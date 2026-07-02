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নাইটরা পেল নিজেদের বিশ্বমানের স্টেডিয়াম! ইতিহাস লিখে শাহরুখ বললেন, 'স্বপ্ন এবার বাস্তব'

ক্রিকেটের এক মাইলস্টোন তৈরি করল শাহরুখ খানের নাইট রাইডার্স গোষ্ঠী। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি করে চমকে দিল তারা। বৈশ্বিক ক্রিকেট ব্র্যান্ড হিসেবে ক্রিকেটের ইতিহাসে নিজেদের নাম পাকাপাকি ভাবি খোদাই করে নিয়েছে নাইটরা।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 02, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:54 PM IST
নাইটরা পেল নিজেদের বিশ্বমানের স্টেডিয়াম! ইতিহাস লিখে শাহরুখ বললেন, 'স্বপ্ন এবার বাস্তব'
Image Credit: নাইট রাইডার্স ক্রিকেট গ্রাউন্ডSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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