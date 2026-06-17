/Messi World Cup Hat-trick: মেসির হ্যাটট্রিক! স্বয়ং ঈশ্বর যেন কবিতা লিখলেন মাঠে; রেকর্ডের বৈভবে দীপ্ত বিশ্বকাপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঈশ্বর কবিতা লিখলে সেটা যেমন হত, তাঁর (Messi) খেলা যেন তা-ই! ঈশ্বর যদি কখনো কবিতা লেখেন, তখন এ-মর্ত্যে যেটা ঘটতে পারত, সেটাই বোধহয় ঘটল মঙ্গলভোরের বিশ্বকাপ (World Cup 2026) ম্যাচে (Argentina vs Algeria World Cup Match)! এবং সেটাই এতকাল বারবার ঘটে এসেছে, ঘটিয়ে এসেছেন যিনি-- নতুন করে উজ্জীবনের দ্যুতি ছড়িয়ে রোজ-রোজ ঘটানও যিনি-- তাঁর নাম (Lionel Messi) বলে দেওয়ার জন্য কোনও পুরস্কার নেই! তিনি উত্তর-মারাদোনা বিশ্বফুটবলের একমেবাদ্বিতীয়ম অবিসংবাদী ফুটবলার লিওনেল মেসি, তথা এলএমটেন (LM 10)! ২০২৬ বিশ্বকাপের বোধনলগ্নেই যিনি নতুন করে ইতিহাস তৈরি করলেন। সবুজ ঘাসের উপর ট্রিয়ান্ডা (Trionda) দিয়ে ইতিহাস রচনা করলেন কবিতা লিখে। এবং তাকে মিশিয়েও দিলেন মহাকাব্যের স্রোতে।
হাজার বনাম ৩
৩৮ বছর বয়স, ষষ্ঠ বিশ্বকাপ। ম্যাচের আগে তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন ছিল অনেক। পেশির চোট থেকে কতটা সেরে উঠেছেন? শুরু থেকেই খেলবেন তো? খেললেও, এই বয়সে কি তিনি ম্যাচের ভাগ্য বদলে দিতে পারবেন? তাঁর পায়ে কি আর সেই আগের মতো ধার আছে? এমন হাজারো প্রশ্নের জবাবি সংখ্যাটা মাত্র '৩'! ৭৭ হাজার আসনসংবলিত কানসাস সিটি স্টেডিয়ামের সবুজ মঞ্চটি তাঁর জন্য যেন প্রস্তুতই ছিল। তিনি এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন! আর্জেন্টিনা ও আলজেরিয়া দল মাঠে ঢোকার সময় ক্যামেরায় দেখা গেল, কেঁদে ফেললেন এক তরুণী, তাঁর গায়ে আর্জেন্টিনার জার্সি। খেলা শুরুর আগেই কেন কাঁদছেন তিনি? কাঁদবেন না? ঈশ্বরকে চোখের সামনে দেখতে পেলে, কাঁদবেন না ভক্ত? কিংবদন্তির শেষের কবিতার শুরুতে যেন ওই অনামা তরুণীর কান্নাভেজা পথ ধরেই এল কিংবন্তির শিল্প।
৩ গোল ৩ মুহূর্ত
আলজেরিয়া ম্যাচের মেসি যেন আরও ধারালো, আরও গতিময়, আরও ক্ষুধার্ত! বিপক্ষের পা থেকে বল কাড়তেও দেখা গেল তাঁকে! এমনকি ডিফেন্ডারদের পিছু ধাওয়াও করলেন। রদ্রিগোর পাস থেকে প্রায় ৪০ গজ দূরে বল পেয়েছিলেন মেসি। তিনটি টাচ, বক্সের কিনারা থেকে শট। বল জালে ঢুকে পড়তে ভুল করেনি। স্টেডিয়ামটা আচমকাই যেন আমেরিকার মাটি থেকে উড়ে চলে গেল আর্জেন্টিনায়! দ্বিতীয় গোলটি এল ৬০ মিনিটে। আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের দূরপাল্লার শট ঠেকিয়ে ভুল জায়গায় ফিরিয়ে দিলেন জিদান। আর সেই 'সুন্দর' ভুলের মধ্যেই দেবদূতের মতো উপস্থিত সবার আগে মেসি-ই। গোল হওয়া সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু তৃতীয় গোলটিই যেন প্রকৃত মেসি-শিল্পময়। ৭৭ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে তিন ডিফেন্ডারের ফাঁক গলে নীচের কোণে পাঠানো শটে সামনে যেন এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল সময়!
তথ্য, পরিসংখ্যান এবং
তাপর হ্যাটট্রিক! তারপর বিস্ফোরণ। বিশ্বকাপে প্রথম (যদিও গোটা কেরিয়ারে এটা তাঁর ১১তম হ্যাটট্রিক)! তখনও কারও ঘোর কাটেনি! আর, এই শিল্পরচনার পরে অবশ্য এগুলো নিছকই শুকনো তথ্য যে, এই হ্যাটট্রিক শুধু তিনটি গোল মাত্র নয়, ১৬ গোল নিয়ে জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোসের অবিশ্বাস্য রেকর্ডও স্পর্শ করে ফেললেন ফুটবলের নয়া রাজপুত্র! বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতার পাশে নিজের নামটি লিখে ফেললেন তিনি। এবং এই নজির গড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনও একটি ম্যাচে তিনটি গোল করা সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড়ও তিনিই! তা ছাড়া, ৬টি বিশ্বকাপ খেলার নজিরও তাঁর গড়া হয়ে গিয়েছে, মাঠে নেমেই, এবং সেটাও ইতিহাসে প্রথম। আর এই সবটা নিয়েই, এই এত-এত কবিতা ও কাব্যিক ব্যঞ্জনা নিয়েই ক্রমশ যেন অলক্ষ্যে রচিত হয়ে চলেছে এক মেসি-মহাকাব্য। অনাগত দিনের ফুটবলযুগের সামনে তা এক স্পর্শাতীত সৌন্দর্য ও মাধুরীর বিশ্ব রচনা করে রাখবে। সেই পথ ধরেই হয়তো আসবে ফুটবলের মেসি-উত্তর যুগ, আর তিনি রয়ে যাবেন এই খেলাটির মহাকবি হয়ে!
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