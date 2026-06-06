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India vs Afghanistan: রাহুলের অসাধারণ 'অভিনয়'! দেখে অনুশোচনায় পুড়ছেন আফগানরা... সুনীল শেট্টির জামাই পেলেন 'অস্কার'!

India vs Afghanistan One-Off Test Match: ভারত-আফগানিস্তান টেস্টের প্রথম দিনেই চর্চায় কেএল রাহুলের অসাধারণ 'অভিনয়'! যা নিয়েই এখন চলছে চর্চা নেটপাড়ায়....

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 06, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:03 PM IST
India vs Afghanistan: রাহুলের অসাধারণ 'অভিনয়'! দেখে অনুশোচনায় পুড়ছেন আফগানরা... সুনীল শেট্টির জামাই পেলেন 'অস্কার'!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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