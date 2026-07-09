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বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বর্গরাজ্য বিশ্বকাপ, শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলির ভরসা জি... নকআউট পর্বে ৯৫ শতাংশের বেশি ইনভেন্টরি বুকড!

ফিফা বিশ্বকাপ হয়ে গিয়েছে বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বর্গরাজ্য। দেশের ২২টির উপর শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলির ভরসা জি, নকআউট পর্বে ৯৫ শতাংশের বেশি নভেন্টরি বুকড! 

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 09, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:10 PM IST
বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বর্গরাজ্য বিশ্বকাপ, শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলির ভরসা জি... নকআউট পর্বে ৯৫ শতাংশের বেশি ইনভেন্টরি বুকড!
Image Credit: বিজ্ঞাপনদাতাদের ভরসা জিSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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