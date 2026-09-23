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বঙ্গ ক্রিকেটে নয়া মাইলফলক! ইরানি ট্রফিতে বড় দায়িত্বে লক্ষ্মীরতন

Laxmi Ratan Shukla:  আগামী ১ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে ইরানি ট্রফি। অবশিষ্ট ভারতের ব্যাটিং কোচ নিযুক্ত হলেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 23, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:10 PM IST
বঙ্গ ক্রিকেটে নয়া মাইলফলক! ইরানি ট্রফিতে বড় দায়িত্বে লক্ষ্মীরতন
Image Credit: ইরানি ট্রফিতে এবার কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে।

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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বঙ্গ ক্রিকেটে নয়া মাইলফলক! ইরানি ট্রফিতে বড় দায়িত্বে লক্ষ্মীরতন
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