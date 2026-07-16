/১৯ বছর আগে বাথটাবে স্নান করানো বাচ্চাটাই ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী! মেসি জীবনে কল্পনা করেছিলেন এমন দিনের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালেই সম্ভবত এই বিশ্বকাপের সেরা খেলাটা তুলে রেখেছিল আর্জেন্টিনা। হাইভোল্টেজ ম্যাচে এক গোলে পিছিয়ে থেকেও লিয়োনেল মেসিদের ২-১ প্রত্যাবর্তন অসাধারণ বললেও কম। আটলান্টার মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়ামে বার্সার উইঙ্গার অ্যান্থনি গর্ডনের গোলে ৫৫ মিনিটে এগিয়ে গিয়েছিল 'থ্রি লায়ন্স'। 'লা আলবিসেলেস্তে'র সর্মথকদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু টমাস টুখেলের বিশ্বের ৪ নম্বর দল ভাবতেও পারেনি যে, ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ও বিশ্বের এক নম্বর টিম কোন থ্রিলার স্ক্রিপ্ট লিখে রেখেছে। ৮৫ মিনিটে এনজো ফার্নান্ডেজের গোল ব্রিটিশ সমর্থকদের পুরো চুপ করিয়ে দিয়েছিল। মেসির পাস থেকে বুলেট শটে আর্জেন্তিনাকে তিনি সমতায় ফেরান। নির্ধারিত সময়ের পর আরও ৯ মিনিট সংযুক্তি সময় জুড়েছিল ম্যাচে। ৯২ মিনিটে লউতারো মার্টিনেজকে মেসি যে ভাসানো ক্রস বাড়িয়ে ছিলেন, সেখান থেকে মাথা ছুঁইয়ে গোল করার জন্য় ইন্টার মিলানের মতো ক্লাবে না খেলা ফুটবলার হলেও চলত, সোজা বাংলায় বললে, মেসি ভাত মেখেই মুখেই তুলে দিয়েছিলেন। শুধু গ্রাস গলাধঃকরণ করার কাজটুকুই ছিল। মেসির ক্রসটাই শুধু বারবার দেখা যায়। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে চলে গেল আর্জেন্টিনা। ট্রফি থেকে আর এক ধাপ দূরে মেসিরা। স্পেনকে হারালেই কাপ ধরে রাখবেন মেসিরা।
ফ্রান্সকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কেটেছে স্পেন। আর সেই দলের স্টার ১৯ বছরের লামিন ইয়ামাল। বার্সেলোনার তারকা উইঙ্গার ফাইনালে মুখোমুখি হবেন তাঁর ক্লাবেরই কিংবদন্তি মেসির! আর এখানেই শেষ নয়, এই ইয়ামালকেই আজ থেকে ১৯ বছর আগে বাথটাবে, নিজে হাতে সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে ছিলেন মেসি! ইতিহাসের সর্বকালের অন্য়তম শ্রেষ্ঠ ফুটবলার কি আদৌ কল্পনা করেছিলেন যে, ফাইনালে এমন দিনই দেখতে হবে তাঁকে! সালটা ছিল ২০০৭। মাসটা ডিসেম্বর। বার্সেলোনার ড্রেসিংরুম। তখন ২০ বছরের লম্বা চুলের মুখচোরা মেসি। তার সামনে এক নীল প্লাস্টিকের বাথটাবে জলের মধ্য়ে শুয়ে পাঁচ মাসের এক সদ্য়োজাত। মেসি যাকে দেখে হাসছেন। ফটোগ্রাফার জোন মনফোর্টের কাঁধে দায়িত্ব ছিল ডিয়ারিয়ো স্পোর্ট ও ইউনিসেফের হয়ে একটি চ্যারিটি ক্যালেন্ডার শ্যুটের। এই কঠিন কাজটি সামলানোর চেষ্টা করছিলেন তিনি। সেই শিশুর বাবা-মা রোকাফন্ডার শ্রমজীবী এলাকার মানুষ ছিলেন। একটি র্যাফেল ড্রয়ে বিজয়ী হয়েছিলেন। আর সেখানে কোনও বড় ধরনের চমক বা সিনেমার মতো কোনও মুহূর্ত ছিল না। শুধু ছিল কেবল এক স্নায়ুচাপে ভোগা তরুণ তারকা আর জলঘাঁটা এক ফুটফুটে বাচ্চা। সেই ছবি নেটপাড়ায় এখন ভাইরাল। কারণ ওই বাচ্চাই বড় হয়ে আজ ইয়ামাল হয়েছে। বার্সেলোনার বিখ্যাত লা মাসিয়া অ্যাকাডেমির দুই গ্র্যাজুয়েট মেসি ও ইয়ামাল। তাঁরাই বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছেন।
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