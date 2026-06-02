Lalit Modi Defends Sushmita Sen: সুস্মিতা গোল্ড ডিগার নয়, আমিই ডায়মন্ড ডিগার'! মিস ইউনিভার্সের 'পোষ্য প্রেমিক' মোদী... বিস্ফোরক আইপিএল প্রতিষ্ঠাতা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঠিক দু'দিন আগেই শেষ হয়েছে আইপিএলের উনিশতম সংস্করণ (IPL 2026)। আর এই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগই দেখিয়ে দিয়েছে যে, কীভাবে সারা বিশ্বের তাবড় তারকাদের নিয়ে বিশ্বমানের টুর্নামেন্ট করতে হয়। বহু দেশই আইপিএলের দেখাদেখি নিজেদের দেশে লিগ শুরু করেছে। আর আজ আইপিএলের এই বিরাট বৈভবের নেপথ্যে রয়েছেন ৬২ বছরের এক মানুষ। তিনি আইপিএলে এর প্রতিষ্ঠাতা এবং লিগের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন। আজ অন্তরালে চলে গিয়েছেন ললিল মোদী (Lalit Modi)। যদিও ডিজিটাল দুনিয়ায় তিনি ভীষণ ভাবে সক্রিয়। সুযোগ পেলেই ফোঁস করে ওঠেন। আইপিএলের ইতিহাস নিয়ে কথা বলেন, দলের মালিকদেরও ধুয়ে দেন। সম্প্রতি প্রাক্তন মিস ইউনিভার্স সুস্মিতা সেনের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছেন ললিত।
ব্যবসায়ী মোদীর সঙ্গে সুস্মিতার সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আসতেই, নেটিজেনদের একাংশ সুস্মিতাকে 'গোল্ড ডিগার' (অর্থলোভী) বলে তুমুল ট্রোল করেছিল। আর এই ঘটনার চার বছর পর মোদী মুখ খুললেন। যাঁরা সুস্মিতাকে ট্রোল করেছিলেন, তাঁদের পুরো চুনকাম করে দিলেন আইপিএলের জনক। ইউটিউবে 'হিউম্যানস অফ বোম্বে' পডকাস্টে এসে মোদী বলেছেন, 'সুস্মিতা গোল্ড ডিগার নয়; বরং আমিই ডায়মন্ড ডিগার'। সুস্মিতার সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত বিশেষ সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ললিত বলেছেন যে, তাঁদের এই সম্পর্ক কখনই অর্থের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। মোদী দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন যে, সুস্মিতা নিজেই সাবলম্বী ও বিত্তশালী নারী, যিনি কখনই অর্থের পেছনে ছোটেননি।
সুস্মিতার প্রসঙ্গে মোদী
সুস্মিতা অত্যন্ত সুন্দরী এবং একজন অত্যন্ত অবস্থাপন্ন নারী। এই পৃথিবীতে আমার পরিচিত অন্য যে কোনও মানুষের চেয়ে ওর কাছে হিরের সংখ্যা অনেক বেশি। সুস্মিতা অত্যন্ত ধনী মহিলা। সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় এই বিত্ত-বৈভব সে অর্জন করেছে। একটা সময় ছিল যখন আমি তার সঙ্গে বাইরে ঘুরতে যেতাম, আর আমাকে কোনও কিছুর জন্যই টাকা খরচ করতে হত না। সব খরচ ওই দিত। আমার অবস্থা ছিল অনেকটা এমন, যেন আমি ওর টাকায় চলা এক পোষ্য প্রেমিক। সুস্মিতা অসাধারণ এবং স্বাবলম্বী নারী। যদি রূপক অর্থেও বলি, সুস্মিতা মোটেই গোল্ড ডিগার ছিল না; বরং ললিতই ছিল একজন ডায়মন্ড ডিগার। আর সেই হিরেটি ছিল সুস্মিতা নিজেই। ও কখনই কারোর কাছ থেকে কোনও কিছু নেয়নি। তাই যখন মানুষ ওকে গোল্ড ডিগার বলা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও ভুল।'
সুস্মিতার সঙ্গে সম্পর্কের পোস্ট সম্পর্কে মোদী
মোদী জানিয়েছেন যে, সুস্মিতা সেন যখন বিষয়টি নিয়ে বিন্দুমাত্রও প্রস্তুত ছিলেন না, ঠিক সেই মুহূর্তেই, তাঁর চোখের সামনেই তিনি সুস্মিতার সঙ্গে সেই ঘোষণা-সংক্রান্ত পোস্টটি শেয়ার করেছিলেন। মোদী বলেন, 'আমি ঠিক ওর চোখের সামনেই এটা করেছিলাম। ও ভাবতেই পারেনি যে আমি সত্যিই পোস্ট করব। ফ্লাইটে বসে আমরা কোনও একটা বিষয় নিয়ে তর্ক করছিলাম; তখন ও বলল, তুমি কিন্তু এটা পোস্ট করবে না। আমি হেসে উঠলাম এবং বোতামটি চিপে দিই। আমরা যখন বিমান থেকে নামলাম, ততক্ষণে চারদিকে রীতিমতো হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। তবে এতে আপত্তিকর কিছুই ছিল না। সুস্মিতা আমাকে কখনই পোস্টটি সরিয়ে ফেলতে বলেনি আর আমিও কখনও এমনটা করার কথাও ভাবিনি।' মোদী আরও জানান যে, জনসমক্ষে পোস্টটি শেয়ার করার জন্য তাঁর মনে কোনও অনুশোচনাও নেই। মোদী বলেন, 'আমাদের পোস্টটি সত্যিই ইন্টারনেটে তোলপাড় করে দিয়েছিল। টানা কয়েক দিন ধরে মনে হচ্ছিল, সবাই যেন শুধু এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করছে। তবে আমাদের সম্পর্কের গল্পটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর, আর তাই এর এক মুহূর্ত নিয়েও আমার মনে কোনও আক্ষেপ নেই।'
সুস্মিতার ভূয়সী প্রশংসায় মোদী
সম্পর্কের স্মৃতিচারণা করে মোদী বলেন, সুস্মিতাই তাঁকে আজকের এই মানুষে পরিণত হতে সাহায্য করেছেন। 'সুস্মিতা আমার কাছে অত্যন্ত বিশেষ একজন ছিল। আজকে আমি যা কিছু হয়ে উঠেছি, তার অনেকটাই ওর অবদান। ও সত্যিই অসাধারণ একজন মানুষ। সেই সময়ে আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল। সমস্যাটা ছিল কেবল এই যে, আমাদের মধ্যের দূরত্বটা বড্ড বেশি ছিল। ওর কর্মজীবন ছিল ভারতে, আর আমার জীবন ছিল লন্ডনে। অত্যন্ত বিশেষ ছিল সম্পর্ক। ওর স্মৃতিগুলো আমার মনে আজও অমলিন। আমি ওর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। ও একজন অসাধারণ নারী; একজন সিঙ্গেল মাদার হিসেবে দুই মেয়ে—রেনে ও আলিশাকে যেভাবে বড় করে তুলেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।'
২০২২ সালে সুস্মিতাকে গোল্ড ডিগার বলে যাঁরা কটাক্ষ করেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য সুস্মিতা ইনস্টাগ্রামে একটি লম্বা পোস্ট শেয়ার করেছিলেন। সেই পোস্টের এক অংশে লেখা ছিল, 'আমি সোনার চেয়েও গভীর কিছু খুঁজি...আর আমি বরাবরই (যা সবার জানা) হিরেকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে এসেছি!! আর হ্যাঁ, আমি এখনও নিজের হিরে নিজেই কিনি!!!' সুস্মিতা আরও বলেছিলেন, 'তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা তাদের অদ্ভুত সব খেয়ালখুশি নিয়ে থাকে। অজ্ঞ মানুষরা তাদের সস্তা এবং কখনও কখনও হাস্যকর সব গসিপ নিয়ে আসে। যেসব বন্ধু আমার কখনই ছিল না এবং যেসব পরিচিত মানুষের সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি... সবাই মিলে আমার জীবন ও চরিত্র নিয়ে তাদের বিশাল সব মতামত আর গভীর পাণ্ডিত্য জাহির করে চলেছে। আর সেই সুবাদে গোল্ড ডিগার তকমাটিকে পুঁজি করে দেদারসে ফায়দা লুটছে!!! আহ, কী সব প্রতিভাবান মানুষ এরা'। ২০২৩ সালে 'মিড-ডে'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মোদীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে 'জীবনের আরেকটি অধ্যায় মাত্র' হিসেবেই উল্লেখ করেছিলেন।
