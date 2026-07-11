/পেলের রেকর্ড ভাঙলেন লামিন ইয়ামাল, বেলজিয়ামকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে নতুন নজির স্প্যানিশ তরুণের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে স্পেনের ২-১ গোলের রুদ্ধশ্বাস জয় কেবল 'লা রোহা'-দের সেমিফাইনালে টিকিটই এনে দেয়নি, বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসেও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই ফুটবল বিশ্বের রেকর্ড বই ওলটপালট করে দিলেন স্পেনের নতুন সেনসেশন লামিন ইয়ামাল। ফুটবল সম্রাট পেলে এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের কিংবদন্তি নর্মান হোয়াইটসাঁইডের বহু বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে বিশ্বকাপের ইতিহাসে এক অনন্য কীর্তি গড়লেন এই বার্সেলোনা উইঙ্গার।
ভেঙে গেল পেলের ঐতিহাসিক রেকর্ড
বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালের এই ম্যাচে মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯ বছর বয়স হওয়ার আগে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার নজির গড়লেন ইয়ামাল। ১৮ বছর ৩৬৩ দিন বয়সে এটি ছিল তাঁর ষষ্ঠ বিশ্বকাপ ম্যাচ। এর আগে এই রেকর্ডটি ছিল উত্তর আয়ারল্যান্ডের নর্মান হোয়াইটসাঁইডের দখলে, যিনি ১৯৮২ বিশ্বকাপে ১৯ বছর বয়স হওয়ার আগে ৫টি ম্যাচ খেলেছিলেন। অন্যদিকে, ১৯৫৮ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপ জেতা কিংবদন্তি পেলে ১৯ বছর বয়সের আগে ৪টি ম্যাচ খেলেছিলেন। স্পেনেরই আরেক তরুণ তুর্কি গাভিও ১৯ বছর পূর্ণ করার আগে ৪টি বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলেছেন।
চলতি বিশ্বকাপে ইয়ামালের এটিই প্রথম রেকর্ড নয়। এর আগে গ্রুপ পর্বে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে গোল করে পেলের পর বিশ্বকাপের ইতিহাসের দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম গোলদাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন তিনি।
গোল না করেও ম্যাচের সেরা!
বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে এই হাইভোল্টেজ ম্যাচে সরাসরি কোনো গোল বা অ্যাসিস্ট করতে পারেননি ইয়ামাল। কিন্তু পুরো ম্যাচ জুড়ে বেলজিয়াম ডিফেন্সকে যেভাবে তটস্থ করে রাখলেন, তাতে ম্যাচ শেষে তাঁর হাতেই উঠেছে 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ'-এর পুরস্কার।
পরিসংখ্যান বলছে, বেলজিয়ামের পেনাল্টি বক্সের ভেতরে একাই ১২ বার বল স্পর্শ করেন ইয়ামাল। পুরো ম্যাচে সবচেয়ে বেশি ৬টি শট নেন তিনি, যার মধ্যে ৪টি ড্রিবল সফল ছিল। শুধু তাই নয়, ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টুর্নামেন্টে ২০টি সফল ড্রিবল করার রেকর্ডও এদিন স্পর্শ করেন তিনি। ফাবিয়ান রুইসের প্রথম গোল এবং শেষ মুহূর্তে মিকেল মেরিনোর জয়সূচক গোলের পেছনেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে ছিল এই বাঁ-হাতি উইঙ্গারের আক্রমণাত্মক ফুটবল।
আগামী ১৩ জুলাই ১৯ বছরে পা দিতে চলেছেন ইয়ামাল। তার আগেই তাঁর এই অবিশ্বাস্য পারফরম্যান্স প্রমাণ করে দিচ্ছে যে বিশ্ব ফুটবলের ভবিষ্যৎ এখন এই তরুণ স্প্যানিশের পায়েই বন্দি। এবার সেমিফাইনালে ফ্রান্সের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে চলেছে স্পেন, যেখানে ফুটবলপ্রেমীদের চোখ থাকবে ফের এই রেকর্ড বয়ের দিকেই।
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