KKR Big Update: টানা ম্যাচ হেরে চরম সিদ্ধান্তের পথে শাহরুখের KKR, IPL থেকে কি সরে যাবে কলকাতা? বুকভাঙা খবর এল ভক্তদের জন্য
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপিএল ২০২৬-এর মরসুম কলকাতা নাইট রাইডার্সের (KKR) জন্য মোটেও ভাল যাচ্ছে না। দলের ভিতরে আশঙ্কার মেঘ। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে রেকর্ড ২৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনকে কিনেছিল শাহরুখ খানের দল। কিন্তু সেই ‘সবচেয়ে দামি বিদেশি’ এখন দলের জন্য আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকা কেকেআর এখন গ্রিনকে বাদ দেওয়ার মতো চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবছে।
ব্যর্থতার খতিয়ান
মাঠে পারফরম্যান্সের দিকে তাকালে গ্রিনের পরিসংখ্যান রীতিমতো হতাশাজনক। চলতি আইপিএলে ৫টি ম্যাচ খেলে গ্রিনের সংগ্রহ মাত্র ৫৬ রান। মঙ্গলবার চেন্নাই সুপার কিংসের (CSK) বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেও তিনি খাতা খোলার আগেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন। শুধু ব্যাটিং নয়, অলরাউন্ডার হিসেবেও তিনি ব্যর্থ। প্রথম তিন ম্যাচে তাঁকে দিয়ে বলই করানো হয়নি, আর সব মিলিয়ে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে মাত্র ১টি উইকেট।
নাইট রাইডার্সের দুঃসময় যেন কাটছেই না। চলতি টুর্নামেন্টে কেকেআর-ই একমাত্র দল যারা এখনও পর্যন্ত একটি ম্যাচেও জয়ের মুখ দেখেনি। ৫ ম্যাচ খেলে নাইটদের পয়েন্ট মাত্র ১। আর সেই পয়েন্টটিও এসেছে ইডেনে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে ভেস্তে যাওয়ায়। পয়েন্ট টেবিলের লাস্ট বয় হিসেবে এখন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নেমেছে কলকাতা।
বড় রদবদলের পথে কেকেআর?
চেন্নাইয়ের কাছে ৩২ রানে হারের পর কেকেআর অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানের গলায় পরিবর্তনের সুর শোনা গিয়েছে। দলের টিম কম্বিনেশন নিয়ে তিনি স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট। রাহানে বলেন, 'ড্রেসিংরুমে বসে আমাদের কম্বিনেশন নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। পরিস্থিতি কঠিন, ফলাফল আমাদের পক্ষে যাচ্ছে না। যখন ফল উল্টো হয়, তখন পরিবর্তন করা ছাড়া উপায় থাকে না।'
রাহানে আরও যোগ করেন যে, ক্রিকেটারদের সমর্থন করা জরুরি, কিন্তু যখন টানা ব্যর্থতা আসে, তখন বড় রদবদল প্রয়োজন। তাঁর এই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, পরবর্তী ম্যাচে ক্যামেরন গ্রিনকে প্রথম একাদশের বাইরে বসে থাকতে হতে পারে।
বীরেন্দ্র শেহওয়াগের পরামর্শ
ক্যামেরন গ্রিনকে নিয়ে কেকেআর ম্যানেজমেন্টের এই মোহ কাটানোর জন্য বিস্ফোরক পরামর্শ দিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন তারকা বীরেন্দ্র সহবাগ। নিজের চিরপরিচিত আক্রমণাত্মক মেজাজে বীরু বলেন, 'তোমাদের কাছে ২৫-২৭ কোটি টাকা ছিল বলে ক্যামেরন গ্রিনকে কিনলে, আর এখন সে দলের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওকে খেলালে পারফর্ম করছে না, আর না খেলালে লোকে বলবে এত টাকা দিয়ে কেন বসিয়ে রেখেছো। কিন্তু ওকে কিনে যে ভুল হয়েছে, সেটা মেনে নিতে সমস্যা কোথায়?'
সহবাগের মতে, গ্রিনের পরিবর্তে কিউয়ি তারকা টিম সাইফার্টকে সুযোগ দেওয়া উচিত। সাইফার্ট নিউজিল্যান্ডের হয়ে সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ফর্মে আছেন। বীরুর পরামর্শ, সাইফার্ট এবং ফিল সল্ট— এই দুই আগ্রাসী ওপেনারকে দিয়েই ইনিংস শুরু করা উচিত নাইটদের, যাতে পাওয়ার প্লে-র সুবিধা কাজে লাগানো যায়।
অস্তিত্বের সঙ্কটে নাইট রাইডার্স
নাইট শিবিরের বর্তমান অবস্থা দেখে সমর্থকরাও ক্ষুব্ধ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ২৫ কোটির গ্রিনকে নিয়ে ট্রোলিংয়ের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। দলের অন্যতম প্রধান শক্তি হওয়ার কথা ছিল যাঁর, সেই গ্রিন এখন নাইটদের একাদশে জায়গা পাওয়ার যোগ্য কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
পরের ম্যাচ কেকেআরের জন্য ‘ডু অর ডাই’। যদি প্লে-অফের আশা বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তবে এখনই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে গম্ভীর-রাহানে জুটিকে। গ্রিনকে বসিয়ে কম্বিনেশনে বদল এনে কেকেআর কি পারবে হারের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে? উত্তর দেবে সময়। তবে আপাতত, ২৫ কোটির বোঝা কাঁধ থেকে নামানোর দাবি জোরালো হচ্ছে।
আরও পড়ুন:
আরও পড়ুন: