বাড়াবাড়ি করলে কপালে শনি নাচবে! 'আমরাও হাত নোংরা করতে জানি'... রণহুঙ্কার এমবাপের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিলিয়ান এমবাপের একমাত্র গোলে প্যারাগুয়েকে হারিয়ে ফ্রান্স উঠেছে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে। ফিলাডেলফিয়ায় দিদিয়ের দেশঁর দলকে তিতিবিরক্ত করে দিয়েছিল গুস্তাভো আলফারোর আলট্রা ডিফেনসিভ স্ট্র্যাটেজি। প্যারাগুয়ের রক্ষণের প্রাচীর ভেঙে গোলের রাস্তা খুঁজতে রীতিমতো হিমশিম খেয়েছিল ফ্রান্স। তার সঙ্গেই ছিল প্যারাগুয়ের ধাক্কাধাক্কি-চোরাগোপ্তাও! দেশকে শেষ আটে তুলে অধিনায়ক এমবাপে জানিয়ে দিলেন যে, এভাবেই ফরাসি বিপ্লব চলবে আমেরিকায়... কাপ জেতার জন্য দরকারে 'টিট ফর ট্যাট'ই সই! ফ্রান্স মানে শুধুই অ্যাটাকিং টিম নয়, কঠিন, শারীরিক ও লড়াকু ম্যাচেও ফ্রান্স একই ভাবে পটু। রাফ গেম খেলতেও পিছপা হবেন না এমবাপে-দেম্বেলে-ওলিসে-বারকোলারা।
ফ্রান্সের রণহুঙ্কার
খেলার শেষে সাংবাদিকদের এমবাপে বলেছেন, 'দেখুন প্রয়োজনে হাত নোংরা করতে হলেও আমরা করব। ওরা কী ভেবেছিল, আমরা টাক্সেডো (পুরুষদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি স্যুট) পরে আসব! অ্যাটাকিং মুভ আর ওয়ান-টু-তে নান্দনিক ফুটবল খেলব আমরা? শুনুন, প্রয়োজনে আমরাও কুত্সিত ফুটবল খেলতে পারি। আমরা সেটা জানি। আমরা সেটাই করেছি, জিতেছি এবং এমন ম্যাচেও ওদের চেয়ে ভালো খেলেছি। আমরা জানতাম যে, ম্যাচ কেমন হতে চলেছে। আমরা প্রমাণ করেছি যে, আমরা শুধুই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে জানা কোনও দল নই। ওটা ওদের খেলার ধরন। প্রত্যেকেই নিজেদের হাতের অস্ত্রগুলো কাজে লাগায়। ফুটবল খেলার কোনো নির্দিষ্ট ঠিক বা ভুল পদ্ধতি নেই। একটাই পথ আছে—সেটা হল জেতা। ওরা ওই পদ্ধতিতেই আমাদের হারাতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা ওদের কৌশলেই ওদের হারিয়ে দিয়েছি।' রিয়ান শেরকিও গলা মিলিয়েছেন এমবাপের সঙ্গে। প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে শেষের দিকে পরিবর্ত হিসেবে নামা ফ্রান্সের মিডফিল্ডারের সংযোজন, 'আমরা জানতাম যে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে টেকনিক্যাল ও ট্যাকটিক্যাল দিকটা কমই দেখাব। আমরা সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে, ফ্রান্স মানে শুধুই ফুটবল নয়। আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে নামেন, তাহলে এমন জবাবই পাবেন।' ফ্রান্সের সেন্টার ব্য়াক উইলিয়াম সালিবা জুড়েছেন-'আমরা লড়াই করে যুদ্ধ জিতেছি'। ফরাসি কোচ দেশঁ বলছেন, 'প্যারাগুয়ে তাদের সব কৌশলই কাজে লাগিয়েছিল। মানুষ যে ধরনের ফুটবল দেখতে পছন্দ করে, সেরকম ফুটবল ছিল না। তবে আমরা ফোকাসড ছিলাম, কাজ মোটেও সহজ ছিল না।'
নো হ্যান্ডশেক পলিসি
খেলার শেষে প্যারাগুয়ের গোলকিপার অরল্যান্ডো গিল করমর্দন করতে চেয়েছিলেন এমবাপেকে। তবে ফরাসি নেতা ‘নো হ্যান্ডশেক পলিসি’ নিয়েছিলেন। এরপরেই মেজাজ হারিয়ে গিল বল ছুড়ে মারেন মাঠে। খেলার শেষে গিল বলেন, 'আমি এমবাপের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ও যেহেতু আমার দিকে কোনও মনোযোগই দেয়নি, তাই আমি মেজাজ হারিয়ে ফেলি'
দুই বন্ধুর লড়াই
সেমি ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে এমবাপে মুখোমুখি হবেন হাকিমির। গত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট মরক্কো এবারও আগুনে ফর্মে। কানাডাকে তিন গোলের মালা পরিয়ে চলে গিয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে। হাকিমি-এমবাপের বন্ধুতার কথা কে না জানে! পিএসজি-র দুই প্রাক্তন সতীর্থই সেমি ফাইনালের লড়াইয়ে। এমবাপে বলছেন, 'আমার মনে হয়ে হাকিমি ইতিমধ্যেই আমাকে মেসেজ করেছে, আমি এখনও দেখিনি। আমরা জানি মরক্কো অত্যন্ত ভালো টিম এবং তাদের বিরুদ্ধে খেলতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। তবে আমাদের যাত্রা অব্যাহত রাখতে আমরা নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দেব।
এমবাপে যা যা করলেন প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে
চলতি বিশ্বকাপে এমবাপে ৭ গোল করে ফেললেন। সোনার বুটের দৌড়ে এখন যুগ্ম ভাবে শীর্ষে মেসি-এমবাপে।
বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলশিকারির তালিকায় মেসির (২০) পরেই এমবাপে (১৯)।
এমবাপে ইতিহাসের একমাত্র ফুটবলার হিসেবে তিনটি ভিন্ন বিশ্বকাপের নকআউটে অন্তত তিন গোল করার বিরল রেকর্ড করলেন।
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