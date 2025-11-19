English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Pro Powerlifting: 'শক্তির কোনও লিঙ্গ নেই'... বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে দেশের প্রতিনিধি কলকাতার মেয়ে অদিতি

Aditi Nandy: কলকাতার মেয়ে অদিতি নন্দীর পাখির চোখ এখন পাটায়ায়। বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি। শহরের সঙ্গেই দেশকে গর্বিত করতে চান তিনি।

শুভপম সাহা | Updated By: Nov 19, 2025, 07:25 PM IST
Pro Powerlifting: 'শক্তির কোনও লিঙ্গ নেই'... বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে দেশের প্রতিনিধি কলকাতার মেয়ে অদিতি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতার অন্যতম সেরা প্রতিশ্রুতিময় পাওয়ারলিফটিং প্রতিভা অদিতি নন্দী (Aditi Nandy)। এবার তিনি থাইল্যান্ডের পাটায়ায় অনুষ্ঠিত ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যান্ড ফিটনেস ফেডারেশন বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে (UWSFF World Championship 2025) অংশ নিচ্ছেন। প্রো পাওয়ারলিফটিংয়ে (Pro Powerlifting) ভারতের (India) হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন শহরের মেয়ে। আগামী ২৭ থেকে ২৯ নভেম্বর অদিতির দিকেই থাকবে সকলের চোখ। 

Add Zee News as a Preferred Source

অদিতির কাঁধে দেশের পতাকা

প্রো পাওয়ারলিফটিংয়ে অদিতির যাত্রায় স্থিতিস্থাপকতা, শৃঙ্খলা এবং খেলাধুলোর প্রতি অদম্য আবেগের এক অসাধারণ প্রমাণ। ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষ-শাসিত এই স্পোর্টসে র‌্যাঙ্কিংয়ের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছেন অদিতি। তিনি ধারাবাহিক ভাবে যাবতীয় প্রতিকূলতা এবং স্টিরিওটাইপ ধারনাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। প্রমাণ করেছেন যে শারীরিক শক্তি, দৃঢ়তা এবং শ্রেষ্ঠত্বের কোনও লিঙ্গ নেই। পাটায়ায় অনুষ্ঠিত আসন্ন বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে, অদিতি তিনটি প্রধান বিভাগে অংশ নেবেন। স্কোয়াটস, ডেডলিফ্টস এবং বেঞ্চ প্রেস। অদিতির লক্ষ্যই বিশ্বব্যাপী মঞ্চে নিজের ছাপ ফেলে কলকাতা এবং দেশকে গর্বিত করা।

আরও পড়ুন: মাত্র ১.৫ লাখ মানুষের বাস এই দেশে! আইসল্যান্ডের রেকর্ড মুছে বিশ্বকাপে লিখল ইতিহাস...

কী বলছেন অদিতি...

বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের প্রসঙ্গে অদিতি বলেন, 'এমন এক মর্যাদাপূর্ণ প্ল্যাটফর্মে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্নপূরণ হল আমার। ​​আমি আশা করি, আমার যাত্রা আরও বেশি নারীকে নির্ভীক ভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই শক্তির খেলায় অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করবে। আমার স্বপ্ন সহজ - ভারতকে গর্বিত করা। এবং তরুণীদের দেখানো যে শক্তির কোনও লিঙ্গ নেই। যদি আমি একজনকেও তাদের স্বপ্নকে, ভয়ডরহীন ভাবে ধাওয়া করতে অনুপ্রাণিত করতে পারি, তাহলে আমি আমার যাত্রাকে সার্থক বলে মনে করব।' অদিতির অনুপ্রেরণাদায়ক গল্প বিশ্বব্যাপী পাওয়ারলিফটিংয়ে ভারতীয় নারীদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি তুলে ধরে।

আরও পড়ুন: স্বপ্নভঙ্গের সেই ১৯ নভেম্বরেই রোহিত শর্মা সরেই গেলেন, আর থাকা হল না...কাকতালীয়!

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Aditi NandyPro PowerliftingUWSFFUWSFF World Championship 2025
পরবর্তী
খবর

FIFA World Cup 2026: মাত্র ১.৫ লাখ মানুষের বাস এই দেশে! আইসল্যান্ডের রেকর্ড মুছে বিশ্বকাপে লিখল ইতিহাস...
.

পরবর্তী খবর

Talha Anjum controversy: জনপ্রিয় পাক-গায়ক কনসার্টে গায়ে জড়িয়ে নিলেন ভারতের পতাকা! প্রবল রোষ...