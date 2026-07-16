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১৯ বছর আগে বাথটাবে স্নান করানো বাচ্চাটাই ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী! মেসি জীবনে কল্পনা করেছিলেন এমন দিনের?

কী অদ্ভুত! যাকে ১৯ বছর আগে নিজের হাতে বাথটাবে স্নান করিয়েছিলেন লিয়োনেল মেসি, তার বিরুদ্ধেই বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলবেন 'গোট'! এও সম্ভব?

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 16, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:45 PM IST
১৯ বছর আগে বাথটাবে স্নান করানো বাচ্চাটাই ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী! মেসি জীবনে কল্পনা করেছিলেন এমন দিনের?
Image Credit: মেসির কোলে ইয়ামালSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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