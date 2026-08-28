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একজন রূপান্তরকামী কেন ক্রিকেট খেলবে? 'রিডিকিউলাস'! বাঙ্গারতনয়া অনয়াকে ছিঁড়ে খেলেন কিংবদন্তি

একজন রূপান্তরকামীকে কীভাবে ক্রিকেট খেলার ছাড়পত্র দেওয়া হল? 'রিডিকিউলাস' বলেই বাঙ্গারতনয়া অনয়াকে ছিঁড়ে খেলেন কিংবদন্তি

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 28, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 06:47 PM IST
একজন রূপান্তরকামী কেন ক্রিকেট খেলবে? 'রিডিকিউলাস'! বাঙ্গারতনয়া অনয়াকে ছিঁড়ে খেলেন কিংবদন্তি
Image Credit: অনয়ার উপর ফুঁসছেন কিংবদন্তি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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