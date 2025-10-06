English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Harshit Rana's Spot In India Team: 'গম্ভীরের ইয়েস-ম্যান হলেই টিমে'! কেন KKR স্টার 'পার্মানেন্ট'? বোমা ফাটালেন নির্বাচক প্রধান

Srikkanth Blasts Harshit Rana’s Spot in India Team: বিস্ফোরক প্রাক্তন নির্বাচক প্রধান কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত! সাফ বলে দিচ্ছেন যে, গম্ভীরের ইয়েস-ম্যান হলেই ভারতীয় দলে জায়গা পাকা। ভয়ংকর তোপ দাগলেন  KKR স্টারের 'পার্মানেন্ট' তকমা নিয়ে...

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 6, 2025, 03:03 PM IST
Harshit Rana’s Spot In India Team: 'গম্ভীরের ইয়েস-ম্যান হলেই টিমে'! কেন KKR স্টার 'পার্মানেন্ট'? বোমা ফাটালেন নির্বাচক প্রধান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত শনিবার দুপুরেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন ৩ ম্যাচের ওডিআই ও ৫ ম্যাচের টি-২০ আই সিরিজের দল বেছে নিয়েছেন (India’s squad for Tour of Australia announced) জাতীয় দলের নির্বাচকরা। মাত্র সাতজন খেলোয়াড়ই দুই স্কোয়াডে নির্বাচিত হয়েছেন। আশ্চর্যজনক ভাবে হর্ষিত রানার (Harshit Rana’s Spot In India Team) নাম সেখানে অপরিবর্তিত!কোনও ফর্ম্যাটেই ধারাবাহিক না হয়েও কেকেআরের স্টার পেসার ফের দলে জায়গা করে নিয়েছেন! যা দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন প্রাক্তন নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত (Krishnamachari Srikkanth Blasts Harshit Rana’s Spot in India Team)।

বিস্ফোরক শ্রীকান্ত ধুয়ে দিয়েছেন হর্ষিতকে

শ্রীকান্ত তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, 'এভাবে ক্রমাগত নির্বাচন করে খেলোয়াড়দেরকেই বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এমনকী আমরাও প্রতিদিন নিশ্চিত নই যে, দল নির্বাচন কী হবে। হঠাৎ যশস্বী জয়সওয়াল আসে আবার পরের মুহূর্তে সে আর থাকে না। স্থায়ী সদস্য হিসেবে কেবল একজনই আছে, সে হর্ষিত রানা। কেউ জানে না কেন সে দলে আছে। বারবার দল পরিবর্তন করে খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাসই নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। কিছু খেলোয়াড় ভালো করলেও তাদের বেছে নেওয়া হচ্ছে না। আর অন্যরা ভালো না করেও দলে। সবচেয়ে ভালো হল হর্ষিত রানার মতো হওয়া। গম্ভীরের ইয়েস-ম্যান হলেই দলে সে। ২০২৭ বিশ্বকাপের কথা ভেবে এগিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমার মনে হয় তারা তা করেনি। যদি সম্ভাবনার মধ্যে হর্ষিত রানা এবং নীতীশ কুমার রেড্ডিকে বেছে নাও, তাহলে ট্রফিকে বিদায় জানাতে হতে পারে।'

বারবার বদল!

সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দলের নির্বাচকরা দলে ব্যাপক পরিবর্তন আনছেন। প্রায়শই বিভিন্ন ফর্ম্যাটে দলে বিরাট রদবদল হচ্ছে। আবারও সঞ্জু স্যামসনকে ব্যাক-আপ উইকেটরক্ষক হিসেবে বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রানা-সহ চার বিশেষজ্ঞ ফাস্ট বোলারকে নিয়ে দল হয়েছে। যে সিদ্ধান্তের ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। বিশ্বকাপজয়ী শ্রীকান্ত বরাবরই অকপট। তিনি কোনও রাখ-ঢাক করেন না। ম্যানেজমেন্টের ক্রমাগত দল পরিবর্তন ড্রেসিংরুমকেই অস্থির করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ শ্রীকান্তের।

রানার নির্বাচন

বিগত এক বছরে রানার দ্রুত উন্নতি অবশ্যই অস্বাভাবিক। ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, চার মাসের ব্যবধানে রানা তিন ফরম্যাটেই অভিষেক করেছেন। অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির সময়ে তাঁর টেস্ট অভিষেক হয়। যেখানে তিনি দু'ম্যাচে মাত্র চার উইকেট পেয়েছেন। এরপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই খেলেন তিনি এবং এই বছরের শুরুতে ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দলেও জায়গা করে নেন। রানার টি-টোয়েন্টি অভিষেকও 'অস্বাভাবিক' ভাবে। শিবম দুবে যখন চোট পেয়েছিলেন, তখন রানা কনকাশন সাব হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রানার রেকর্ড বারবার দলে সুযোগ পাওয়ার বিষয়টিকে একেবারেই সমর্থন করে না। গত মাসে এশিয়া কাপে রানা ২ ম্যাচে মাত্র ২ উইকেট পেয়েছেন। ৭৯ রান দিয়েছিলেন তিনি। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সুপার ফোরে এক উইকেট নিয়েছিলেন। ৫৪ রান দিয়েছিলেন। এহেন রানাকে নিয়েই প্রশ্ন শ্রীকান্তের। কলকাতা নাইট রাইডার্সে রানার মেন্টর ছিলেন গম্ভীর। অনেকের মনে স্বজনপোষণই চলছে ভারতীয় দলে...

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের ওডিআই স্কোয়াড: শুভমন গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার (সহ-অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল, কেএল রাহুল (উইকেটকিপার), নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, মহম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার) যশস্বী জয়সওয়াল।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের টি-২০আই স্কোয়াড: সূর্যকুমার যাদব (সি), অভিষেক শর্মা, শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), তিলক ভার্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), বরুণ চক্রবর্তী, জসপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব,  হর্ষিত রানা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), রিঙ্কু সিং, ওয়াশিংটন সুন্দর। (চোটের কারণে হার্দিক পাণ্ডিয়া ও ঋষভ পন্থকে কোনও সংস্করণেই রাখতে পারেননি নির্বাচকরা। বুমরার কাজের ধকল কমাতে তাঁকে ওডিআই সিরিজে রাখা হয়নি)

