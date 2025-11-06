Kolkata’s First International Hockey Stadium: ২০ কোটিতে কলকাতায় ২২ হাজার আসনের দেশের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়াম!

Kolkata’s First International Hockey Stadium: ২০ কোটিতে কলকাতায় ২২ হাজার আসনের দেশের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়াম!
Kolkata’s First International Hockey Stadium: উদ্বোধন হল দেশের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়াম। কলকাতার মুকুটে আরও এক পালক। লেখা হল নতুন ইতিহাস...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতার (Kolkata) মুকুটে জুড়ল আরও এক পালক। খেলাপাগল শহরের গর্ব ইডেন গার্ডেন্স (Eden Gardens) ও যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন (Vivekananda Yuva Bharati Krirangan)। ৬৫ হাজার দর্শক আসন বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও ফুটবল স্টেডিয়ামের পর এবার এই শহরে পথচলা শুরু ২২ হাজার আসনের দেশের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক মানের হকি স্টেডিয়ামের (India's Largest International-Standard Hockey Stadium)
বৃহস্পতিবার, ৬ নভেম্বর, ধনধান্য অডিটোরিয়ামে ৩১ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গেই দূরনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিবেকানন্দ যুবভারতী হকি স্টেডিয়ামের (Vivekananda Yuva Bharati Hockey Stadium) উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গেই সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন। দাদা-দিদি রিমোট চিপেই হকি স্টেডিয়ামের ফিতে কাটলেন করলেন। যে স্টেডিয়াম তৈরিতে ২০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।
বিবেকানন্দ যুবভারতী হকি স্টেডিয়ামে কী কী সুযোগ-সুবিধা থাকছে?
১) আন্তর্জাতিক মানের সিন্থেটিক টার্ফ
২) অস্ট্রেলিয়ার অনুরূপ আধুনিক আর্দেন গ্যালারি
৩) ডেডিকেটেড ওয়ার্ম-আপ জোন
৪) দু'টি সম্পূর্ণ সজ্জিত ড্রেসিং রুম
৫) একটি ভিভিআইপি বক্স ও দু'টি ভিআইপি বক্স
৬) ভিআইপি লাউঞ্জ
৭) আম্পায়ার এবং ভিডিয়ো আম্পায়ারদের রুম |
৮) ডোপিং নিয়ন্ত্রণ এবং মেডিক্যাল রুম |
৯) মিক্সড জোন
১০) সম্প্রচার এবং ভিডিও বিশ্লেষণের জন্য ডেডিকেটেড রুম
১১) ভেন্যু অপারেশন সেন্টার
১২) প্রেস কর্নার
ভারতের প্রধান আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়াম কোনগুলি?
১) বিরসা মুন্ডা আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়াম: ওড়িশার রাউরকেলায় অবস্থিত, এই স্টেডিয়ামটি বিশ্বের বৃহত্তম অল-সিটার হকি এরিনা যার ধারণক্ষমতা ২০০০০ এরও বেশি। এটি ২০২৩ সালের পুরুষ হকি বিশ্বকাপের এটি প্রাথমিক ভেন্যু ছিল।
২) কলিঙ্গ হকি স্টেডিয়াম: ওড়িশার ভুবনেশ্বরে অবস্থিত এই স্টেডিয়ামটির আসনক্ষমতা ১৬০০০। পুরুষ হকি বিশ্বকাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো বড় বড় ইভেন্ট আয়োজন করেছে।
৩) মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় স্টেডিয়াম: নয়াদিল্লিতে অবস্থিত এই স্টেডিয়ামটির ধারণক্ষমতা ১৬২০০ এবং এটি একটি ঐতিহাসিক ভেন্যু। যা ১৯৫১ সালে প্রথম এশিয়ান গেমস আয়োজন করেছিল।
৪) মোহালি আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়াম: পাঞ্জাবের মোহালিতে অবস্থিত এই স্টেডিয়ামটির ধারণক্ষমতা ১৩৫০০ এবং নীল এবং গোলাপি অ্যাস্ট্রোটার্ফ রয়েছে।
৫) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়াম: ছত্তিসগঢ়ের রায়পুরের এই স্টেডিয়ামটির ধারণক্ষমতা ৪০০০।
৬) চণ্ডীগড় হকি স্টেডিয়াম: প্রায় ৩০০০০ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন, দেশের বৃহত্তম হকি স্টেডিয়ামগুলির মধ্যেই একটি।
