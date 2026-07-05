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বাড়াবাড়ি করলে কপালে শনি নাচবে! 'আমরাও হাত নোংরা করতে জানি'... রণহুঙ্কার এমবাপের

বাড়াবাড়ি করলে বাকি দলের রীতিমতো কপালে দুঃখ আছে।  'টিট ফর ট্যাট' কী, তা ফ্রান্স বুঝিয়ে দেবে। শেষ আটে উঠেই প্যারাগুয়ের 'নোংরা ফুটবল' নিয়ে বিস্ফোরক এমবাপে

 

 

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 05, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:54 PM IST
বাড়াবাড়ি করলে কপালে শনি নাচবে! 'আমরাও হাত নোংরা করতে জানি'... রণহুঙ্কার এমবাপের
Source: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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