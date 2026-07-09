/বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বর্গরাজ্য বিশ্বকাপ, শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলির ভরসা জি... নকআউট পর্বে ৯৫ শতাংশের বেশি ইনভেন্টরি বুকড!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফিফা বিশ্বকাপ সম্প্রচার করে শীর্ষস্থানীয় কনটেন্ট ও প্রযুক্তি সংস্থা জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড দুর্দান্ত সাড়া পেয়েছে। বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই জি-র ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ZEE5 এবং লিনিয়ার স্পোর্টস পোর্টফোলিও জুড়ে প্রিমিয়াম বিজ্ঞাপনের ৯৫ শতাংশেরও বেশি ইনভেন্টরি ইতিমধ্যেই বুক হয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের এই শক্তিশালী সাড়া ভারতে ফুটবলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে আরও স্পষ্ট করেছে এবং Z-এর সম্প্রসারিত স্পোর্টস ইকোসিস্টেমের উপর শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলির আস্থারও প্রতিফলন ঘটিয়েছে।
টুর্নামেন্ট শুরুর পর থেকে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে জি অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছে। তার ভিত্তিতেই অটোমোটিভ, প্রযুক্তি, পানীয়, এফএমসিজি, স্বাস্থ্যসেবা, স্পোর্টসওয়্যার ও লাইফস্টাইল, ফ্যাশন, ই-কমার্স, আর্থিক পরিষেবা, ভ্রমণ ও আতিথেয়তা, রিয়াল এস্টেট, পেইন্টস, তেল ও জ্বালানি এবং শিক্ষা মিলিয়ে বিভিন্ন খাতের ২২টিরও বেশি শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড ফুটবলের এই বৃহত্তম বৈশ্বিক আয়োজনের সুবিধা কাজে লাগিয়ে কোম্পানির সঙ্গে পার্টনারশিপ গড়ে তুলেছে। আর এই মাইলফলক প্রিমিয়াম বৈশ্বিক ক্রীড়া ইভেন্টগুলিতে কোম্পানির কৌশলগত বিনিয়োগের যথার্থতাই প্রমাণ করেছে। দর্শক, বিজ্ঞাপনদাতা ও অংশীদার—সকলের জন্যই মূল্যমান বা সুফল বয়ে আনে এমন এক বৈচিত্র্যময় ক্রীড়া পোর্টফোলিও গড়ে তোলার লক্ষ্যকে আরও সুদৃঢ় করে। বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রবল চাহিদার কারণে নক-আউট পর্বে ১০ সেকেন্ডের প্রিমিয়াম বিজ্ঞাপনের দর ২০-২৫ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। বিশ্বকাপের মাধ্যমে তৈরি বিশাল পরিসর, দর্শকদের সম্পৃক্ততা এবং প্রিমিয়াম দর্শক-পরিবেশের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে।
বিজ্ঞাপনের ব্যাপক চাহিদা প্রসঙ্গে জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড-এর চিফ অপারেটিং অফিসার (অ্যাডভারটাইজমেন্ট রেভিনিউ) সন্দীপ মেহরোত্রা বলেন, 'বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে আমরা যে সাড়া পেয়েছি তা আমাদের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমাদের ইনভেন্টরির ৯৫ শতাংশেরও বেশি ইতিমধ্যে বুক হয়ে গেছে এবং ২২টিরও বেশি শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে ফিফা বিশ্বকাপ বিশাল পরিসরে দর্শকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য ব্র্যান্ডগুলির কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্যাপক দর্শকের কাছে পৌঁছনোর পাশাপাশি এই টুর্নামেন্ট আমাদের এমন সব সমন্বিত বিপণন সমাধানতৈরির সুযোগ করে দিয়েছে, যা লাইভ স্পোর্টসের শক্তির সাথে ডিজিটাল সম্পৃক্ততার নিখুঁত সমন্বয় ঘটায়। বিজ্ঞাপনদাতাদের এই জোরাল আস্থা এক স্বতন্ত্র ও টেকসই ক্রীড়া ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের বৃহত্তর লক্ষ্যকেই পুনরায় নিশ্চিত করে।'
বিজ্ঞাপনদাতাদের এই আগ্রহের জোয়ার Zee5-এর ক্ষেত্রেও প্রবল। এখানে ব্র্যান্ডগুলি প্ল্যাটফর্মটির ক্রমবর্ধমান পরিসর, উন্নত টার্গেটিং সক্ষমতা এবং আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন ফরম্যাট ব্যবহার করে ব্যক্তিগতকৃত ও পরিমাপযোগ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে। বর্তমান সময়ের বিপণনকারীদের পরিবর্তনশীল চাহিদার কথা মাথায় রেখে, কোম্পানিটি প্রথাগত মিডিয়া বায়িং বা বিজ্ঞাপন কেনা-বেচার গণ্ডি পেরিয়ে বিশেষায়িত ও ক্রস-প্ল্যাটফর্ম সমাধানের মাধ্যমে সমন্বিত বিপণন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার দিকে এগিয়েছে। লাইভ স্পোর্টসের অতুলনীয় বিস্তৃতি এবং জি৫, কানেক্টেড টিভি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়া ও সরাসরি মাঠের আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে—এই সামগ্রিক অংশীদারিত্ব ব্র্যান্ডগুলিকে ফিফা বিশ্বকাপ চলাকালীন সর্বোচ্চ দৃশ্যমানতা অর্জন, গ্রাহকদের সঙ্গে গভীর সম্পৃক্ততা এবং পরিমাপযোগ্য ব্যবসায়িক ফলাফল অর্জনে সহায়তা করছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের ব্যাপক অংশগ্রহণের পাশাপাশি, টেলিভিশন, ডিজিটাল ও সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মজুড়ে এই টুর্নামেন্টে দর্শকদেরও (ফ্যানদের) ব্যাপক সম্পৃক্ততা দেখা গিয়েছে।
ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রতিযোগিতা, দর্শকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং এনগেজমেন্ট-ভিত্তিক অভিজ্ঞতাগুলো দর্শকদের অংশগ্রহণকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে, যা ফ্যান, ব্র্যান্ড এবং টুর্নামেন্টের মধ্যে গভীর সংযোগ তৈরি করেছে। টুর্নামেন্টের নক-আউট পর্বগুলোতে অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ সব ফুটবল ম্যাচের সম্ভাবনা থাকায় বিজ্ঞাপনদাতাদের আগ্রহ আরও বাড়ছে; কারণ ব্র্যান্ডগুলি এই প্রতিযোগিতা ঘিরে তৈরি হওয়া অভূতপূর্ব দর্শকসংখ্যা ও ফ্যানদের আবেগকে কাজে লাগাতে চাইছে। ফিফা বিশ্বকাপের প্রতি বিজ্ঞাপনদাতাদের এই জোরাল সাড়া প্রিমিয়াম স্পোর্টস কন্টেন্টের গন্তব্য হিসেবে 'জি'-র অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে। এই অগ্রযাত্রাকে পুঁজি করে কোম্পানি বুন্দেসলিগা এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মতো বড় বড় ইভেন্টের মাধ্যমে তাদের স্পোর্টস পোর্টফোলিও সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছে, যার ফলে দর্শক ও বিজ্ঞাপনদাতারা সারা বছর ধরেই বিশ্বমানের ক্রীড়া আয়োজনের সাথে যুক্ত থাকার সুযোগ পাচ্ছেন।
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