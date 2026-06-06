India vs Afghanistan: রাহুলের অসাধারণ 'অভিনয়'! দেখে অনুশোচনায় পুড়ছেন আফগানরা... সুনীল শেট্টির জামাই পেলেন 'অস্কার'!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নয়া চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে ভারত-আফগানিস্তান সিরিজের এক মাত্র টেস্ট (India vs Afghanistan Test 2026) চলছে। শুরু হয়েছে শনিবার ৬ জুন থেকে। প্রথম দিনের খেলা শেষ। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করছে ভারত। হাশমাতুল্লাহ শাহিদিদের বিরুদ্ধে ৩ উইকেট হারিয়ে ৩৬৮ রান তুললেন শুভমন গিলরা (Shubman Gill)। একই দিনে জোড়া সেঞ্চুরিও দেখল মুল্লানপুর। কেএল রাহুল (KL Rahul) ও গিল দুরন্ত শতরানে নিজেদের নাম লেখালেন। বড় রান পেলেন সাই সুদর্শন (Sai Sudharsan)। বড় রানের পথে ঋষভ পন্থও (Rishabh Pant)। তবে এদিন সকলের যাবতীয় পারফরম্যান্সকে ছাপিয়ে গিয়েছে রাহুলের অসাধারণ 'অভিনয়'! যা নিয়ে নেটপাড়ার তুমুল চর্চা চলছে।
যশস্বী জয়সওয়াল ও রাহুল ওপেন করতে নেমেছিলেন এদিন। ১২ ওভারে তাঁদের পার্টনারশিপ ভাঙে। যশস্বী ২৪ বলে ৩২ রান করে আউট হয়ে যান। মহম্মদ সালেমের ডেলিভারিতে যশস্বী ফ্লিক করতে গিয়ে ক্যাচ তুলে দেন উইকেটকিপার অফসর জাজাইয়ের হাতে। যদিও তাঁর আগের ওভারেই আফগানরা পেয়ে যেতে পারতেন রাহুলেরও উইকেট! কিন্তু নিজেরাই সেই সুযোগ হাতছাড়া করেন। এদিন ৮৫ ওভার খেলা হয়েছে। আর সবচেয়ে বেশি চর্চায় ছিল ১১ নম্বর ওভারে। জিয়াউর রহমান শরিফির প্রথম বলেই রাহুল স্ল্যাশ করেছিলেন। রাহুল 'ক্লিয়ার এজ' হন! মানে বল ব্যাটের কানায় লেগে উইকেটকিপারের হাতে চলে যায়। নিশ্চিত আউট ছিলেন রাহুল। তবে রাহুলের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে এমনই ছিল যেন কিছুই হয়নি, ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা! তিনি চুপচাপ দাড়িয়ে থাকেন, মাথা নাড়েন... আর রাহুল অসাধারণ অভিনয়ে পুরো ঘোল খাইয়ে দেন আফগানিস্তানের বোলার ও উইকেটরক্ষককে। এমনকী তাঁরা মেনেও নেন যে রাহুল আউট হননি! ফলে আর ডিআরএস নেওয়ার কথাও ভাবেননি! তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে আফগানিস্তান আবেদন করলে রাহুলকে সাজঘরেই ফিরতে হত। নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়ূল মারে আফগানিস্তান। আর এই ঘটনার পর নেটপাড়া বলছে অবিলম্বে রাহুলকে অস্কার দেওয়া হোক! সেই সময়ে কমেন্ট্রি বক্সে ছিলেন প্রাক্তন ইংরেজ স্পিনার গ্রেম সোয়ান! তিনি বলেন, 'কেএল রাহুল কী দুর্দান্তই না অভিনয় করলেন! অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক যখন তাঁর দিকে তাকালেন, তখন তিনি মাথা নেড়ে ‘না’ সূচক ইঙ্গিত দিলেন! আর তাঁরা তা বিশ্বাসও করলেন! অভিনয়ের জন্য তো রাহুলকে অস্কারের জন্য মনোনীত করা উচিত। আপনাকে কুর্নিশ জানাই। এই নিন অস্কার। প্রকৃত ব্যাটাররা কখনই বিশ্বাস করতে চান না যে তাঁরা আউট হয়েছেন, এমনকী চোখের সামনে প্রমাণ থাকলেও না।'
যশস্বী ফিরে যাওয়ার পর রাহুলের হাত শক্ত করতে তিনে নামেন সাই। ৮১ রানের ইনিংস খেলে ফেরেন তিনি। ২ উইকেটে ভারতের স্কোর ১৮০-তে চলে গিয়েছিল। এরপর নিজেকে জীবন দেওয়া রাহুল ফেরেন পাক্কা ১০০ করে। কেরিয়ারের ১২ নম্বর টেস্ট সেঞ্চুরি করেন রাহুল। চারে নামেন অধিনায়ক গিল। দিনের শেষে তিনি ১০৩ রানে অপরাজিত আছেন ১১ নম্বর টেস্ট শতরান করে। তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছেন পন্থ। ৫০ রানে নটআউট আছেন তিনি। ভারত এবং আফগানিস্তান এই নিয়ে দ্বিতীয়বার টেস্টে মুখোমুখি হয়েছে। এর আগে ২০১৮ সালে বেঙ্গালুরুতে এই দুই দল টেস্ট খেলেছিল। ভারত সেবার ইনিংস ও ২৬২ রানে জিতেছিল এবং মাত্র দু'দিনের মধ্যে খেলা শেষ হয়ে গিয়েছিল। দেখা যাক এবার কী হয়!
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