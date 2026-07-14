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'প্রিয় রেফারিকেই সেমিফাইনালে পেলেন মেসি'! বিতর্কের ঝড়েই ইংলিশ মিডিয়া ফিফাকে ধুয়ে দিচ্ছে

সেমিফাইনালে মাঠে নামার আগেই বাড়তি অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গেল আর্জেন্টিনা! ইংলিংশ মিডিয়া ও ভক্তদের দাবি মেসি মাঠে নামবেন তাঁর প্রিয় রেফারিকেই নিয়েই...!

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 14, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:42 PM IST
'প্রিয় রেফারিকেই সেমিফাইনালে পেলেন মেসি'! বিতর্কের ঝড়েই ইংলিশ মিডিয়া ফিফাকে ধুয়ে দিচ্ছে
Image Credit: এই সেই রেফারিSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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