/Lionel Messi Retirement: আন্তর্জাতিক ফুটবলকে আলবিদা, এবার অস্তাচলে লিয়োনেল মেসি, ভক্তরা মন শক্ত করুন

দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: আর তাঁকে দেখা যাবে না নীল-সাদা জার্সিতে। হ্য়াঁ, এটাই সত্য়ি। আন্তর্জাতিক ফুটবলকে আলবিদা বলেই দিলেন লিয়োনেল মেসি। ৩১ অগাস্ট রাতে ইনস্টাগ্রামে আবেগঘন পোস্ট করে জানিয়ে দিলেন তাঁর বিদায়বার্তা। এই দিনটা যদিও দেখারই ছিল। তবে ভক্তরা ভেবেছিলেন যে, আর কিছুদিন হয়তো লা আলবিসেলেস্তের নেতাকে দেখা যাবে আর্জেন্টিনার জার্সিতে। কিন্তু না বিশ্বকাপজয়ী সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার জানিয়ে দিলেন যে, 'আমার গল্পটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো'! সারা বিশ্বের অগুণিত মেসির সমর্থকদের কাছে আজ এক শোকের দিন। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত আঘাতের জন্য় একেবারেই তৈরি ছিলেন না। আচমকাই যেন তাঁদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। মেসি আর ফুটবল যে তাঁদের কাছে সমার্থক। মেসির আন্তর্জাতিক অবসর মানে, শুধু মেসিরই নয়, ফুটবলেরই এক অসাধারণ অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। বাঁ-পায়ের জাদুকর তাঁর শেষ ম্য়াজিক শো দেখিয়ে ফেললেন ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপে। বর্তমান থেকে লহমায় প্রাক্তন হয়ে গেলেন মারাদোনার যোগ্য় উত্তরসূরী। আজ আর্জেন্টিনার আকাশেও শুধুই মন খারাপের কালো মেঘ জমেছে।
মেসি তাঁর এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন
'বিশ্বকাপ ফাইনালের পর থেকে এই যে সময়টুকু কেটেছে, অনেক চিন্তাভাবনা করার পর আমি সবাইকে জানাতে চাই যে, আমি জাতীয় দল থেকে অবসর নিচ্ছি...এটি এমন এক সিদ্ধান্ত যা আমাকে আঘাত করেছে এবং এখনও আমার হৃদয়ে কষ্ট দিচ্ছে, তবে আমি বুঝি যে এটাই সঠিক সময়। আমি শপথ করে বলছি যে আমি সর্বদা আমার সবটুকু দিয়েছি—শুধু শেষ কয়েক বছরেই নয় যখন আমরা সবকিছু জিতেছি, বরং তার আগেও। আমি এই জার্সিটির জন্য সবসময় লড়াই করেছি এবং নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছি, যাতে আপনাদের আনন্দ দিতে পারি এবং ফুটবল দিয়ে একজন আর্জেন্টাইন হিসেবে গর্বিত বোধ করাতে পারি। আর বেশি সময় বাকি নেই, একের পর এক অধ্যায় বন্ধ হচ্ছে, এবং এটি এমন একটি অধ্যায় যা আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। আমি ভালোবাসতাম, ভালোবাসি এবং জাতীয় দলে থাকাকে সারাজীবন ভালোবেসে যাব। আমি আমার সবকিছু দিয়ে দিয়েছি; আমার আর নতুন করে দেওয়ার মতো কিছু নেই, তাছাড়া আমার পেছনে কিছু দারুণ তরুণ খেলোয়াড় উঠে আসছে যারা সেখানে থাকার যোগ্য। গত ২০ বছর ধরে পাওয়া সমস্ত ভালোবাসার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। দলের ভেতর থেকে আপনাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়াটা আমি খুব মিস করব। এখন থেকে আমি আপনাদের মতোই আরও একজন হয়ে যাব—বাইরে থেকে সবসময় চিৎকার করে সমর্থন যোগাব (ভালো সময়ে এবং বিশেষ করে কঠিন সময়েও)। সবসময় পাশে থাকার জন্য এবং এই সুন্দর কিন্তু কঠিন যাত্রায় সঙ্গী হওয়ার জন্য আমার পরিবারকে ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে কাজ করা প্রতিটি কোচ, সতীর্থ এবং ম্যানেজারকে ধন্যবাদ। আমি সাথে করে কিছু অবিস্মরণীয় স্মৃতি ও মুহূর্ত নিয়ে যাচ্ছি। আমি শান্তি এবং এই গর্ববোধ নিয়ে বিদায় নিচ্ছি যে, আমার সতীর্থদের পাশাপাশি আপনাদেরও স্বপ্নের মতো কিছু মুহূর্ত উপহার দিতে পেরেছি। আপনাদের সাথে এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়াটা দারুণ ছিল। আমি আপনাদের সবাইকে ভালোবাসি! আর্জেন্টাইন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'
রোজারিও থেকে উঠে আসা এই 'লিটল ম্যাজিশিয়ন' ২০৭ ম্যাচে ১২৫ গোল ও ৬৮টি অ্যাসিস্টের তাঁর দীর্ঘ ২১ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষ করলেন। যা সর্বকালের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।চূড়ান্ত সাফল্য বলতে নিঃসন্দেহে ২০২২ সালে কাতারে ফিফা বিশ্বকাপ জয়। যে ফাইনালে তিনি হ্যাটট্রিক করেছিলেন।
মেসির অবিসংবাদিত মহাকাব্যিক কেরিয়ার!
বিশ্বকাপ জয়: ২০২২
অলিম্পিক্স গোল্ড মেডেল: ২০০৮
কোপা আমেরিকা জয়: ২০২১, ২০২৪
বিশ্বকাপ জয়: ২০২২
বিশ্বকাপ রানার্স-আপ: ২০১৪, ২০২৬
বিশ্বকাপ গোল্ডেন বল: ২০১৪, ২০২২
কোপা আমেরিকা জয়ী: ২০২১, ২০২৪
কোপা আমেরিকা রানার্স-আপ: ২০১৫, ২০১৬
কোপা আমেরিকা গোল্ডেন বল: ২০১৫, ২০২১
কোপা আমেরিকা গোল্ডেন বুট: ২০২১
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