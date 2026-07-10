/যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন মাঠে, কতটা গুরুতর এমবাপের চোট? সেমিফাইনালে খেলতে পারবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মরক্কোর বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে পেনাল্টি মিস করেও দ্বিতীয়ার্ধে নয়নাভিরাম গোল করে, কিলিয়ান এমবাপে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর ধারেকাছে এখন আর কেউ নেই। না আছে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সাধে কী আর 'মিস্টার ওয়ার্ল্ডকাপ' তকমা পেয়েছেন তিনি। ফ্রান্সের যোগ্য নেতা হিসেবেই বিশ্বকাপে আগুনে ফরাসি বিপ্লব চালিয়ে যাচ্ছেন এমবাপে। ফ্রান্স ২-০ গোলে মরক্কোকে হারিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো চলে গিয়েছে বিশ্বকাপের শেষ চারে। ৬০ মিনিটে এমবাপে আর ৬৬ মিনিটে উসমান দেম্বেলের গোলই, দিদিয়র দেশঁর দলের নাম নথিভুক্ত করে দিয়েছে কাপ জেতার সেরা চার দাবিদারের তালিকায়।
কী হয়েছিল এমবাপের?
মরক্কোর বিরুদ্ধে কিন্তু এমবাপে পুরো ৯০ মিনিট খেলতে পারেননি। ৭৭ মিনিটেই তাঁকে তুলে নিতে বাধ্য় হয়েছিলেন ফ্রান্সের কোচ। আচমকাই এমবাপে গোড়ালিতে অস্বস্তি অনুভব করেন। মাঠে তাঁকে যন্ত্রণায় কাতরাতেও দেখা যায়। গোড়ালিতে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে মাঠে বসেও ছিলেন ফরাসি সুপারস্টার। এরপর ডাগআউটে বসে গোড়ালিতে আইসব্য়াগও দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। ১০ জুলাই রাতে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালের মুখোমুখি ইউরোপের দুই হেভিওয়েট স্পেন ও বেলজিয়াম। হাইভোল্টেজ ম্যাচের জয়ী দলের বিরুদ্ধেই ফ্রান্স ১৪ জুলাই ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নামবে। এমবাপের চোটে ফ্রান্স ভক্তদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। সকলেরই প্রশ্ন কতটা গুরুতর এমবাপের চোট? সেমিফাইনালে আদৌ খেলতে পারবেন তো গোল্ডেন বুটের দৌড়ে মেসির সঙ্গে এক আসনে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সুপারস্টার?
এমবাপের চোটের আপডেট
ফ্রান্স ফাইনালে ওঠার পরই এমবাপে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি পুরো ফিট আছেন। ফক্সবরোর জিলেট স্টেডিয়ামে জয়ের আনন্দে সতীর্থদের সঙ্গে এমবাপেকে নাচতেও দেখা গিয়েছে। এমবাপে সাংবাদিকদের জানান, 'দেখুন, আমি গোড়ালিতে একটু চোট পেয়েছিলাম, তবে আমি একদম ঠিক আছি। শেষ কয়েক মিনিট খেলার জন্য জেপি (জ্যঁ-ফিলিপ মাতেতা) আমার চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায় ছিল। তাই ও খেলল। এর বেশি আর কিছুই না। ঠিক এটাই ঘটেছিল।' এমবাপের কথা শুনে এখন ফ্রান্সের ভক্তরা আশ্বস্ত হতে পারবেন। দেশের মহানায়ককে সেমিফাইনালের মহাযুদ্ধে দেখা যাবে।
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