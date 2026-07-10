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যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন মাঠে, কতটা গুরুতর এমবাপের চোট? সেমিফাইনালে খেলতে পারবেন?

গোড়ালির যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন মাঠে, চোট পেয়ে ৭৭ মিনিটে মাঠ ছেড়েছিলেন এমবাপে! সেমিফাইনালে আদৌ খেলতে পারবেন তো? চিন্তায় গোটা ফ্রান্স।

Reported By:Subhapam Saha
Published: Jul 10, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:47 PM IST
যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন মাঠে, কতটা গুরুতর এমবাপের চোট? সেমিফাইনালে খেলতে পারবেন?
Image Credit: এমবাপের চোট নিয়ে চিন্তায় ফ্রান্সSource: Bureau

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Subhapam Saha

Subhapam Saha

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