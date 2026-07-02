নাইটরা পেল নিজেদের বিশ্বমানের স্টেডিয়াম! ইতিহাস লিখে শাহরুখ বললেন, 'স্বপ্ন এবার বাস্তব'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্রিকেটের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মুহূর্ত। নাইট রাইডার্স গ্রুপ বিশ্বের প্রথম ক্রিকেট ব্র্যান্ড হিসেবে এক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম -নাইট রাইডার্স ক্রিকেট গ্রাউন্ড, এলএ তৈরি করে নিজেদের নাম ইতিহাসে খোদাই করে নিয়েছেন শাহরুখ খান, ভেঙ্কি মাইসোররা। আর এই মাঠেই অনুষ্ঠিত হল তাদের প্রথম মেজর লিগ ক্রিকেট ম্যাচ। লস অ্যাঞ্জেলস নাইট রাইডার্স খেলল ওয়াশিংটন ফ্রিডমের বিরুদ্ধে। তবে সবচেয়ে বড় কথা ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলসেই হবে অলিম্পিক্স। ১২৮ বছর পর মাল্টি স্পোর্টসের সবচেয়ে বড় ইভেন্টে ফিরেছে ক্রিকেট। পোমোনার এই মাঠেই খেলতে দেখা যেতে পারে টিম ইন্ডিয়াকেও।
'নাইট রাইডার্স গ্রুপের সহ-মালিক শাহরুখ খান বললেন: 'স্বপ্নের যাত্র আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেটকে লস অ্যাঞ্জেলসে নিয়ে আসা আমাদের সবার জন্যই এক যুগান্তকারী মুহূর্ত। ফেয়ারপ্লেক্স এবং নাইট রাইডার্সের মধ্যের এই দীর্ঘমেয়াদী পার্টনারশিপের মাধ্যমে আমরা শুধুই একটি ক্রিকেট ভেন্যুই তৈরি করিনি। এমন এক স্পেস তৈরি করেছি যেখানে সম্প্রদায়, একতা, প্রাণশক্তি ও বিনোদনের উদযাপন হবে। এমন এক জায়গা যা কেবল খেলাধুলোর জন্যই নয়, বরং বিনোদন, পরিবার-পরিজন এবং আজীবন মনে রাখার মতো স্মৃতির জন্যও তৈরি করা হচ্ছে। আমরা আশা করি, এটি লস অ্যাঞ্জেলস ক্রিকেটের একটি কেন্দ্র হয়ে উঠবে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভক্ত ও খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করবে। এই উদ্যোগটি লস অ্যাঞ্জেলস, বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ক্রিকেটপ্রেমী এবং নাইট রাইডার্স পরিবারের জন্য। পার্পল অ্যান্ড গোল্ডের শক্তিতে বিশ্বাস রাখুন।'
আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে নাইট রাইডার্স ক্রিকেট গ্রাউন্ড। এমনভাবে এই মাঠ তৈরি হয়েছে যাতে ক্রিকেটার ও দর্শক, উভয়ই যেন ক্রিকেটের এক অনন্য ও উচ্চমানের অভিজ্ঞতার স্বাদ পান। এই ভেন্যুর মূল পিচে আটটি উইকেট এবং আইসিসি-র মানদণ্ড অনুযায়ী খেলার উপযুক্ত মাঠের আয়তন রয়েছে। পাশাপাশি এখানে রয়েছে ১২০ ফুট উচ্চতার ছ'টি ফ্লাডলাইট টাওয়ার। বিশ্বমানের এই খেলার মাঠটি তৈরির সময় নির্মাণকাজের অংশ হিসেবে ৩২০০০ মেট্রিক টনেরও বেশি মাটি স্থানান্তর করা হয়েছিল। আগামী ১ থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত নাইট রাইডার্স ক্রিকেট গ্রাউন্ডে মেজর লিগ ক্রিকেটের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে।
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