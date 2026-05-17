/Leander Paes: লিয়েন্ডারের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, বাবা হারানোর কয়েক মাসের মধ্যে মাতৃহীন কিংবদন্তি

Leander Paes Mother Jennifer Paes Dies: লিয়েন্ডারের মাথায় আজ আকাশ ভেঙে পড়ল, বাবা হারানোর স্রেফ কয়েক মাসের মধ্যে এবার মাতৃহীন হলেন কিংবদন্তি টেনিস খেলোয়াড়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৭৬ দিনের ব্যবধানে বাবা-মাকে হারালেন কিংবদন্তি টেনিস খেলোয়াড় লিয়েন্ডার পেজ (Leander Paes)! গত বছর ১৪ অগস্ট ৮০ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছিলেন লিয়েন্ডারের বাবা ভেস পেজ (Vece Paes) তিনি ছিলেন প্রাক্তন হকি অলিম্পিয়ান ও স্পোর্টস মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ। ১৭ মে ২০২৬ লিয়েন্ডার হলেন মাতৃহারা। রবিবার সকালে ৭২ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন জেনিফার পেজ (Jennifer Paes)। বাবাকে হারানোর কয়েক মাসের মধ্যে মাকেও হারালেন লিয়েন্ডার। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর জেনিফার এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর হার মানলেন জেনিফার।
লিয়েন্ডারদের পুরো পরিবারই অলিম্পিয়ান! এমন পরিবার আর ভারতে দ্বিতীয় নেই। তাঁর বাবা ভেস পেজে খেলতেন টেনিস আর তাঁর মা জেনিফার খেলতেন বাস্কেটবল। ১৯৭২ অলিম্পিক্সে জেনিফার ভারতীয় বাস্কেটবল টিমের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এমনকী ১৯৮২ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে জেনিভার ছিলেন ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন। জেনিফারের আরও একটি পরিচয় রয়েছে। তিনি বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্তের বংশধরও। ভেস-জেনিফারের বিয়ের সঠিক তারিখ বা বছর সেভাবে ব্যাপক ভাবে নথিবদ্ধ নেই। তবে ১৯৭০ সালের শুরুর দিকে বিয়ে হয়েছিল বলেই জানা যায়। ১৯৭২ মিউনিখ অলিম্পিক্সে একসঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার আগেই তাঁরা বিয়ে করেছিলেন বলে জানা যায়। যদিও শেষ জীবনে লিয়েন্ডারের বাবা-মা একসঙ্গে থাকতেন না।
লিয়েন্ডার মাস দুয়েক আগেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখেই দিল্লিতে বিজেপি- সদর দফতরে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে পদ্মশিবিরে নাম লেখান। ২০২১ সালে লিয়েন্ডার তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লিয়েন্ডারের মায়ের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'ভারতীয় টেনিস কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেসের মা শ্রীমতি জেনিফার পেসের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। ভারতীয় বাস্কেটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ও অলিম্পিয়ান হিসেবে, ভারতীয় ক্রীড়াজগতে তাঁর অসামান্য অবদান এবং তাঁর রেখে যাওয়া ঐতিহ্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শোকের এই মুহূর্তে লিয়েন্ডার পেস এবং তাঁর সমগ্র পরিবারের প্রতি রইল আমার গভীর সমবেদনা। এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি যেন শোকসন্তপ্ত পরিবার পায়। সেই প্রার্থনাই করি। তাঁর আত্মা যেন চিরশান্তিতে বিশ্রাম লাভ করে।' লিয়েন্ডার পরিবারের কথাই থেকে যাবে ভারতীয় স্পোর্টসের ইতিহাসে।
