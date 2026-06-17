/LIONEL MESSI RECORDS: ১ ম্যাচ = ৩ গোল + ১০ রেকর্ড! এই 10-এর আলাদাই LM আছে ... সাধে কী আর মেসি GOAT

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করল আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে। কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে জে গ্রুপের ম্যাচে একজনই শিরোনামে। আর কে? লা আলবিসেলেস্তের নেতা লিয়োনেল মেসি। বেশি না স্রেফ গুনে গুনে তিন গোল করলেন 'গোট'। আর ওটাই খেলার স্কোরলাইন। কাপ ধরে রাখার মিশনে বিশ্বের এক নম্বর দল আর্জেন্টিনাকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল বিশ্বের ২৮ নম্বর দলকে। মেসি এক ম্যাচেই ১০ রেকর্ড করে ফেললেন।
১) মেসির ২০০ নম্বর আন্তর্জাতিক ম্যাচ: এদিন মাঠে পা দিয়েই মেসি ইতিহাস লিখলেন। নীল-সাদা জার্সিতে আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে মেসি ২০০ ম্যাচ খেললেন। পুরুষদের ফুটবলে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার তালিকায় শীর্ষে পর্তুগিজ জাদুকর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (২২৮ ম্যাচ), দুয়ে কুয়েতের বদর আল-মুতাওয়া (২০২ ম্যাচ) আর এখন তিনে মেসি (২০০ ম্যাচ)।
২) বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড: বিশ্বকাপে এখন মেসির মোট গোল ১৬। পুরুষদের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোজের সঙ্গে সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করলেন এলএম টেন।
৩) গোল-অবদানে সর্বকালের সেরা পরিসংখ্যান: বিশ্বকাপে মোট ২৪ গোল-অবদানে (১৬ গোল ও ৮ অ্যাসিস্ট) নাম লেখালেন মেসি। ব্রাজিলের কিংবদন্তি পেলের দীর্ঘদিনের রেকর্ড (২১ গোল-অবদান) ভেঙে দিলেন।
৪) ছ'টি বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট: হাফ ডজন বিশ্বকাপে খেলা প্রথম ফুটবলার এখন মেসিই। ২০০৬, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮, ২০২২ সালের পর ২০২৬! ইতিহাসে আর কেউ এত বিশ্বকাপ খেলেননি
৫) দীর্ঘস্থায়ী অংশগ্রহণের রেকর্ড: সর্বাধিক বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলার রেকর্ড আরও লম্বা করলেন মেসি। কাপযুদ্ধে ২৭ ম্যাচ খেলা হয়ে গেল তাঁর।
৬) বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করা সবচেয়ে প্রবীণ ফুটবলার: ৩৮ বছর ৩৫৭ দিন বয়সে মেসি বিশ্বকাপের ইতিহাসে হ্যাটট্রিক করা সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার হিসেবে রেকর্ড করলেন। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর (৩৩ বছর ১৩০ দিন) রেকর্ড ভাঙলেন।
৭) দুই বা তার বেশি গোল করা সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার: এক বিশ্বকাপে দুই বা ততোধিক গোল করা প্রবীণতম ফুটবলার হিসেবে মেসি রেকর্ড করলেন।
৮) আর্জেন্টিনার হয়ে টানা গোল করার রেকর্ড: বিশ্বকাপে টানা ৫ ম্যাচে গোল করা প্রথম আর্জেন্টাইন ফুটবলার হিসেবে ইতিহাস মেসির। হার্নান ক্রেসপো ও গুইলেরমো স্তাবিলেকে (যারা টানা ৪ ম্যাচে গোল করেছিলেন) ছাড়িয়ে গেলেন।
৯) সর্বকনিষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠর রেকর্ড: ২০০৬ সালে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে গোল করার সময়ে ১৮ বছর ৩৫৭ দিন বয়স ছিল মেসির। আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপে গোল করা সর্বকনিষ্ঠ রেকর্ডধারী তিনিই। আর এবার ৩৮ বছর ৩৫৭ দিনে এই একই কাজ করে তাঁর দেশের প্রবীণতম হিসেবেও রেকর্ড করলেন
১০) দূরপাল্লার গোল: ১৭ মিনিটে দূরপাল্লার শটে মেসির প্রথম গোলটি ছিল বিশ্বকাপে পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে করা তাঁর কেরিয়ারের পঞ্চম গোল। ১৯৬৬ সালের পর থেকে টুর্নামেন্টে দূরপাল্লার গোল করার রেকর্ডে ব্রাজিলের রিভেলিনোর পাশে বসলেন তিনি।
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