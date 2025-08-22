India Vs Pakistan Asia Cup 2025: 'আশা করি নেশন ফার্স্ট অবস্থান নেবেন', ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে কেন্দ্রকে কড়া চিঠি..,

India Vs Pakistan Asia Cup 2025: 'আশা করি নেশন ফার্স্ট অবস্থান নেবেন', ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে কেন্দ্রকে কড়া চিঠি..,
India Vs Pakistan Asia Cup 2025: এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার বন্ধ করার জন্য় এবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীকে চিঠি দিলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চর্তুবেদি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ক্ষোভ ছিলই। এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার বন্ধ করার জন্য় এবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীকে চিঠি দিলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চর্তুবেদি।
আরও পড়ুন: Suryakumar Yadav Watch: চর্চায় সূর্যর 'রামজন্মভূমি' ঘড়ি, ডায়ালে দশরথপুত্রের সঙ্গে বজরংবলী, ঘড়ির দামে পুরো বাড়ি হয়ে যাবে!
চিঠিতে উল্লেখ, ভারত ক্ষুব্ধ। অপারেশন সিদুঁরের সময় সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারতীয়রা। অপারেশন সিদুঁর চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, পাকিস্তানের সাথে যেকোনো আলোচনা এই সমর্থনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হবে। আশা করি, আপনি ইন্ডিয়া ফার্স্টের অবস্থান নেবেন এবং দেশবাসী সরকারের কাছ থেকে যা আশা করে, তাই করবেন।
আর বেশি দেরি নেই। ৯-২৮ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপ আয়োজিত হতে চলেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ফোকাস শিরোপা ধরে রাখার দিকেই। অজিত আগরকরের (Ajit Agarkar) নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি বেছে নিয়েছে এশিয়া কাপের ১৫ সদস্যের আগুনে স্কোয়াড।
এশিয়া কাপের যে সূচি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও ওমানের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে ভারত-পাকিস্তান। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে রাখা হয়েছে ইন্দো-পাক মহারণ। ঘটনাচক্র দুই দেশ যদি সুপার ফোরে কোয়ালিফাই করে, তাহলে ২১ সেপ্টেম্বর ফের দেখা হবে তাদের। আর এখানেই শেষ নয়, দুই দল ফাইনালে উঠলে আরও এক দফায় ভারত-পাক মুখোমুখি হবে। অর্থাত্ যার মানে একবার নিশ্চিত লড়াই, তিনবার সম্ভাব্য লড়াই। আর তাতেই ঝড় ওঠেছে নেটপাড়ায়। ভারতীয়রা নেটাগরিকরা সাফ বলছেন যে, পহেলগাঁও কাণ্ডের পর ভারত-পাকিস্তানের উচিত যাবতীয় ক্রিকেটীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা, সেখানে খেলার প্রশ্নই ওঠে না। এমনকী এই নিয়ে সংসদেও আলোচনা হয়েছে।
আরও পড়ুন: What Is BCCI's Bronco Test: বিশ্রামহীন ১২০০ মিটার দৌড়! রাগবির ধাঁচে ভারতীয় দলে এল 'ব্রঙ্কো', কী এই ফিটনেস টেস্ট?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)