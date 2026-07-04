/পেলের ৬০ বছরের রেকর্ড চুরমার, বিশ্বকাপে মেসির ২০ গোল! কেপ ভার্দে ম্যাচে বিশ্বমঞ্চে ভাঙল কোন কোন ঐতিহাসিক রেকর্ড?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেপ ভার্দের প্রবল প্রতিরোধ ভেঙে চলতি বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। ৩-২ ব্যবধানে জেতা এই রুদ্ধশ্বাস ম্যাচটি কেবল আলবিসেলেস্তেদের টিকিয়ে রাখেনি, বরং বিশ্ব ফুটবলের রেকর্ড বুককে সম্পূর্ণ ওলটপালট করে দিয়েছে। আর সেই রেকর্ডের পাতায় যিনি নিজের তুলি দিয়ে নতুন করে ইতিহাস লিখলেন, তিনি আর কেউ নন— লিওনেল মেসি। ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলে থেকে শুরু করে আধুনিক ফুটবলের মহাতারকা কিলিয়ান এমবাপেকে পেছনে ফেলে এক ডজন নতুন কীর্তি স্থাপন করলেন এই আর্জেন্টাইন জাদুকর।
কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে গোল করার সাথে সাথেই পুরুষ ও নারী বিশ্বকাপ মিলিয়ে ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে ২০টি গোলের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেললেন মেসি। তাঁর ঠিক পেছনে ১৮টি গোল নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন এমবাপে। এখানেই শেষ নয়, গত ৬০ বছরের ইতিহাস ঘেঁটে পেলে ও এমবাপেকে ছাড়িয়ে বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে সবচেয়ে বেশি ১২টি গোলে সরাসরি অবদান (৬ গোল ও ৬ অ্যাসিস্ট) রাখার অনন্য রেকর্ড এখন মেসির পকেটে। নকআউট পর্বের ১০টি আলাদা ম্যাচে কোনো না কোনোভাবে গোলের কারিগর হয়েছেন তিনি। একই সাথে ফুটবল ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপের মঞ্চে টানা ৮ ম্যাচে গোল পাওয়ার অবিশ্বাস্য কীর্তি গড়েছেন এলএম১০।
বয়সকে স্রেফ একটা সংখ্যা প্রমাণ করে ৩৫ বছর পার করার পর বিশ্বকাপে মেসির গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪-তে, যা একটি রেকর্ড (এর আগে রজার মিলা করেছিলেন ৫ গোল)। পাশাপাশি, পুরুষদের বিশ্বকাপে প্রথম ফুটবলার হিসেবে নিজের ৩০তম ম্যাচ খেলার নজির গড়লেন তিনি।
তবে এই ঐতিহাসিক ম্যাচে রেকর্ড শুধু মেসি একাই গড়েননি, তাঁর সতীর্থ এবং কোচও নাম লিখিয়েছেন ইতিহাসের পাতায়। কেপ ভার্দে ম্যাচের যত অবিস্মরণীয় রেকর্ড ও পরিসংখ্যান:
লিসান্দ্রো মার্তিনেসের অনন্য ডাবল: ১৯৬৬ বিশ্বকাপের পর প্রথম আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার হিসেবে একই ম্যাচে গোল এবং অ্যাসিস্ট করার নজির গড়লেন লিসান্দ্রো। শুধু তাই নয়, ৪২.৫ মিটার দূর থেকে তিনি মেসিকে যে পাসটি বাড়িয়েছেন, তা গত ৬০ বছরে কোনো আর্জেন্টাইনের করা সবচেয়ে দূরপাল্লার অ্যাসিস্ট।
কোচ স্কালোনির ‘সেঞ্চুরি’: নীল-সাদা ব্রিগেডের হেড স্যার লিওনেল স্কালোনির কোচিংয়ে এই ম্যাচেই ১০০তম ম্যাচ খেলল আর্জেন্টিনা। এই একশ ম্যাচের খতিয়ান ঈর্ষণীয়— ৭২টি জয়, ১৮টি ড্র এবং মাত্র ৯টি হার। এই সময়ে তাঁর ঝুলিতে এসেছে দুটি কোপা আমেরিকা, একটি বিশ্বকাপ এবং একটি ফিনালিসিমা।
অতিরিক্ত সময়ের নাটক: বিশ্বকাপের ইতিহাসে জার্মানির সাথে যৌথভাবে সবচেয়ে বেশি ১২টি অতিরিক্ত সময়ে যাওয়া ম্যাচ খেলার রেকর্ড স্পর্শ করল আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ১১১ মিনিটে দিনি বর্গেসের আত্মঘাতী গোলটি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ ইতিহাসের দ্বিতীয় সবচেয়ে দেরিতে হওয়া গোল।
লড়াকু কেপ ভার্দে: প্রথম আফ্রিকান ফুটবলার হিসেবে নকআউটে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে গোল করলেন দিরয় দুয়ার্তে। অন্যদিকে, ৪০ বছর পার করে পঞ্চম গোলরক্ষক হিসেবে নকআউটে নামা কেপ ভার্দের ভোজিনহা আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ৮টি সেভসহ টুর্নামেন্টে মোট ১৮টি সেভ করে নজির গড়লেন।
এই জয়ের পর আর্জেন্টিনা শুধু কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে একধাপ এগিয়েই গেল না, বরং বুঝিয়ে দিল কেন এই মুহূর্তে বিশ্ব ফুটবলের শ্রেষ্ঠতম সিংহাসনটি তাদেরই দখলে।
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