রিহ্যাব চলছে। যদিও তাঁর মাঠে ফেরার দিন এখনও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মেডিক্যাল টিমের তরফে কোনও আপডেট পাওয়া যায়নি। যদিও রানার আইপিএল প্রত্যাবর্তন নিয়ে আশার ক্ষীণ আলো রয়েছে বলেও রিপোর্ট।

এখন ক্রাচের ভরে হর্ষিত রানা!

গত রবিবার নয়াদিল্লিতে হয়ে গিয়েছে বিসিসিআই নমন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬। দেশের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত বিসিসিআইয়ের বার্ষিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে হর্ষিতও এসেছিলেন। সেরা আন্তর্জাতিক অভিষেককারী পুরুষ ক্রিকেটারের স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি। তবে নিজে মঞ্চে উঠে সেই পুরস্কার তিনি নিতে পারেননি। আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল নিজেই মঞ্চ থেকে নেমে এসে রানার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। ক্রাচের ভরে এখন জীবন কাটছে হর্ষিতের। খুঁড়িয়ে হাঁটছেন দেশের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও এশিয়া কাপ জয়ী তুরণ পেসার। হর্ষিতের ক্রাচ ভর দিয়ে হাঁটার ভিডিয়ো নেটপাড়ায় এখন ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। 

হর্ষিতের পরের পর ধাক্কা

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে রানা হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন। তাঁর চোট এতটাই গুরুতর ছিল যে, বিশ্বকাপ তিনি ছিটকে যান। হর্ষিতের বদলি হিসেবে মহম্মদ সিরাজকে ডাকা হয়। গত ৯ ফেব্রুয়ারি মুম্বইতে রানার হাঁটুর অস্ত্রোপচারও হয়েছে। চিকিৎসকদের মূল্যায়ণ অনুযায়ী তাঁর পুরোপুরি সেরে উঠতে আনুমানিক দুই থেকে তিন মাস সময় লেগে যেতে পারে। যদিও অস্ত্রোপচারটি সফল। তবুও সেরে উঠতে এই দীর্ঘ সময় লাগবেই। বোঝাই যাচ্ছে যে হর্ষিতের পক্ষে আইপিএল খেলা সম্ভব হবে না। হর্ষিত ২০২৪ সালে কেকেআরকে তৃতীয়বার শিরোপা জেতাতে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৩ ম্যাচে ১৯ উইকেট নিয়েছিলেন। এরপরেই রানার জাতীয় দলের দরজা খুলে যায়। তিন সংস্করণেই তিনি গৌতম গম্ভীরের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন। 
 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

