/Argentina vs Algeria FIFA World Cup 2026: রাত পোহালেই ‘ভগবান’ দর্শন, অ্যালার্ম সেট করেছেন তো? মাঠে নামলেই রোনাল্ডোদের ক্লাবে মেসি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। মঙ্গল ভোরেই ‘ভগবান’ দর্শন, আর যে তর সইছে না ভক্তদের। মাঠে নামছেন লিয়োনেল মেসি অ্যান্ড কোং (Lionel Messi’s Argentina) । গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা চলতি বিশ্বকাপের (FIFA World Cup 2026) অভিযান শুরু করছে আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে (Argentina vs Algeria, FIFA World Cup 2026)। জে গ্রুপের খেলা হবে কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে। আর লা আলবিসেলেস্তের নেতা লিয়ো মাঠে নামলেই লিখবেন ইতিহাস।
নীল-সাদা জার্সিতে আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে মেসি ২০০ ম্যাচ খেলতে চলেছেন। পুরুষদের ফুটবলে সর্বাধিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার তালিকায় শীর্ষে পর্তুগিজ জাদুকর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (২২৮ ম্যাচ), দুয়ে কুয়েতের বদর আল-মুতাওয়া (২০২ ম্যাচ) আর তিনে মেসি (১৯৯ ম্যাচ)। আর্জেন্টিনার হয়ে ১৯৯ ম্যাচে ১৬,৩৮০ মিনিট খেলেছেন মেসি। ১১৭ গোল করেছেন। ৬৪ অ্যাসিস্টে নাম রয়েছে তাঁর। ২০২২ সালে কাতারে বিশ্বকাপ জেতা ছাড়াও ২০২১ ও ২০২৪ সালে দু’বার কোপা আমেরিকা জিতেছেন এলএমটেন। ২০২২ সালে ফিনালিসিমার শিরোপাও তাঁরই আর্জেন্টিনার। এখনও পর্যন্ত পাঁচটি বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে মোট ২৬ ম্যাচ খেলেছেন মেসি। ইন্টার মায়ামির সুপারস্টার কোপা আমেরিকায় ৩৯ ম্যাচ খেললেও তাঁর খেলা ম্যাচের সিংহভাগই এসেছে দক্ষিণ আমেরিকান বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে। যেখানে তিনি ৭২ ম্যাচে ৩৬ গোল করেছেন ও ১৪ বার অ্যাসিস্টে করেছেন।
আর্জেন্টিনার হেড কোচ লিয়োনেল স্কালোনি বলেছেন, পুরো বিশ্ব মেসির ২০০ ম্যাচের অপেক্ষায়। আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগে মিডিয়াকে স্কালোনি বলেছেন, ‘শুধু আর্জেন্টাইনরাই নয়, বরং সবাই, পুরো পৃথিবী মেসির খেলা দেখতে চায়। আর্জেন্টিনা ছাড়াও বিশ্বজুড়ে ভক্ত-সমর্থকদের উপর মেসির বিশেষ প্রভাব রয়েছে।’ হ্যামস্ট্রিংয়ের সামান্য সমস্যায় ভোগা মেসি গত সপ্তাহের প্রস্তুতি ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন এবং মাত্র ২০ মিনিট খেলেই পেনাল্টি থেকে গোল করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে ইতালি এবং ১৯৬২ সালে ব্রাজিলের পর তৃতীয় দল হিসেবে টানা দু’বার বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে আর্জেন্টিনা। তবে তাদের প্রতিপক্ষ আলজেরিয়াকে কোনও ভাবেই সহজ প্রতিপক্ষ ভাবা যাবে না। 'ডেজার্ট ফক্সেস' (আলজেরিয়া দল) তাদের শেষ ২৮ ম্যাচের মধ্যে মাত্র তিনটি হেরেছে এবং প্রতি ম্যাচে গড়ে ২.৪ গোল করে বাছাইপর্বের গ্রুপ টপার হয়েছিল। ২০০৭ সালে এই দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল। প্রথমার্ধে আলজেরিয়া ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও, আর্জেন্টিনা দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৪-৩ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়েছিল।
ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপে জে গ্রুপে আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া ম্যাচটি কবে অনুষ্ঠিত হবে?
ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপে জে গ্রুপে আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া ম্যাচটি ১৭ জুন বুধবার অনুষ্ঠিত হবে।
ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপে জে গ্রুপে আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া ম্যাচটি কখন শুরু হবে?
ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপে জে গ্রুপে আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া ম্যাচটি ভোর ৬.৩০ মিনিটে শুরু
ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপে জে গ্রুপে আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া ম্যাচটি কোথায় হবে?
ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপে জে গ্রুপে আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া ম্যাচটি কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে হবে।
ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপে জে গ্রুপে আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া ম্যাচটি কীভাবে লাইভ দেখা যাবে?
ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপে জে গ্রুপে আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া ম্যাচটি লাইভে জি-র 'Unite8 Sports' নেটওয়ার্কে (Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 এবং Unite8 Sports 2 HD) সরাসরি দেখা যাবে। একই সময়ে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া একাধিক গ্রুপ-পর্যায়ের ম্যাচ এই চার চ্যানেলে ইংরেজি ও হিন্দি ধারাভাষ্যে সম্প্রচারিত হবে।
ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপে জে গ্রুপে আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া ম্যাচটি কীভাবে লাইভ দেখা যাবে?
ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপে জে গ্রুপে আর্জেন্টিনা বনাম আলজেরিয়া ম্যাচটি Zee5 অ্যাপে লাইভ স্ট্রিম করে দেখা যাবে।
আর্জেন্টিনার সম্ভাব্য একাদশ: এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, ফাকুন্ডো মেডিনা, নিকোলাস ওটামেন্ডি, ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, নাহুয়েল মলিনা, রডরিগো ডি পল, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, এনজো ফার্নান্ডেজ, লিয়োনেল মেসি, জুলিয়ান আলভারেজ ও থিয়াগো আলমাদা
আলজেরিয়ার সম্ভাব্য একাদশ: লুকা জিদান, রায়ান আইত নুরি, র্যামি বেনসেবাইনি, আইসা মান্ডি, আচরেফ আবাদা, নাবিল বেনতালেব, হাচিম বৌদাউই, মোহাম্মদ আমৌরা, হাউসেম আওয়ার, রিয়াদ মাহরেজ, আমিনে গৌরি
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