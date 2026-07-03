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বড় ম্যাচের দিনক্ষণ চূড়ান্ত, ডুরান্ড ডার্বিতে কবে মুখোমুখি ইস্ট-মোহন? ঘোষিত টুর্নামেন্টের পূর্ণাঙ্গ সূচি

ডার্বি দিয়ে শুরু কলকাতার ফুটবল মরসুম। ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচেই মুখোমুখি যুযুধান ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। ২৫ জুলাই ডুরান্ডের উদ্বোধনী ম্যাচ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। ভারতীয় সেনার আয়োজিত টুর্নামেন্টে আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে রাষ্ট্রপতি-মুখ্যমন্ত্রীকে।

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 03, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:14 PM IST
বড় ম্যাচের দিনক্ষণ চূড়ান্ত, ডুরান্ড ডার্বিতে কবে মুখোমুখি ইস্ট-মোহন? ঘোষিত টুর্নামেন্টের পূর্ণাঙ্গ সূচি
Image Credit: ২৫ জুলাই আবার সেই যুদ্ধSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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