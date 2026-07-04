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পেলের ৬০ বছরের রেকর্ড চুরমার, বিশ্বকাপে মেসির ২০ গোল! কেপ ভার্দে ম্যাচে বিশ্বমঞ্চে ভাঙল কোন কোন ঐতিহাসিক রেকর্ড?

রেকর্ড বুকটা নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন লিওনেল মেসি!বিশ্বকাপে প্রথম প্লেয়ার হিসেবে ২০ গোল। পেলেকে টপকে নকআউটে ১২ গোলে অবদান (৬০ বছরের রেকর্ড চূর্ণ)। বিশ্বকাপে টানা ৮ ম্যাচে গোল। কোচ স্কালোনির ১০০তম ম্যাচে জয় আর্জেন্টিনার।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 04, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:41 PM IST
পেলের ৬০ বছরের রেকর্ড চুরমার, বিশ্বকাপে মেসির ২০ গোল! কেপ ভার্দে ম্যাচে বিশ্বমঞ্চে ভাঙল কোন কোন ঐতিহাসিক রেকর্ড?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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