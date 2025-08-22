English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India Vs Pakistan Asia Cup 2025:  এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার বন্ধ করার জন্য় এবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীকে চিঠি দিলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চর্তুবেদি।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 22, 2025, 11:56 PM IST
India Vs Pakistan Asia Cup 2025: 'আশা করি নেশন ফার্স্ট অবস্থান নেবেন', ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে কেন্দ্রকে কড়া চিঠি..,

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ক্ষোভ ছিলই। এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার বন্ধ করার জন্য় এবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীকে চিঠি দিলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চর্তুবেদি।

চিঠিতে উল্লেখ,  ভারত ক্ষুব্ধ। অপারেশন সিদুঁরের সময় সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারতীয়রা। অপারেশন সিদুঁর চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, পাকিস্তানের সাথে যেকোনো আলোচনা এই সমর্থনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হবে। আশা করি, আপনি ইন্ডিয়া ফার্স্টের অবস্থান নেবেন এবং দেশবাসী সরকারের কাছ থেকে যা আশা করে,  তাই করবেন।

আর বেশি দেরি নেই। ৯-২৮ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপ আয়োজিত হতে চলেছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে।  গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ফোকাস শিরোপা ধরে রাখার দিকেই।  অজিত আগরকরের (Ajit Agarkar) নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি বেছে নিয়েছে এশিয়া কাপের ১৫ সদস্যের আগুনে স্কোয়াড।

এশিয়া কাপের যে সূচি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও ওমানের সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে ভারত-পাকিস্তান। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে রাখা হয়েছে ইন্দো-পাক মহারণ। ঘটনাচক্র দুই দেশ যদি সুপার ফোরে কোয়ালিফাই করে, তাহলে ২১ সেপ্টেম্বর ফের দেখা হবে তাদের। আর এখানেই শেষ নয়, দুই দল ফাইনালে উঠলে আরও এক দফায় ভারত-পাক মুখোমুখি হবে। অর্থাত্‍ যার মানে একবার নিশ্চিত লড়াই, তিনবার সম্ভাব্য লড়াই। আর তাতেই ঝড় ওঠেছে নেটপাড়ায়। ভারতীয়রা নেটাগরিকরা সাফ বলছেন যে, পহেলগাঁও কাণ্ডের পর ভারত-পাকিস্তানের উচিত যাবতীয় ক্রিকেটীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা, সেখানে খেলার প্রশ্নই ওঠে না। এমনকী এই নিয়ে সংসদেও আলোচনা হয়েছে। 

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

India Vs PakistanIndia Vs Pakistan Asia Cup 2025IND VS PAK
