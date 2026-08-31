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Lionel Messi Retirement: আন্তর্জাতিক ফুটবলকে আলবিদা, এবার অস্তাচলে লিয়োনেল মেসি, ভক্তরা মন শক্ত করুন

Lionel Messi Announces International Retirement: আন্তর্জাতিক ফুটবলকে আলবিদা বললেন লিয়োনেল মেসি। ভক্তরা মন শক্ত করুন... জানিয়ে দিলেন কিংবদন্তি...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 31, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:34 PM IST
Lionel Messi Retirement: আন্তর্জাতিক ফুটবলকে আলবিদা, এবার অস্তাচলে লিয়োনেল মেসি, ভক্তরা মন শক্ত করুন
Image Credit: মেসির অবসর

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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