/বঙ্গ ক্রিকেটে নয়া মাইলফলক! ইরানি ট্রফিতে বড় দায়িত্বে লক্ষ্মীরতন

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: বঙ্গ ক্রিকেটে নয়া মাইফলক। ইরানি ট্রফিতে এবার কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে। অবশিষ্ট ভারতের ব্যাটিং কোচ নিযুক্ত হলেন তিনি।
রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন জম্মু-কাশ্মীরের ঘরের মাঠেই খেলা। আগামী ১ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে ইরানি ট্রফি। রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন বিরুদ্ধে খেলবে অবশিষ্ট ভারত। সেই দলের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব বাংলায় লক্ষ্মী, আর বোলিং কোচ দেবাশিস মোহান্তি। দল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। নেতৃত্ব দেবেন ঋষভ পন্থ। সহ অধিনায়কের দায়িত্বে সরফরাজ খান। বস্তুত, অবশিষ্ট ভারত দলেও সুযোগ পেয়েছেন বাংলার ৩ জন। সুদীপ ঘরামি, মুকেশ কুমার এবং আকাশ দীপ। ফলে ইরানি ট্রফির মঞ্চে বাংলার প্রতিনিধিত্ব থাকছে ক্রিকেটার ও কোচ—দুই ভূমিকাতেই।
দীর্ঘদিন বাংলার হয়ে খেলেছেন লক্ষ্মী। অবসর নেওয়ার পর এখন কোচ। বেশ কয়েক বছর ধরেই রঞ্জি ট্রফিতে বাংলাক কোচিং করাচ্ছেন তিনি। ইরানি ট্রফিতে সেই লক্ষ্মীর কোচিংয়ে খেলবেন ঋষভ পন্থের মতো জাতীয় দলের তারকাদের। যা বাংলার ক্রিকেটে একটি বড় মাইলস্টোন।
এদিকে দিন কয়েক আগেই ভারত ‘এ’ দলের হেডকোচের দায়িত্ব পেয়েছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন পেসার লক্ষ্মীপতি বালাজি। অস্ট্রেলিয়ার ‘এ’ দল ভারত সফরে এসেছে। সেই সফরে বালাজির কোচিংয়ে দু’টি মাল্টি-ডে ম্যাচ এবং তিনটি লিস্ট-‘এ’ ভারতীয় দল। বালাজিও কোচ হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। চলতি বছরের শুরুতে বেঙ্গালুরুর বিসিসিআই সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে কোচ হিসেবে যোগ দেন।
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