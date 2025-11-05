KKR's Mitchell Starc Record Bid Untold Story: 'নিলামে চেয়ারে শুয়েই'... মহাতারকায় আসক্ত খোদ জুহিকন্যা! জাহ্নবীর চাপেই KKR প্রায় ২৫ কোটি...

KKR's Mitchell Starc Record Bid Untold Story: 'নিলামে চেয়ারে শুয়েই'... মহাতারকায় আসক্ত খোদ জুহিকন্যা! জাহ্নবীর চাপেই KKR প্রায় ২৫ কোটি...
KKR's Mitchell Starc Record Bid Untold Story: কেন অজি সুপারস্টারকে নিতে ব্যাংক ভেঙেছিল কেকেআর? আড়ালের সেই গল্প এবার সবার সামনে। জানালেদ খোদ কেকেআরের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত কেউই...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড বাদশা শাহরুখ খান (Shah Rukh Khan) এবং জুহি চাওলার (Juhi Chawla) সহ-মালিকানাধীন কলকাতা নাইট রাইডার্স (Kolkata Knight Riders) ২০২৪ সালের নিলামে আইপিএল নিলামে অজি স্পিডস্টার পেসার মিচেল স্টার্ককে (Mitchell Starc) নিতে ব্যাংক ভেঙে ফেলেছিল। কেকেআর (KKR) সকলকে অবাক করে স্টার্ককে রেকর্ড ২৪.৭৫ কোটি টাকায় দলে নিয়েছিল। স্টার্কের নিলামে নেওয়ার 'ইনসাইড স্টোরি' শেয়ার করলেন জুহিকন্যা এবং জয় মেহতার (Jay Mehta) মেয়ে জাহ্নবী মেহতা (Jahnavi Mehta)। যিনি সেই ১৭ বছর বয়স থেকেই কেকেআরের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আগামী দিনে নেতৃত্ব দেওয়ারও পথে।
আরও পড়ুন: '১০০০ টাকা ম্যাচ ফি দিয়েছে'! বোর্ডের ৫১ কোটির জ্যাকপটের আবহে ক্যাপ্টেনের বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি...
স্টার্কেই আসক্ত
আমেরিকা থেকে ইন্ডিয়াডটকমকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে, জাহ্নবী নিলামের আড়ালের ঘটনা নিয়ে মুখ খুলেছেন। '২০২৪ সালের নিলাম অনেক কারণেই বিশেষ ছিল। আমরা সেই বছর জিতেওছিলাম। আমার মনে হয় এর অনেকটাই সেই নিলামেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমি আগেই বলেছি, মিচ স্টার্ক আমার প্রিয় খেলোয়াড়দেরই একজন। নিলামের পুরো অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। সত্যি বলতে, যখন আমি পেছনে ফিরে তাকাই, তখন এটা একরকম অবাস্তব মনে হয়। কারণ নিলামের আগে যখন আমরা মিটিংয়ে কথা বলছিলাম, তখন আমরা খুব স্পষ্ট ছিলাম যে আমাদের বোলিং আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন আগুনে বোলারের প্রয়োজন। এটা না পাওয়াই ছিল আমাদের কাছে বিরাট শূন্যতা। আর আমরা নিলামে থাকা খেলোয়াড়দের তালিকা দেখেছিলাম এবং আমি বলতে চাইছি যে, যখন আপনি মিচ স্টার্কের নাম দেখেছেন এবং আপনার মনে হবেই যে, তিনি এমন একজন, যিনি আপনাকে আইপিএল ট্রফির দিকে নিয়ে যেতে পারেন, বিশেষ করে যদি তিনি সুস্থ থাকেন এবং পুরো মরসুমের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।'
পার্স নিয়ে জুহিকন্যা জাহ্নবী
'আমরা বেশ বড় পার্স নিয়ে নিলামে এসেছিলাম, ঠিক কত টাকা মনে করতে পারছি না, কিন্তু আমার মনে হয় প্রায় ৩৪ কোটি টাকা। আমরা জানতাম যে স্টার্কের জন্য নিলামে আমাদের কঠিন লড়াই অপেক্ষা করে আছে। কারণ আমরাই একমাত্র দল নই যারা, স্টার্কের মতো ভালো পেসার খুঁজছে। গুজরাত টাইটান্সেরও ৩০ কোটি টাকার পার্স ছিল এবং নিলামে তারা আমাদের পিছনের টেবিলেই ছিল। আমি টেবিলের কোণায় ছিলাম। তাই আমি কেবল ঘুরে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখতাম, যে আমি কারোর ঠোঁট পড়তে পারি কিনা! কিন্তু সবাই এই ধরণের জিনিস সম্পর্কে খুব সতর্ক। স্টার্ক সেই বছর মার্কি খেলোয়াড়দের অংশ ছিলেন না। এবং নিলামের শেষের দিকে ফাস্ট বোলার হিসেবে নাম লিখিয়েছিলেন। আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁর নাম আসার জন্য এবং তাঁর আগে অনেক মানসম্পন্ন ক্রিকেটারকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এবং আমাদের আরও অনেক শূন্যস্থান পূরণ করতে হয়েছিল। স্টার্ককে নিয়ে আমরা কখন হাল ছেড়ে দেব? আমি নিশ্চিত যে এটাই ছিল, আমাদের শেষ বিড। যদি গুজরাত আবার বিড করত, আমার মনে হয় না আমরা আর একবার লড়াই করতে পারতাম। মনে আছে আমি, চেয়ারে শুয়ে পড়েছিলাম এবং ভাবছিলাম যে ওহ, ঈশ্বর, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, আমরা এটা করতে পেরেছি। অনেক দিক থেকেই এটি আমাদের জন্য সত্যিই ভালো নিলাম ছিল। আমরা কিন্তু সেই বছর নিলামে রমনদীপ সিংকেও পেয়েছি, আমার মনে হয় নিলামে নেওয়া অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ছিল।'
স্টার্ক দেরিতে জ্বলেছিলেন...
২০২৪ সালের আইপিএল শুরুর দিকে একেবারেই ছন্দে ছিলেন না স্টার্ক। সমালোচনার ঝড় উঠেছিল মহাতারকাকে নিয়ে! যে বোলারের বায়োডেটায় আইপিএল খেলার সেভাবে অভিজ্ঞতাই নেই, তাঁকে দলে নিতে ব্যাংক ভাঙার কোনও মানেই হয়নি। এমনটাই বলেছিলেন বহু কেকেআর ও ক্রিকেট সমর্থক। সেইসময়ে আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার ছিলেন। লিগ যত গড়াতে থাকে স্টার্ক তত খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন। ১৩ ম্য়াচে ১৭ উইকেট তুলে নিজের জাত চিনিয়ে দেন। দলকে ট্রফি জেতানোয় ছাপও রেখেছিলেন। যদিও কেকেআর টাকার কথা ভেবেই অজি পেসারকে ছেড়ে দেয়।
আরও পড়ুন: 'আর না'! জুনিয়রদের রুমে ডেকেই মহিলা দলের ক্যাপ্টেনের লাগাতার...বিশ্বকাপের পরেই বিস্ফোরণ বাইশ গজে
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)