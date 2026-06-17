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Messi World Cup Hat-trick: মেসির হ্যাটট্রিক! স্বয়ং ঈশ্বর যেন কবিতা লিখলেন মাঠে; রেকর্ডের বৈভবে দীপ্ত বিশ্বকাপ

Lionel Messi World Cup Hat-trick: এত-এত কবিতা ও কাব্যিক ব্যঞ্জনা নিয়ে যেন অলক্ষ্যে রচিত হয়ে চলেছে মেসি-মহাকাব্য। অনাগত দিনের ফুটবলযুগের সামনে তা স্পর্শাতীত সৌন্দর্য ও মাধুরীর বিশ্ব রচনা করে রাখবে। সেই পথ ধরেই হয়তো আগামী দিনে আসবে ফুটবলের মেসি-উত্তর যুগ, তিনি রয়ে যাবেন খেলাটির মহাকবি হয়ে!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 17, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:57 AM IST
Messi World Cup Hat-trick: মেসির হ্যাটট্রিক! স্বয়ং ঈশ্বর যেন কবিতা লিখলেন মাঠে; রেকর্ডের বৈভবে দীপ্ত বিশ্বকাপ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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মেসির হ্যাটট্রিক! স্বয়ং ঈশ্বর যেন কবিতা লিখলেন মাঠে; রেকর্ডের বৈভবে দীপ্ত বিশ্বকাপ
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