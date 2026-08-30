/Mohun Bagan: ছিপ ফেলেছিল একাধিক ISL ক্লাব, মোহনবাগানের জালেই উঠল সেই বিরাট শিকার! সোম রাতেই আসছেন আগুনে বিদেশি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই দলবদলের বাজারে প্রায় একই সঙ্গে একই দিনে চমক দিল ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। রবিবার সকালে ইস্টবেঙ্গল জানিয়েছে যে, এক বছরের চুক্তিতে দলে যোগ দিয়েছেন অভিজ্ঞ অ্যাটাকিং মিডিও রেনিয়ের ফার্নান্ডেজ। রবিবাসরীয় বিকালে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট জানাল যে, তাদের আক্রমনভাগের শক্তি বাড়াতে দলেআসছেন স্কটিশ স্ট্রাইকার লি হ্যারি এরউইন। এমবিএসজি মিডিয়া বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, আগামিকাল অর্থাত্ সোমবার রাতেই কলকাতায় পা রাখছেন এরউইন। মঙ্গলবার থেকেই প্যানাজিওটিস দিলেম্পেরিসের ক্লাসে যোগ দিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়বেন তিনি। ৩২ বছর বয়সী অভিজ্ঞ এরউইনের সঙ্গে সবুজ মেরুনের চুক্তি এক বছরের।
এরউইনের বায়োডেটা যা বলছে
৬ ফুট ২ ইঞ্চি এরউইন মূলত বক্স স্ট্রাইকার। গোলের মুখ খুলতেও সিদ্ধহস্ত। গোল করায় পারদর্শী। শক্তিশালী বিপক্ষের রক্ষণকে শক্তি এবং স্কিলের সাহায্যে নাড়িয়ে দিতে দক্ষ। উচ্চতা বেশি হওয়ায় সেট পিসে যে কোনও মুহূর্তে গোল করার ক্ষমতা রাখেন। জর্ডনের ক্লাব আল ফয়সলিতে খেলেছেন গতবছর। স্কটিশ জাতীয় যুব দলের প্রাক্তনী এরউইনের ক্লাব ফুটবলে খেলার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে। জর্ডনের ক্লাব আল ফয়সলিতে খেলার আগে স্কটিশ লিগের বহু ক্লাবে খেলেছেন। এশিয়ার নামী ক্লাবেও খেলার অভিজ্ঞতা আছে এরইউনের। বিশ্বের নামী ক্লাব যেমন মাদারওয়েল, লিডস ইউনাইটেড, বারি এফ সি, ট্যাক্টর এফ সি-তে খেলেছেন চুটিয়ে।
একাধিক ISL ক্লাবের প্রস্তাব ফিরিয়েছেন!
এরউইন দলে যোগ দেওয়ায় পানোসের শক্তি অনেকটাই বাড়ল। এমবি এসজি মিডিয়াকে এরউইন বলেছেন, 'আমি এই প্রথমবার ভারতে খেলব। বেশ কয়েকটি আইএসএল ক্লাব থেকে আমার কাছে প্রস্তাব ছিল। কিন্তু মোহনবাগান দেশের বৃহত্তম ক্লাব হওয়ায় আমি তাদের প্রস্তাবই গ্রহণ করি এবং এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিই। আমার যেসব স্কটিশ বন্ধু ভারতে খেলেছেন, তারা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের পেশাদারিত্ব ও দর্শনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তারা বলেছে যে, বিশ্ব ফুটবলের যে কোনো ক্লাবের সঙ্গেই মোহনবাগানের তুলনা চলে। তাছাড়া খুব কম ক্লাবই মোহনবাগানের সাফল্য ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সমকক্ষ হতে পারে। এই ক্লাবের প্রতি সদস্য ও সমর্থকদের যে আবেগ, সমর্থন ও ভালোবাসা রয়েছে, তাও আমার সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে জড়ানোর সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ। আমি নিয়মিত অনুশীলন করছি এবং আশা করছি দ্রুত দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারব। মাঠে সতীর্থদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করব। দলকে ট্রফি জেতানোই একমাত্র লক্ষ্য আমার।' দেখা যাক এবার সবুজ-মেরুন জার্সিতে এরউইন বাগানে ফুল ফোটাতে পারেন কিনা!
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