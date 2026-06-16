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Argentina vs Algeria FIFA World Cup 2026: রাত পোহালেই ‘ভগবান’ দর্শন, অ্যালার্ম সেট করেছেন তো? মাঠে নামলেই রোনাল্ডোদের ক্লাবে মেসি

Argentina vs Algeria FIFA World Cup 2026: লিয়োনেল মেসির আর্জেন্টিনা আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে। আর এই প্রতিবেদনে রইল খেলার এ-টু-জেড। 

Written BySUBHAPAM SAHA
Published: Jun 16, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:54 PM IST
Argentina vs Algeria FIFA World Cup 2026: রাত পোহালেই ‘ভগবান’ দর্শন, অ্যালার্ম সেট করেছেন তো? মাঠে নামলেই রোনাল্ডোদের ক্লাবে মেসি
Image Credit: মেসির শুরু...

About the Author

SUBHAPAM SAHA

SUBHAPAM SAHA

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৫ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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