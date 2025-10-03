KL Rahul Century: ৩২১১ দিনের খরা কাটিয়ে রাহুলের '১১' নম্বর ১০০! জোড়া আঙুল চুষেই উদযাপন, চর্চায় নতুন স্টাইল...

KL Rahul Century: ৩২১১ দিনের খরা কাটিয়ে রাহুলের '১১' নম্বর ১০০! জোড়া আঙুল চুষেই উদযাপন, চর্চায় নতুন স্টাইল...
India vs West Indies Kl Rahul Century: ৩২১১ দিনের খরা কাটল! রাহুল ফের পেলেন ঘরের মাঠে সেঞ্চুরি। আর জোড়া আঙুল চুষেই করলেন উদযাপন, আপাতত চর্চায় নতুন স্টাইল...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেএল রাহুল (KL Rahul) ফের একবার তাঁর জাত চেনালেন লাল বলের ক্রিকেটে। শুক্রবার দেশের টেস্ট ওপেনার আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চলতি প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ঝকঝকে শতরান হাঁকালেন। টানা '৯' বছর পর ঘরের মাঠে, টেস্ট সেঞ্চুরির খরা কাটিয়ে, কেরিয়ারের ১১ নম্বর টেস্ট শতরান করলেন তিনি।
রাহুলের ঝকঝকে সেঞ্চুরি
১৯৭ বলে ৫২-র উপর স্ট্রাইক রেটে ১০০ রানের ইনিংস খেলেছেন। ১২টি চার মেরেছেন ৩৩ বছরের বেঙ্গালুরুর ক্রিকেটার। এর আগে রাহুলের ঘরের মাঠে শেষ টেস্ট সেঞ্চুরি ছিল ২০১৬-র ডিসেম্বরে, চেন্নাইতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৯৯ রান করেছিলেন তিনি। এদিন প্রথম সেশনের শেষেই রাহুল তিন অঙ্কের রান করে ফেলেন। সময়ের বিচার করলে দেখা যাবে যে, ঘরের মাঠে দু'টি সেঞ্চুরির মাঝে ৩২১১ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এটিই ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে দীর্ঘতম।
দারুণ ফর্মে রাহুল
চলতি বছর রাহুল আনুষ্ঠানিক ভাবে টেস্টে সেরা বছর কাটাচ্ছেন। ৭ ম্যাচ এবং ১৩ ইনিংসে ৫৪.০৮ গড়ে ৬৪৯ রান করেছেন রাহুল। যার মধ্যে স্টাইলিশ ব্যাটারের তিনটি সেঞ্চুরি এবং দু'টি হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে। তাঁর সেরা স্কোর ছিল ১৩৭। এই বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর সেরা টেস্ট সিরিজও ছিল। ৫ ম্যাচের সিরিজের শেষে রাহুল ১০ ইনিংসে ৫৩.২০ গড়ে ৫৩২ রান করেছিলেন, যার মধ্যে দু'টি সেঞ্চুরি এবং দুটি হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে। তার আগের রাহুলের সেরা বছর ছিল ২০১৭। ৯টি ম্যাচ এবং ১৪ ইনিংসে ৪৮.৬৯ গড়ে ৬৩৩ রান করেছিলেন। যার মধ্যে ৯টি হাফ সেঞ্চুরি ছিল এবং অপরাজিত ৯০ ছিল সেরা স্কোর।
রাহুলের নয়া সেলিব্রেশন
রাহুল এদিন সেলিব্রেশনও করলেন নয়া ভঙ্গিতে। প্রথমে তাঁর হেলমেট খুলে ফেলেন তারপর ব্যাট ড্রেসিংরুমের দিকে তুলে ধরেন। এবং তারপর দুঁটটি আঙুল মুখে ঢুকিয়ে চুষলেন। রাহুল তাঁর নবজাতক কন্যা ইভারাকেই এই সেঞ্চুরি উপহার দিলেন, তা বলাই বাহুল্য়। এশিয়া কাপের রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হয়েছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট। উইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবেন শুভমন গিলরা। প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে রীতিমতো চালকের আসনে টিম ইন্ডিয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে করা ১৬২ রানের জবাবে ভারত ৪ উইকেটে ৩১৩ রান করেছে। ১৫০ রানের লিড নিয়েছেন শুভমনরা (প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত)
ভারতের প্রথম ইনিংস
উইন্ডিজের ১৬২ রানের জবাবে ভারত প্রথম দিনের শেষে ২ উইকেটে ১২১ রান তুলেছিল। যশস্বী জয়সওয়াল ও কেএল রাহুল ওপেন করতে নেমেছিলেন। যশস্বী ৫৪ বলে ৩৬ রানের ইনিংস খেলেন ৭ চারের বিনিময়ে। তবে জেডেন সিলসের বলে কাট করতে গিয়েই তিনি শে হোপের হাতে ধরা পড়ে যান। এরপর রাহুলের হাত শক্ত করতে আসা সাই সুদর্শন চেজের বলে মাত্র ৭ রান করে এলবিডব্লিউ হয়ে যান। দিনের শেষে রাহুল ও শুভমন ছিলেন ক্রিজে। রাহুল ৫৩ রানে ও শুভমন ১৮ রানে অপরাজিত ছিলেন। ৪১ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় দিন শুরু করেন রাহুল-শুভমন। অধিনায়ক ৫০ রান করে ফেরেন। তারপর সেঞ্চুরি করে আউট হন রাহুল। ধ্রুব জুরেল ও রবীন্দ্র জাদেজা এরপর পার্টনারশিপ গড়েন...
