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পেলের রেকর্ড ভাঙলেন লামিন ইয়ামাল, বেলজিয়ামকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে নতুন নজির স্প্যানিশ তরুণের

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে স্পেনের ২-১ গোলের রুদ্ধশ্বাস জয় কেবল 'লা রোহা'-দের সেমিফাইনালে টিকিটই এনে দেয়নি, বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসেও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই ফুটবল বিশ্বের রেকর্ড বই ওলটপালট করে দিলেন স্পেনের নতুন সেনসেশন লামিন ইয়ামাল। ফুটবল সম্রাট পেলে এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের কিংবদন্তি নর্মান হোয়াইটসাঁইডের বহু বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে বিশ্বকাপের ইতিহাসে এক অনন্য কীর্তি গড়লেন এই বার্সেলোনা উইঙ্গার।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 11, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:16 PM IST
পেলের রেকর্ড ভাঙলেন লামিন ইয়ামাল, বেলজিয়ামকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে নতুন নজির স্প্যানিশ তরুণের
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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পেলের রেকর্ড ভাঙলেন লামিন ইয়ামাল, বেলজিয়ামকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে নতুন নজির
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