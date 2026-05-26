/Kunal Ghosh: সোশ্যাল মিডিয়ায় লম্বা পোস্ট করে দলের বড় পদ ছাড়লেন কুণাল ঘোষ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের প্রভাব সর্বত্রই পড়েছে। কলকাতা ময়দানও তার ব্যতিক্রম নয়। এবার মোহনবাগানের সহ-সভাপতির পদ ছাড়লেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh steps down as Mohun Bagan Vice-President)। ব্যক্তিগত কারণেই ইস্তফা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক। কুণাল তাঁর সিদ্ধান্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়েছেন। ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্তকে দেওয়া ইস্তফার বয়ানও পোস্ট করেছেন তিনি।
কুণাল যা লিখেছেন তা তুলে ধরা হল
প্রিয় মোহনবাগান ক্লাবের সহসভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি। ব্যক্তিগত কারণ। কেউ আমাকে এবিষয়ে একটি কথাও বলেননি। দু'দফায় এই ঐতিহ্যশালী ক্লাবের সহসভাপতি হতে পারায় আমি ধন্য।
* দুটি ছবি দিলাম। একটি 1985 সালে, সবান্ধবে মোহনবাগান মাঠে। অন্যটি 2025 সালে স্কটল্যান্ডে।
* মাননীয় সভাপতিকে লেখা ইস্তফার বয়ানটিও পোস্ট করলাম। জয় মোহনবাগান।
প্রতি:
শ্রী দেবাশিস দত্ত
সভাপতি, মোহনবাগান ক্লাব।
মাননীয় সভাপতি,
মোহনবাগানের মত ঐতিহ্যশালী ক্লাবের সহ সভাপতি হিসেবে আমি দু'দফায় কাজ করার সুযোগ পাওয়ায় আমি ধন্য ও কৃতজ্ঞ।
জ্ঞান হওয়া থেকে আমি মোহনবাগান। আমার হাঁটা শেখাও এই লনে। বাল্য, কৈশোর থেকে মাঠের গ্যালারিতে। ক্লাব সাসপেনশনের মুখে পড়ার সময় সমর্থকদের বিপুল সই নিয়ে মানসদা, বিদেশদা, আমি দিল্লিতে এআইএফএফ দপ্তরে গিয়ে বৈঠকও চোখের উপর ভাসে। পরে সহ সভাপতি হিসেবেও সাধ্যমত গঠনমূলক কাজে সঙ্গে থাকার চেষ্টা করেছি। সেই কাজ করতেও ভালো লেগেছে। আমার প্রস্তাবমত ক্লাবে 'স্পোর্টস লাইব্রেরি' চালু করায় আপনাকে ধন্যবাদও জানাই।
এখন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে সহসভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি। আমি মোহনবাগান সদস্য, সমর্থক হিসেবেই থাকব। দয়া করে ইস্তফা গ্রহণ করবেন।
সভাপতি আপনি এবং সচিব সৃঞ্জয় বোস, আপনাদের নেতৃত্বে এবং কর্মসমিতির সক্রিয়তায় মোহনবাগান এগিয়ে চলুক। আন্তরিক শুভেচ্ছা থাকল।
এই হোয়াটসঅ্যাপকেই আমার চূড়ান্ত ইস্তফাপত্র হিসেবে গ্রহণ ও অনুমোদন করবেন।
ধন্যবাদান্তে
কুণাল ঘোষ।
25/5/26
দুই দফায় একই পদে ছিলেন কুণাল ঘোষ
২০২২ সালে প্রথমবার মোহনবাগানের সহ-সভাপতি হওয়া কুণাল ফের ২০২৫ সালে একই পদে মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি সবুজ-মেরুণ অন্ত প্রাণ। পদ ছাড়লেও দলের প্রতি তাঁর সম্পৃক্ততা একই থাকবে বলেই জানিয়েছেন। কুণালকে এখন সদস্য এবং সমর্থক হিসেবেই পাওয়া যাবে। তবে বঙ্গে পদ্ম ফোটার পর কুণাল ঠিক কি কারণে প্রিয় ক্লাবের বড় পদ ছেড়ে দিলেন, তা নিয়ে কিন্তু কৌতূহল এবং প্রশ্ন থেকেই যাবে।
