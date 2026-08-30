Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /Mohun Bagan: ছিপ ফেলেছিল একাধিক ISL ক্লাব, মোহনবাগানের জালেই উঠল সেই বিরাট শিকার! সোম রাতেই আসছেন আগুনে বিদেশি

Mohun Bagan: ছিপ ফেলেছিল একাধিক ISL ক্লাব, মোহনবাগানের জালেই উঠল সেই বিরাট শিকার! সোম রাতেই আসছেন আগুনে বিদেশি

Mohun Bagan Super Giant: বাগানে ফুল ফোটাতে আসছেন সেই আগুনে স্ট্রাইকার। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের আক্রমনভাগের শক্তি বাড়াতে আসছেন স্কটিশ তারকা...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 30, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:43 PM IST
Mohun Bagan: ছিপ ফেলেছিল একাধিক ISL ক্লাব, মোহনবাগানের জালেই উঠল সেই বিরাট শিকার! সোম রাতেই আসছেন আগুনে বিদেশি
Image Credit: মোহনবাগানের চমক

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
এরা মেরেই ফেলবে, আমাকে বাঁচাও! মৃত্যুর ঠিক আগেই হাসপাতালে প্রসূতির শেষ ভিডিয়ো ভাইরাল
2
3
4
5