WATCH: কুলদীপের ১০! কেরিয়ারের সেরা শিকারেই কড়া চ্যালেঞ্জ চায়নাম্যানের, কবজির মোচড়েই গম্ভীরকে 'মু-তোড়' জবাব!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তিনি অপরিহার্য। তবে টেস্ট টিমে তাঁর জায়গা সবসময় নড়বড়েই। আসা যাওয়ার মাঝে তাঁর থেকে যাওয়া! ২০১৭ সালে টেস্ট অভিষেকের পর শেষ ৯ বছরে মাত্র ১৯ টেস্টেই সুযোগ পেয়েছেন দেশের জোড়া টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী নক্ষত্র। কথা হচ্ছে বাঁ-হাতি রিস্ট-স্পিনার কুলদীপ যাদবকে নিয়ে। ২০২৫-২০২৭ আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ হওয়ার দৌড়ে আছে ভারত। আর ৭ টেস্ট ম্যাচ রয়েছে হাতে। অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর আর মানব সুতারের জোয়ারে প্রায় ভেসে যেতে চলা কুলদীপ, এবার কামব্য়াকের সম্ভাবনা আরও জোরাল করলেন। হেডিংলিতে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে এসেক্সের বিপক্ষে ইয়র্কশায়ারের হয়ে একাই তুলে নিলেন ১০ উইকেট! নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধান অজিত আগরকর আর হেড কোচ গৌতম গম্ভীরকে কড়া বার্তা দিলেন চায়নাম্যান বোলার। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের সেরা বোলিং পরিসংখ্যানে দলকে ইনিংস ও ১০৬ রানের বিশাল জয় এনে দিলেন। কুলদীপ এসেক্সের প্রথম ইনিংসে ৭০ রানে ৪ উইকেট নেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫০ রানে ৬ উইকেট তুলে নেন। ম্যাচে ১২০ রানে ১০ উইকেট নিয়েছেন কুলদীপ। প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেটে এই প্রথম ১০ উইকেট নিলেন তিনি। বল হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও কুলদীপ ৩৬ রান করেছেন। ইয়র্কশায়ার ৩৯০ রান করে এবং এসেক্সকে ২৮৪ রানে অল-আউট করে দেয়। ভারতের টেস্ট পরিকল্পনায় কুলদীপের অবস্থানের প্রেক্ষিতে এই পারফরম্যান্স কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
টেস্ট টিমে এখন কুলদীপের অবস্থান
দীর্ঘ সময় ধরে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের দুই 'রবি'র (রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজা) প্রখর তেজ ছিল। ব্যাট হাতেও তাঁরা অবদান রাখতে পারতেন। ভারতীয় দলের ভারসাম্য রক্ষায় তাঁরা ছিলেন অপরিহার্য। ফলে বাড়তি স্পিনারের প্রয়োজন হলে কুলদীপকে সুযোগের জন্য লড়াই করতে হতো। সেই সমীকরণ এখন বদলে গিয়েছে। অশ্বিন অবসর নিয়েছেন, আর ৩৭ বছর বয়সী জাদেজা তাঁর কেরিয়াকরের শেষ লগ্নে। তবে ভারতীয় দলের ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর আকাঙ্ক্ষা এবং নতুন নতুন স্পিনারের উত্থানের কারণে কুলদীপের নিয়মিত টেস্ট খেলার পথ এখনও বেশ জটিল। ওয়াশিংটন সুন্দর ভারতের টেস্ট পরিকল্পনার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে নিজেকে ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর অফ-স্পিন বোলিং বাড়তি বিকল্প টিমের কাছে আর ব্যাটিং দক্ষতার কারণে একাদশে ভারসাম্য আনার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান। এর পাশাপাশি রয়েছেন মানব সুতার, যিনি টেস্ট কেরিয়ারের দুর্দান্ত শুরু করেছেন। দলে থাকার জোরালো দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছেন। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেকে ৭ উইকেট নেন এবং দ্বিতীয় টেস্টে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১০ উইকেট তুলে দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প হিসেবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন। সুতার যেখানে নিখুঁত লাইন-লেন্থের উপর জোর দেন, সেখানে কুলদীপ রিস্ট-স্পিনের বৈচিত্র্য ও ব্যাটারদের জন্য ভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসেন। কোচ গম্ভীর ও নির্বাচকদের হাতে যখন একাধিক কম্বিনেশন বা বিকল্প রয়েছে, ঠিক তখনই ইয়র্কশায়ারের হয়ে কুলদীপের ১০ উইকেট নেওয়া অত্যন্ত সময়োপযোগী। এটি মনে করিয়ে দেয় যে, সুতারের উত্থান কিংবা সুন্দরের অলরাউন্ড দক্ষতার পরেও কুলদীপের মধ্যে ম্যাচ জেতানোর মতো সক্ষমতা রয়েছে, যা তাঁকে নিয়মিত টেস্ট খেলার জোরালো দাবিদার করে তোলে।
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