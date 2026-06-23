এভারেস্টে ওঠার আগেই 'পপাত চ'! বিশ্বরেকর্ডেও বিরল লজ্জা! সবই মহারণে মেসির সজ্জা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা কাপযুদ্ধের প্রথম ম্যাচে আলজেরিয়ারকে ৩-০ চূর্ণ করেছিল। কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে লা আলবিসেলেস্তের নেতা লিয়োনেল মেসি একাই তিন গোল করেছিলেন। জুড়েছিল ১০ রেকর্ড। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে সেই মেসিরই জোড়া গোলে আর্জেন্টিনা ২-০ জিতে চলে গেল নকআউটে।
মেসি তো মেসিই, তাঁর সম্মানে ব্যবহার করার মতো, আর কোনও বিশেষণই সম্ভবত বিশ্বের কোনও ভাষায় পড়ে নেই। আমেরিকার ডালাসে গ্রুপ 'জে'-র হাইভোল্টেজ ম্যাচে মেসি ৩৮ মিনিটে আলমাডার পাস থেকে চমৎকার ফিল্ড গোলে স্কোরশিটে নাম লিখিয়েছেন। এরপর একদম খেলার শেষ মুহূর্তে দুর্দান্ত কাউন্টার-অ্যাটাক থেকে মেসি নিজের ও খেলার দ্বিতীয় গোলটি করেন। গোল কেমন ছিল, কত সুন্দর ছিল, তা চোখ ভরে দেখার জন্য নেটদুনিয়ায় বিস্তর ভিডিয়ো আছে। তবে বলার বিষয় হচ্ছে মেসির রেকর্ড। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ২ গোলে ৫ রেকর্ডে নাম লিখিয়ে ফেললেন লিও।
সর্বকালীন সর্বোচ্চ গোলদাতা মেসি: আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেই মিরোস্লাভ ক্লোজের ১৬ গোলের কিংবদন্তিতুল্য রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন মেসি। আর এবার অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে মেসি পুরুষদের বিশ্বকাপের ইতিহাসে একক ভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে বসে গেলেন। ২৮ ম্যাচে ১৮ গোল হয়ে গেল তাঁর।
সর্বাধিক জয়ী ফুটবলার: বিশ্বকাপের কেরিয়ারে মেসির ১৭ ম্যাচ জেতা হয়ে গেল। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট তুলে নিতেই মেসি ১৭ ম্যাচ জয়ের ক্ষেত্রে ক্লোজের রেকর্ডে ভাগ বসিয়ে ফেললেন। আর ২৭ জুন জর্ডনের বিরুদ্ধে জিতলেই ইতিহাসে শুধুই থাকবেন মেসি।
ধারাবাহিক স্কোরিংয়ের রীতি: বিশ্বকাপে টানা ৬ ম্যাচে গোল করা হয়ে গেল মেসির। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে গোল করার সঙ্গেই তিনি ফ্রান্সের কিংবদন্তি জাস্ট ফন্টেন (১৯৫৮) ও ব্রাজিলের স্টার জায়ারজিনহোর (১৯৭০) ঐতিহাসিক রেকর্ডে নিজের নামও লিখিয়ে ফেললেন। তাঁরা সকলেই বিশ্বকাপে টানা ৬ ম্যাচ গোল করেছেন।
নিজেকেই ছাপিয়ে গেলেন মেসি: অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ২৮ নম্বর ম্যাচ খেললেন মেসি। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বাধিক ম্যাচ খেলার রেকর্ড তাঁরই আছে। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নিজেকেই ছাপিয়ে আবার ছাপিয়ে গেলেন তিনি।
এভারেস্টে ওঠার আগেই 'পপাত চ': অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে মেসি জোড়া গোল পাওয়ার আগে চূড়ান্ত হতাশ হয়েছিলেন। ৯ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি মিস করেছিলেন তিনি। বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ পেনাল্টি মিসের রেকর্ড এখন মেসিরই। ঘানার প্রাক্তন স্টার স্ট্রাইকার আসামোয়া জিয়ানের রেকর্ড কেরে নিলেন মেসি। তিনি বিশ্বকাপে ২ বার পেনাল্টি মিস করেছিলেন। বিশ্বকাপে মেসি ৭টি পেনাল্টি কিক নিয়েছেন। আর্জেন্টাইন অধিনায়ক এর মধ্যে ৪টি গোল করলেও ৩টি মিস করেছেন। মেসি ইউরোপের দেশের বিরুদ্ধে পেনাল্টি মিস করেছে তিনবার। ১) ২০১৮ বিশ্বকাপে আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে, ২) ২০২২ বিশ্বকাপে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে, ৩) ২০২৬ বিশ্বকাপে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে।
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