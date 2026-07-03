/বড় ম্যাচের দিনক্ষণ চূড়ান্ত, ডুরান্ড ডার্বিতে কবে মুখোমুখি ইস্ট-মোহন? ঘোষিত টুর্নামেন্টের পূর্ণাঙ্গ সূচি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডুরান্ড কাপের বিরাট আপডেট চলে এল। এশিয়ার প্রাচীনতম এবং বিশ্বের তৃতীয় প্রাচীনতম সক্রিয় ফুটবল টুর্নামেন্টের গ্রুপ বিন্যাস হয়ে গিয়েছিল দিন দুয়েক আগেই। পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করে দিল আয়োজক কমিটি। আর এবার ডুরান্ডে বিগত কয়েক বছরের মতোই কলকাতার দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে এক গ্রুপে রাখা হয়েছিল। কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন যে, কবে দেখা হবে ইস্ট-মোহনের? বড় ম্যাচের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়ে গেল।
২৫ জুলাই যুবভারতীতে ডার্বি
ডুরান্ড ডার্বি দিয়েই পর্দা উঠছে ১৩৫তম সংস্করণের। যার মানে আগামী ২৫ জুলাই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিকেল ৫টায় কলকাতা ডার্বি। সমাজমাধ্যমের পাতায় পুরো সূচি টাঙিয়ে দিয়েছে ডুরান্ড কমিটি। আর সেখানেই জ্বলজ্বল করছে মহারণের আপডেট। রাজ্য পালাবদলের পর নতুন সরকারের অধীনে ডুরান্ডের শুরুতেই ডার্বি। জানা যাচ্ছে উদ্বোধনী ম্যাচেই আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে।
একই গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান
গ্রুপ 'এ'-তে এবার ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের সঙ্গে রয়েছে সাউথ ইউনাইটেড এফসি ও সিআইএসএফ সিআইএসএফ প্রোটের্ক্টস। গ্রুপ 'বি'-তে রয়েছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ইন্ডিয়ান আর্মি ফুটবল টিম, বাগপত এফসি, সমলেশ্বরী স্পোর্টিং। ডার্বির পর ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় ম্যাচ সিআইএসএফ প্রোটের্ক্টসের বিরুদ্ধে। খেলা ৩১ জুলাই সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। তৃতীয় ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ সাউথ ইউনাইটেড এফসি। খেলা ৭ অগাস্ট সন্ধ্যা ৭টায় যুবভারতীতে। বড় ম্যাচের পর মোহনবাগানের দ্বিতীয় ম্যাচ সাউথ ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। খেলা ৪ অগাস্ট সন্ধ্যা ৭টায় যুবভারতীতে। মোহনবাগানের তৃতীয় ম্যাচ সিআইএসএফ প্রোটের্ক্টসের বিরুদ্ধে। খেলা ১০ অগাস্ট বিকেল ৪টায় ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।
রাঁচির মানুষ প্রথমবার দেখবেন ডুরান্ড
এবার ডুরান্ডে ৪৩ ম্যাচের লড়াই হবে ভারতের ৫ শহরে। কলকাতা, রাঁচি, গুয়াহাটি, ইম্ফল ও শিলং দেখবে ডুরান্ত। রাঁচিতে এই প্রথম ডুরান্ড হচ্ছে। চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা (১৬ ও ১৭ অগাস্ট), রাঁচি এবং শিলংয়ে। এরপর শিলং এবং কলকাতা (১৯ অগাস্ট) একটি করে সেমিফাইনাল রাখা হয়েছে। ২৫ জুলাই যুবভারতীতে ডুরান্ডের পর্দা উঠছে আর ২৩ অগাস্ট এই মাঠেই ফাইনাল হয়ে যবনিকা পতন।
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