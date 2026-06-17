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LIONEL MESSI RECORDS: ১ ম্যাচ = ৩ গোল + ১০ রেকর্ড! এই 10-এর আলাদাই LM আছে ... সাধে কী আর মেসি GOAT

Lionel Messi Total World Cup Goals Records: নাম: লিয়োনেল মেসি। কাজ: গোল করা, হৃদয় জেতা। এবার ১ ম্যাচে ৩ গোল + ১০ রেকর্ড

Written BySUBHAPAM SAHA
Published: Jun 17, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:42 PM IST
LIONEL MESSI RECORDS: ১ ম্যাচ = ৩ গোল + ১০ রেকর্ড! এই 10-এর আলাদাই LM আছে ... সাধে কী আর মেসি GOAT
Image Credit: মেসি মানেই রেকর্ড, রেকর্ড মানেই মেসি...

About the Author

SUBHAPAM SAHA

SUBHAPAM SAHA

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৫ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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