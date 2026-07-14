'প্রিয় রেফারিকেই সেমিফাইনালে পেলেন মেসি'! বিতর্কের ঝড়েই ইংলিশ মিডিয়া ফিফাকে ধুয়ে দিচ্ছে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মরক্কো-আমেরিকান রেফারি ইসমাইল এলফাতকে নিয়েই ফের একবার বিশ্বকাপে বিস্তর চর্চা শুরু হয়েছে। আগামী বুধবার ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা, আটলান্টা স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলতে নামছে। আর এই হেভিওয়েট ডুয়েলে বিতর্কিত ইসমাইলের কাঁধেই ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে ফিফা। চলতি টুর্নামেন্টে ইসমাইলের চতুর্থ ম্যাচ হতে চলেছে। এর আগে তিনি গ্রুপ পর্বে জাপান-নেদারল্যান্ডসের ২-২ ড্র, স্পেনের ১-০ ব্যবধানের উরুগুয়ের জয়ে রেফারি ছিলেন। শেষ ষোলোয় ব্রাজিলের বিরুদ্ধে নরওয়ের চমকে দেওয়া ২-১ ব্যবধানের জয়ের ম্যাচেও দায়িত্বে ছিলেন ইসমাইল!
কেন এই রেফারিকে নিয়ে এত কথা!
রেফারিংয়ের কারণেই ইসমাইল ইতোমধ্যেই সমালোচনার মুখে পড়েছেন। সেমিফাইনালে ফের তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে ইংল্যান্ডে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ইংলিশ মিডিয়া ও সমর্থকরা ফিফার এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। দ্য ডেইলি মেইল অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে চালিয়ে খেলেছে। সেখানে লেখা হয়েছে 'ইংল্যান্ড বনাম আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে লিওনেল মেসি পাচ্ছেন তাঁর পছন্দের রেফারিকেই।' ইসমাইলকে নিয়ে সংশয় নতুন কিছু নয়। এই রেফারিই মেসির চারটি এমএলএস ম্যাচ পরিচালনা করেছেন এবং আর্জেন্টাইন সুপারস্টার সেই চারটি ম্যাচেই জয়ী হয়েছেন। সমালোচকদের অভিযোগ, মেসিকে বারবার খেলার উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দিয়েছেন ইসমাইল। ধারাবাহিকভাবে তিনি এমন সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ীর অনুকূলেই গিয়েছে। এই ধারণাগুলি যৌক্তিক হোক বা না হোক, ফিফার ঘোষণার পর যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, তার পিছনে এগুলোই ইন্ধন জুগিয়েছে।
বিশ্বকাপেও তুমুল বিতর্কিত ইসমাইল
উরুগুয়ের বিরুদ্ধে স্পেনের গ্রুপ-পর্বের ম্যাচে ইসমাইল তীব্র সমালোচিত হয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তিনি দীর্ঘ সময় ধরে উরুগুয়ের শারীরিক শক্তির উপর-নির্ভর আক্রমণাত্মক খেলার ধরনকে কার্যত অবাধে চলতে দিয়েছিলেন। অথচ অনেক পর্যবেক্ষকের মতে, অনেক আগেই কাবোবিওকে মাঠ থেকে বহিষ্কার করা উচিত ছিল। ম্যাচজুড়ে তাঁর রেফারিং স্পেনের খেলোয়াড়দের হতাশ করেছিল এবং টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বিতর্কিত রেফারিংগুলির একটিতে পরিণত হয়েছিল। রেফারিং নিয়ে বিশ্বকাপে বিতর্কের কোনও শেষ নেই। তার মধ্যে আবার নতুন বিতর্কের জন্ম নিল।
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