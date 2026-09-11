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WATCH: কুলদীপের ১০! কেরিয়ারের সেরা শিকারেই কড়া চ্যালেঞ্জ চায়নাম্যানের, কবজির মোচড়েই গম্ভীরকে 'মু-তোড়' জবাব!

Kuldeep Yadav: কাউন্টিতে একাই ১০ উইকেট তুলে নিলেন কুলদীপ যাদব! সেই কবজির মোচড়েই গম্ভীরকে দিলেন 'মু-তোড়' জবাব! সুন্দর-সুতারকেও চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন ভারতের চায়নাম্যান...

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 11, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:51 PM IST
WATCH: কুলদীপের ১০! কেরিয়ারের সেরা শিকারেই কড়া চ্যালেঞ্জ চায়নাম্যানের, কবজির মোচড়েই গম্ভীরকে 'মু-তোড়' জবাব!
Image Credit: কুলদীপের উচ্ছ্বাস

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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