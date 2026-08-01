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তিন বছরের চুক্তিতে সবুজ মেরুনে 'মিজো ফ্ল্যাস'

Mohun Bagan Super Giant: মুম্বই সিটি এফসি-র জার্সি গায়ে গত চার বছরে তিনি গতিতে প্রতিপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার পাশাপাশি গোলও করেছেন প্রচুর

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 01, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:16 PM IST
তিন বছরের চুক্তিতে সবুজ মেরুনে 'মিজো ফ্ল্যাস'

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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