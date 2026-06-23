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এভারেস্টে ওঠার আগেই 'পপাত চ'! বিশ্বরেকর্ডেও বিরল লজ্জা! সবই মহারণে মেসির সজ্জা

মিরোস্লাভ ক্লোজেকে টপকে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন লিয়োনেল মেসি। আর একই দিনে মেসি এই টুর্নামেন্টে সর্বাধিক পেনাল্টি মিস করার রেকর্ডও করলেন...

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 23, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:40 PM IST
এভারেস্টে ওঠার আগেই 'পপাত চ'! বিশ্বরেকর্ডেও বিরল লজ্জা! সবই মহারণে মেসির সজ্জা
Image Credit: পেনাল্টিতে গোল করার আগে মেসির সেই শট

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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এভারেস্টে ওঠার আগেই 'পপাত চ'! বিশ্বরেকর্ডেও বিরল লজ্জা! এসবই মহারণে মেসির সজ্জা
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