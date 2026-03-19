Knight Riders Cricket Stadium: নাইটদের বিশ্বমানের হোম স্টেডিয়াম তৈরি, ইডেনের বদলে কি এবার থেকে এখানেই ম্যাচ? চলে এল বিরাট আপডেট

Knight Riders Cricket Stadium: নাইটদের বিশ্বমানের হোম স্টেডিয়াম তৈরি, ইডেনের বদলে কি এবার থেকে এখানেই ম্যাচ? চলে এল বিরাট আপডেট
Knight Riders Cricket Field: আইপিএল শুরুর আগেই বিরাট চমক শাহরুখ খানদের। নাইটদের বিশ্বমানের নতুন স্টেডিয়াম তৈরি হয়ে গেল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী ২৯ মার্চ, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়েই কলকাতা নাইট রাইডার্সের (MI vs KKR) আইপিএল অভিযান (IPL 2026) শুরু। আর আইপিএল শুরুর ঠিক ১০ দিন আগেই মেগা চমক নাইটদের। শাহরুখ খানের (Shah Rukh Khan) ফ্র্যাঞ্চাইজির ঐতিহাসিক ঘোষণায় চমকে গেল বাইশ গজ। তৈরি হয়ে গেল ১০ হাজার আসনের নাইটদের বিশ্বমানের নতুন স্টেডিয়াম।
নাইট রাইডার্স ক্রিকেট ফিল্ড
২০২২ সালেই জানা গিয়েছিল যে, আমেরিকায় শাহরুখের নাইট রাইডার্স গোষ্ঠী দুর্দান্ত এক ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়ছে। ঘোষণার চার বছরের মধ্যেই ক্যালিফোর্নিয়ার পোমোনায় অবস্থিত ফেয়ারপ্লেক্সে আত্মপ্রকাশ করল নাইট রাইডার্স ক্রিকেট ফিল্ড (Knight Riders Cricket Field)। চলতি বছরেই লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্স (Los Angeles Knight Riders) এখানেই খেলবে মেজর লিগ ক্রিকেট ২০২৬ (Major League Cricket 2026)। আমেরিকার ক্রিকেটে এল এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।
নাইট রাইডার্স গোষ্ঠীর টার্গেট
নাইট রাইডার্স গোষ্ঠীর ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির এবং আমেরিকায় চার ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়েছে। ভারতে আইপিএল খেলে কলকাতা নাইট রাইডার্স, ওয়েস্ট ইন্ডিজে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগ খেলে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। আবু ধাবিতে ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি২০ খেলে আবুধাবি নাইট রাইডার্স। আর আমেরিকায় মেজর লিগ ক্রিকেট খেলে লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্স। একটি ক্রিকেট নিবেদিত মাঠ তৈরি করে, সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ায় স্থানীয় ফ্যানবেস গড়ে তোলার পাশাপাশি ভবিষ্যতে আমেরিকাকে ক্রিকেটের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার দিকেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে নাইট রাইডার্স। এই নতুন মাঠ বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে উচ্চমানের পেশাদার ক্রিকেট সরাসরি উপভোগ করার সুযোগ করে দেবে।
'আমেরিকায় খেলার বিরাট বাজার'
নাইট রাইডার্স স্পোর্টসের সহ-মালিক শাহরুখ খান নতুন মাঠের প্রসঙ্গে বললেন, 'বিগত কয়েক বছরে নাইট রাইডার্স একটি সত্যিকারের বৈশ্বিক পরিবারের রূপ নিয়েছে। প্রতিটি নতুন মাইলফলক আমাদের কাছে স্পেশ্যাল। লস অ্যাঞ্জেলেস নাইট রাইডার্সের নিজস্ব ঘরের মাঠ হিসেবে নাইট রাইডার্স ক্রিকেট ফিল্ড পাওয়া অত্যন্ত আনন্দের। আমেরিকায় খেলার বিরাট বাজার আছে। যেখানে আবেগপ্রবণ ভক্তরাও রয়েছেন। আমরা আশা করি এই মাঠটি এমন এক জায়গা হয়ে উঠবে, যেখানে মানুষ একত্রিত হয়ে খেলা উদযাপন করবে এবং দলকে সমর্থন করবে। লস অ্যাঞ্জেলেসে নাইট রাইডার্সের এই নতুন অধ্যায়ের জন্য আমি ভীষণ আগ্রহী।' ওদিকে কেকেআরের প্রায় অধিকাংশ ক্রিকেটারই শহরে চলে এসেছেন। বাকিরা ধীরে ধীরে আসছেন। ইডেন গার্ডেন্সে আইপিএলের অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন অজিঙ্কা রাহানেরা। অভিষেক নায়ার ও শেন ওয়াটসনদের তত্ত্বাবধানে চলছে নাইটদের মহড়া
